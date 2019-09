Andreea Bibiri, la Festivalul „Repetiție pentru adevăr” din New York și în „Studioul de teatru româno-american” al ICR New York

Spectacolul „O femeie singură”, în regia lui Daniel Grigore Simion, un adevărat tur de forță al multipremiatei actrițe Andreea Bibiri, va fi prezentat, în limba engleză, la New York, în 27 septembrie, în cadrul unuia dintre programele permanente ale ICR New York, „Studioul de teatru româno-american”/”Romanian-American Studio Theater”. Tulburătoarea mondramă, foarte actuală prin tema femeii nevoite să înfrunte o societate opresivă, va ține capul de afiș și la Festivalul de teatru est-european ”Rehearsal for Truth” („Repetiție pentru adevăr”), realizat sub egida Fundației Václav Havel, unde România este invitată pentru prima dată, reprezentația având loc în 24 septembrie.

Montarea „O femeie singură”, produsă de compania independentă Teatrul de Artă București, se bazează pe un text al laureatului Premiului Nobel pentru Literatură Dario Fo scris împreună cu Franca Rame, care face parte din ciclul de cinci monoloage feministe reunite sub titlul „Numai casă, pat şi biserică” (”Tutta casa, letto e chiesa”). Monodrama descrie cu umor tragic setea de iubire, însingurarea, violența, resemnarea, pasiunea, revolta și alienarea unei femei care trebuie să înfrunte un mediu ostil și abuziv.

Andreea Bibiri a fost încununată pentru transpunerea plină de expresivitate a tribulațiilor acestei femei chinuite cu mai multe premii de interpretare. Actriță a Teatrului Bulandra din 1997, Andreea Bibiri a jucat în spectacole montate de mari regizori români, precum Liviu Ciulei, Radu Penciulescu, Cătălina Buzoianu, Alexandru Darie, Alexandru Tocilescu, dar și de regizori străini, cum sunt Yury Kordonsky și Michael Docekal. A primit de două ori Premiul UNITER: în anul 2005, pentru rolul din spectacolul „Forma lucrurilor" de Neil LaBute, în regia lui Vlad Massaci, și în anul 2007, pentru rolul din spectacolul „Purificare" de Sarah Kane, în regia lui Andrei Șerban.

Daniel Grigore Simion a absolvit Regia la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” din București și se află, cu „O femeie singură”, la primul său spectacol, urmând ca, în această toamnă, să aibă premiera cu montarea "Sunset limited" de Cormac McCarthy, tot la Teatrul de Artă București.

Studioul de teatru româno-american/Romanian-American Studio Theater, inaugurat în martie 2019, este unul dintre noile programe ale ICR New York, care își propune să prezinte, în limba engleză, în regim permanent, producții realizate în colaborare de oameni de teatru români și americani, precum și producții românești în limba engleză, montate în special pentru publicul american. Scopul ultim al programului este ca teatrul românesc, prin creatorii sau textele sale, să devină o prezență constantă și de luat în seamă în peisajul teatrului independent, non-comercial, al vieții teatrale new-yorkeze și nu numai. Nu în ultimul rând, programul oferă posibilitatea de expresie artistică regizorilor, actorilor, scenografilor și dramaturgilor români stabiliți în Statele Unite.

Organizat de Fundația Václav Havel, Festivalul ”Rehearsal for Truth” aduce în prim plan cele mai bune texte ale teatrului contemporan est-european ce tratează teme de interes comun pentru Europa și Statele Unite: drepturile omului, lupta pentru libertate, abuzurile de orice tip, rasismul etc.

Teatrul de Artă București este o companie de teatru independentă, înființată în anul 2012, care derulează o stagiune permanentă, cuprinzând peste 20 de montări, în propria sală de spectacole. Producțiile companiei au fost prezentate la festivaluri naționale (FNT, FNTI, FEST-CO, UNDERCLOUD, BUCHAREST FRINGE) și internaționale (FIT Kolyada Plays, Ekaterinburg, FITIC, COMIC 7 B) și au adunat până acum 9 premii.