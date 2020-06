Actrița Judi Dench este pesimistă în privința redeschiderii teatrelor din Londra

Actriţa britanică Judi Dench este pesimistă în privința redeschiderii teatrelor, ea declarând că nu este sigură dacă acestea se vor redeschide în timpul vieţii sale, transmite The Independent.



Teatrele din districtul londonez West End s-au închis la 16 martie, din cauza pandemiei de COVID-19.

Mai multe măsuri de sprijin financiar pentru acest sector vor fi anunţate oficial.



Într-un interviu acordat Channel 4 News, ea a declarat că nu vede cum industria ''se va reface'' dacă Guvernul nu va interveni.

''Este un sentiment de disperare şi când se vor deschide din nou ? Nu ştiu, cu siguranţă, sunt sigură că nu în timpul vieţii mele. Nu spun că acest lucru ar trebui prioritizat faţă de orice altceva, doar că va fi foarte grav. Are un efect foarte grav asupra tuturor dacă teatrele rămân închise, în întuneric. Nu ştiu când le vom mai avea înapoi'', a spus actriţa în vârstă de 85 de ani, într-un interviu pentru Channel 4 News.



Premierul britanic Boris Johnson a anunţat că teatrele şi sălile de spectacole s-ar putea redeschide, însă nu vor fi permise astfel de evenimente în direct.



Cameron Mackintosh a declarat că este puţin probabil ca teatrele din West End să se redeschidă mai devreme de anul viitor. El a produs mai multe spectacole, precum ''Les Misérables'', ''The Phantom of the Opera'' şi ''Hamilton''.

El este de părere că teatrele din West End şi Broadway s-ar putea număra printre ultimele care vor fi redeschise, în comparaţie cu majoritatea celorlalte ţări. ''Este nevoie de luni şi luni pentru a pune pe picioare spectacole uriaşe de genul celor pe care le facem în mod normal''.