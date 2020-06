Bilanţ TNB: 12 săptămâni de difuzări on-line, 7 zile din 7

Odată cu reluarea spectacolelor pe scena reală, la Amfiteatru TNB, în cadrul programului Nopți de vară SUS pe teatru, Teatrul Național I.L. Caragiale încheie - temporar (!) - activitatea de difuzări online care s-a desfășurat neîntrerupt începând cu data de 23 martie 2020, odată cu decretarea stării de urgență și, ulterior, a stării de alertă.



În intervalul 23 martie - 21 iunie 2020 au fost transmise on-line 69 de conferințe din seria Conferințelor TNB, precum și 9 spectacole, începând din 24 aprilie (în cele 3 zile de week-end, cu câte 3 difuzări pentru fiecare spectacol aşadar în total 27 difuzări online).



S-au transmis online atât spectacole din repertoriul curent al TNB, titluri ce vor fi reluate la săli de îndată ce situația o va permite (Furtuna, Allegro, ma non troppo, Două loturi, Dumnezeu se îmbracă de la second-hand, Luminița, de la capătul tunelului), precum și spectacole mai vechi, din arhivă (Năpasta, Ultima oră, Take, Ianke si Cadîr, Visul unei nopți de vară). Calitatea înregistrărilor a fost diferită și nu întotdeauna perfectă: filmările spectacolelor mai vechi, efectuate cu o singură cameră, din punct fix, cu sunet preluat direct din cameră - aveau doar scopul de a arhiva spectacolele respective, fără intenția unei difuzări publice. Spectacolele recente au beneficiat de infrastructura materială și logistică a Studioului Media al TNB (care funcționează doar de câțiva ani) și au fost filmate profesionist, ceea ce s-a tradus într-o calitate vizibil mai bună a înregistrărilor. În contextul în care activitatea on-line pare să câștige și pe mai departe din ce în ce mai mult teren, TNB va face eforturi de a oferi publicului interesat materiale filmate la standarde cât mai înalte. Ne propunem să continuăm înregistrarea, cu prioritate, a spectacolelor din repertoriul curent, în condiții de maximă profesionalitate, pentru a asigura un portofoliu de calitate pentru perioada următoare, care să „reziste” în mediul concurențial internațional!



Conferințele care au fost transmise on-line (live streaming) pe canalul Youtube al TNB sunt arhivate, putând fi accesate în continuare de cei interesați. Spectacolele au putut fi vizionate doar în zilele și la orele anunțate, nemaifiind disponibile on-line după încheierea transmisiei live. Am constatat, cu bucurie, că nu există riscul scăderii interesului pentru spectacolele din cadrul repertoriului curent, ci, din contră, mulți privitori au declarat că abia așteaptă să vadă și live spectacolele respective, odată cu redeschiderea sălilor!



Iată și un bilanț statistic al celor 90 de zile de activitate online, activitate asigurată integral de echipa din cadrul Direcției de Comunicare și Relații Internaționale a TNB*:



Difuzările de conferințe și de spectacole de pe canalului Youtube al TNB au însumat în intervalul 23 martie - 21 iunie 2020:



182.875 de vizualizări (views)

49.200 de ore (watch time)



Față de cei 8.500 de abonați inițial s-au mai câștigat încă 9.000 (subscribers).



În afara spectatorilor din România (60 % în luna aprilie, 82,9 % în luna mai), transmisiile on-line ale TNB au mai fost urmărite de spectatori din diverse alte țări (luăm ca referință luna mai)

- Anglia 1.387

- Germania 1.313

- Canada 1.116

- SUA 993

- Franța 461

- Israel 455

- Italia 372

- Spania 255

- Belgia 232

- Columbia (!) – 81