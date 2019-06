Astăzi începe Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu

Sibiul îşi continuă vocaţia de gazdă bună a marilor evenimente culturale. Timp de 10 zile, vor avea loc 540 de evenimente, în 75 de spaţii de joc, la care vor participa 3.300 de artişti şi invitaţi din 73 de ţări.

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS) a anunţat programul de spectacole al ediţiei din acest an a Festivalului şi, de asemenea, a pus în vânzare trei seturi de bilete.

Cea de a XXVI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu se va desfășura între 14 și 23 iunie și are ca temă ARTA DE A DĂRUI.

“Tot ceea ce este selectat este de incontestabilă calitate” a spus în deschiderea conferinței Constantin Chiriac, directorul Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu, adăugând:

„Avem o bucurie imensă și un privilegiu deosebit să prezentăm programul de spectacole al acestei ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, pusă sub semnul distinctiv și asumat a ceea ce noi am numit ARTA DE A DĂRUI.

Este reverența noastră în fața unui public minunat și generos care, de 26 de ani, ne însoțește în această călătorie uluitoare prin lumea artelor spectacolului, cu încredere, iubire și pasiune, pe care le primim și i le dăruim, la rândul nostru.

Sper, împreună cu echipa și partenerii Festivalului, că și în acest an vom crea momente de desfătare artistică pentru publicul de toate vârstele și vă așteptăm cu cel mai bun program la Festival!”

La conferințele de presă de la ARCUB şi de la Sibiu au participat și E.S. Michele Ramis, ambasadorul Franţei în România, E.S. Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei, domnul Hitoshi Noda, ambasadorul Japoniei, E.S. doamna Jiang Yu, ambasador al Pepublicii Populare Chineze, E.S. domnul David Saranga, ambasadorul Israelului. Au mai fost prezenţi Jean-Jacques Garnier, Comisar General al Franţei pentru sezonul cultural România-Franţa, Andrei Cernea, Comisar General al României pentru Sezonul România-Franţa, doamna Merry Miller, Consilier la Ambasada Statelor Unite ale Americii, domnul Nigel Bellingham, Director al British Council România, Prof George Banu, critic de artă şi consilier artistic la FITS, dar şi Ion Ardeal Ieremia, Secretar de Stat la Ministerul Culturii.

Invitații au vorbit despre amploarea și importanța festivalului și despre numeroasele producții străine prezente anul acesta la Sibiu.

Fiecare dintre țările ai căror reprezentanți au fost prezenți la conferința de presă are parteneriate culturale de tradiție cu Festivalul de la Sibiu, care și anul acesta va include un număr semnificativ de producții străine de excepție. Astfel, sezonul România-Franța (în cadrul căruia FITS este un partener major) va prezenta peste 70 de producții ale unor teatre și companii franceze de renume. Parteneriatul cu Republica Populară Chineză va aduce la Sibiu spectacole din bogata tradiție a artelor performative chineze (cu un accent special pe arta operei, care în China însumează câteva sute de modalități interpretative, așa cum a precizat directorul FITS), iar la finalul Festivalului Parcul Astra va găzdui o surpriză de excepție: „Lantern Festival – China în 20 de legende”.

Din Israel vor veni companii de dans dintre cele mai cunoscute și apreciate în întreaga lume, anume Vertigo și Batsheva (la care biletele sunt deja epuizate), spectacolele de dans israeliene fiind și în anii anteriori printre cele mai apreciate spectacole prezentate la Sibiu. De asemenea, producțiile din Germania vor avea și anul acesta o rezonanță specială la Sibiu, în contextul tradiției culturale săsești de aici. În contextul în care Sibiul este orașul cu cel mai mare buget alocat culturii din România (14%), ambasadorul Germaniei a subliniat faptul că cultura are într-adevăr nevoie vitală de finanțare, dar este deopotrivă și un foarte important factor de creștere socială și economică.

Constantin Chiriac a vorbit și despre Sezonul România-Repubica Moldova și Sezonul American în FITS, dar și despre celelalte evenimente care se vor adăuga spectacolelor din cadrul celor 10 zile de freamăt cultural și artistic: conferințele speciale în parteneriat cu Institutul Cultural Român, lansările de carte, proiecțiile de film, antologia de spectacole-lectură, workshop-urile și expozițiile organizate în și împrejurul Sibiului. La acestea se adaugă platforma de arte vizuale și Ziarul Orizontal, expoziția cu cerul de magneți, programul special Aleea Celebrităților, Festivalul Universităților de Teatru și Management Cultural dar și Bursa de Spectacole (organizată în parteneriat cu burse din Europa, Asia, Australia, SUA, America de Sud și Africa).

Directorul FITS a subliniat și rolul esențial al voluntarilor în desfășurarea festivalului (care primește anual mii de aplicații de voluntariat), și despre evenimentele care vor fi dedicate în mod special acestora, printre care un atelier de mișcare în metoda Gaga a celebrului coregraf israelian Ohad Naharin.

Constantin Chiriac a precizat că multe dintre spectacole sunt deja sold out, dar că la reprezentațiile la care mai sunt bilete disponibile publicul le poate achiziționa online „în orice monedă și din orice colț al lumii”. De asemenea, a anunțat că programul pentru FITS de anul viitor este deja stabilit cu multe companii de renume din străinătate.

Printre spectacolele de neratat:

Venezuela – Batsheva Dance Company (Israel), un nou spectacol de superlative în dansul contemporan, în care coregraful Ohad Naharin și dansatorii săi explorează dialogul și conflictul dintre mișcare și conținutul reprezentat de aceasta. „Venezuela” are multiple fațete și pune în joc posibilitățile infinite ale artei coregrafice, împingând totodată publicul să pună sub semnul întrebării propria libertate de alegere.

Izvorul dansului / Session – Colin Dunne & Sidi Larbi Cherkaoui (Irlanda, Belgia) este o colaborare între doi artiști extrem de diferiți care au pus explorarea sunetului la baza relaționării dintre ei. Granițele dintre mișcare și muzică, dintre văz și auz se transformă în sursă ludică, creând noi modalități de exprimare sonoră între grațios și absurd.

Dama cu camelii / Li Yaxian – Chongqing Chuanju Theatre (China) propune o reinterpretare a dramei și a sacrificiului unei femei pentru bărbatul pe care îl iubește.

Stelele circului contemporan / La Galerie – Machine de Cirque (Canada) – Sub îndrumarea regizorului Olivier Lépine, șapte artiști de circ de talie mondială și un multi-instrumentist propun o incursiune către granița exterioară a acestei arte, acolo unde limitele se estompează.

Doi în unu / One, One & One – Vertigo Dance Company (Israel), un spectacol de dans contemporan de excepție, o creație artistică cu o evidentă conștiință socială, de mediu și comunitară, o reflexie a angajamentului continuu de a explora în profunzime natura umană și conexiunea noastră cu natura.

Dintre spectacolele Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, menţionăm: „Ulciorul sfărâmat” (regia: Dominic Friedel), „Hin und Her” (regia: Alexander Riemenschneider), „Ierusalim” (regia: Bogdan Sărătean), „Un tramvai numit Popescu” (regia: Gavriil Pinte) și două producții care vor avea premieră în perioada imediat următoare – „Ivona, principesa Burgundiei” (regia: Botond Nagy) și „Cui i-e frică de Virginia Woolf” (regia: Andrei și Andreea Grosu).

Hamletul lui Dodin / Lev Dodin’s Hamlet – Maly Drama Theatre -Theatre of Europe, St. Petersburg (Rusia) – O piesă clasică, un nesecat izvor de întrebări: Oare cei care fac rău sunt conștienți că acțiunile lor sunt negative? Sunt ei oare sănătoși sau nebuni? Este posibil ca un nebun să fie conștient de nebunia lui? Ce ne motivează acțiunile: dorința de a face ceva ori imposibilitatea tragică de a face orice altceva?

Dacă nu putem rezolva misterul umanismului lui Hamlet, trebuie cel puțin să-i găsim un sens.

Bucuria / Joy – Emilia Romagna Teatro Fondazione & Pippo Delbono Company (Italia) – Orice spectacol de teatru poate deveni o călătorie, traversând diferite situații, stări de spirit și percepții, luându-ne prin surprindere. Punerea în scenă a unui spectacol despre Bucurie reprezintă căutarea acelei unice circumstanțe, traversarea unor râuri de sentimente extreme în încercarea de a surprinde, în final, explozia de Bucurie.

Furtuna lui K. / K. Tempest – Matsumoto Performing Arts Centre (Japonia) – bazat pe „Furtuna” lui Shakespeare, considerată o piesă romantică specifică perioadei sale de creație târzie. Kazuyoshi Kushida, autorul acestui spectacol, spune că „Furtuna” pare un basm, iar minunile neînțelese ale planetei și ale universului pot fi revelate doar prin metode teatrale. Spectacolul atinge mai multe teme, cum ar fi magia, trădarea, răzbunarea și familia, iar muzica evocă spiritul insulei fermecate.

Starea de asediu / State of Siege – Théâtre de la Ville, Paris (Franța) este o adaptare după Ciuma, opera lui Camus în care sunt reunite toate temele din scrierile autorului: revoltă și rezistență, libertate și manipulare, curaj și resemnare, umanitate împotriva pasivității, precum și idealul unei lumi în care femeile și bărbații beneficiază de avantajele umanismului asumat. Spectacolul propune întrebări despre prezent, dar și despre viitorul societăților noastre: ce fel de orașe și de comunități umane trebuie construite pentru viitor, cum putem conecta multiplele diversități, cum ne putem reconecta cu natura, respectând-o și preluând din ea forța de a fi umani?

Peer Gynt – Dramaten, The Royal Dramatic Theatre of Sweden (Suedia) – reprezintă o combinație unică și amețitoare între satiră, suprarealism și saga. Spectacolul de față, bazat pe o adaptare semnată de Michael Thalheimer, aduce în fața publicului o nouă versiune asupra vieții excepționale a lui Peer Gynt.

Michael Thalheimer este unul dintre cei mai renumiți regizori europeni, fiind cunoscut pentru producțiile sale intense bazate pe texte clasice și animate de imagini și sentimente puternice.

Dans la infinit / R.O.O.M./Mirror in the Mirror – Noism1, RYUTOPIA Residential Dance Company (Japonia), un spectacol de dans în care un bărbat și o femeie trăiesc în dimensiuni diferite și împărtășesc temeri, dorințe și sentimentul de singurătate.

Această metodă, de a stabili mai întâi spațiul, deci a permite acestuia să imprime cerințe mișcării corporale, nu invers, este una dintre cele mai importante născociri ale Zeami Motokiyo (fondator de Teatru No).

Vor primi stele pe Aleea Celebrităţilor, doi mari regizori: Krzysztof Warlikovski şi Michael Thalcheimer.

Super spectacole românești!

George Mihăiță, Tudor Chirilă, Maia Morgenstern, Rodica Mandache, Marcel Iureș, Horațiu Mălăele, Marian Râlea, Oana Pellea, Pavel Bartoș, Alexandru Papadopol sunt doar câțiva din artiștii pe care îi puteți (re)vedea în acest an la FITS, în cadrul spectacolelor invitate din România!

FITS este o celebrare a frumosului, care aduce la un loc mai multe arte ale spectacolului din toate colțurile lumii: teatru, dans, muzică, film, conferințe, lansări de carte, circ contemporan, expoziții și multe altele. Ca în fiecare an, în programul festivalului se găsește o selecție dintre cele mai bune spectacole care se joacă acum pe scenele României, realizată cu multă atenție și dăruire de către organizatorii FITS.

În prima zi din festival, spectatorii pot vedea MIHĂIȚĂ. RECONSTITUIREA UNEI VIEȚI, o producție a Teatrului de Comedie din București, în care textul, regia și interpretarea poartă semnătura lui George Mihăiță: O oră și... în care îmi rememorez viața, fără cosmetizări, rămânând în fața publicului cel care sunt de fapt: George Mihăiță, actorul de film și de teatru, iubitorul de poezie, tatăl, cel care a creat o revistă pentru adolescenți... omul sincer din spatele rolurilor, cel care spune o poveste în cuvinte și imagini.

PESCĂRUȘUL, de A.P.Cehov, în regia lui Andrei Șerban, care speră „că această variantă va fi într-adevăr ultima, cu toate că nu am reușit să dezlegăm motivul pentru care Cehov a numit «comedie» o poveste care se încheie cu o moarte violentă. Am totuși încredere că împreună vom putea (re)descoperi paradoxul că, în teatru, schimbarea continuă este singura constantă. Când acceptăm că nimic nu este definitiv, putem începe să cercetăm”

IN A FOREST DARK AND DEEP, o coproducție ArtEst Foundation & unteatru, de Neil LaBute, în regia Iarinei Demian, cu Tudor Chirilă și Mihaela Sârbu.

Povestea din acest spectacol poate părea simplă: doi frați rămân blocați într-o casă, în timpul unei furtuni, însă niciunul dintre cei doi nu este ceea ce pare, iar miza revederii lor nici nu poate fi rostită și, cu atât mai puțin, acceptată.

SUNT UN ORB, o producție Asociația Teatrului de Comedie „George Mihăiță”, îl aduce pe scena sibiană pe Horațiu Mălăele într-un tur de forță actoricesc și emoționant, însă nu lipsit de umor, cu un text (improvizat) de același Horațiu Mălăele și colaj din opera unor poeți cunoscuți, în care este vorba despre mine, dar este vorba și despre dumneavoastră, promite protagonistul.

BEFORE BREAKFAST, de Eugene O'Neill, în regia Andrei & Andreea Grosu, spune povestea a doi oameni: El și Ea la micul dejun. Nu discută despre anumite lucruri de teamă sau poate pentru că nu știu cum să le pună în cuvinte. Camera se umple de cuvinte nespuse, ce le bântuie mințile de la început până la final. Totul are un sfârșit, dar dar orice sfârșit e un început, nu? Certurile cu partenerul sunt grele, căci nu există câștigător, toată lumea pierde. Sau poate că în zilele cu un mic dejun plăcut se vor salva...

AȘTEPTÂNDU-L PE GODOT, de Samuel Beckett, în regia Silviu Purcărete, avându-i în distribuție pe Constantin Chiriac, Marian Râlea, Cristian Stanca, Pali Vecsei, Andrei Văcariu – evident, o producție cu amprenta TNRS. Piesa vorbeşte despre sentimente şi emoţii rămase până acum neexprimate, dar pe care, cu Beckett ca ghid, le putem recunoaşte ca ale noastre.

MOȘ NICHIFOR este un spectacol marca Teatrul ACT în regia lui Alexandru Dabija, după „Moș Nichifor Coțcariul” de Ion Creangă, cu Ruxandra Maniu și Marcel Iureș.

Proza lui Creangă este distilată într-o dramaturgie aluzivă, insinuantă și plină de umor, iar spectacolul prezintă întâlnirea dintre două generații și confruntarea între două feluri de a vedea lumea: unul conservator, ironic-tradiționalist, și unul modern, agresiv în fragilitatea sa.

DANSUL PINGUINULUI IMPERIAL de la Teatrul Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea, regia Vlad Popescu, propune povestea tragi-comică a doi bătrâni bufoni care își imaginează Moartea ca personaj drag lor, celebrul explorator Emil Racoviță, de a cărui viață au fost fascinați, pentru a se obișnui mai ușor cu ideea sfârșitului.

REGULILE JOCULUI. Teatrul pentru Copii și Tineret GONG prezintă un spectacol a cărui scenariu și regie îi aparțin lui Yann Verburgh. Printre ruinele casei sale, un băiețel pe nume Oldo își așteaptă tatăl – un mic prinț prins între două lumi aflate în război – împreună cu prietenul său, Aman, cel cu care joacă fotbal, căruia îi spune povestea lui și alături de care începe să se simtă mai puțin singur. Alături de Oldo, Aman visează să schimbe lumea într-un loc mai bun, cu reguli noi, în care amândoi să se bucure de aceleași drepturi, fiindcă, de fapt, Aman este fată.