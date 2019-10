Teatrul de Stat Constanța a programat pentru seara de duminică, 6 octombrie 2019, ora 19:00, spectacolul Billy șchiopul de Martin McDonagh, o comedie neagră despre dragoste și cruzime. Regia este semnată de către Vlad Massaci, scenografia poartă amprenta Iulianei Vîlsan, video Dilmana Yordanova / KOTKI visuals. Producția se bucură de o distribuție remarcabilă: Nicodim Ungureanu (Johnnypateenmike), Vlad Lință (Billy), Laura Crăciun (Kate), Mirela Pană (Eileen), Mihai Sorin Vasilescu (Mammy), Marian Adochiței (Babbybobby), Andrei Cantaragiu (Doctorul), Otilia Nicoară (Hellen), Mircea Siromașenco (Bartley).

Billy șchiopul este un spectacol al contrastelor, răsturnărilor de situație, disimulării și umorului crud. Dar și o poveste a solidarității, dragostei și mai ales a demnității. Umorul fin, atenția la detalii, ironia și sensibilitatea regizorului Vlad Massaci ridică piesa Billy șchiopul la rangul de capodoperă.

Revista Cultura

Textul lui Martin McDonagh vorbește despre umanitatea celor care par sălbatici, cruzi și lipsiți de orice empatie, dar care în sinea lor păstrează multă milă, înțelegere și dragoste pentru semeni. Personajul principal, insă, este limbajul. E un text despre cum oamenii simpli, neștiutori în ale corectitudinii politice, folosesc limba ca să exprime ce gândesc, nu ca să ascundă ce gîndesc, spune Vlad Massaci, regizorul spectacolului.

Billy este schilodul din Inishmaan, cel tratat cu totală lipsă de considerație, ba chiar cu agresivitate de celelalte personaje, dar care, paradoxal, se dovedește, în final, a fi iubit de toți. De fapt, relațiile dintre toate personajele sunt fruste, cu replici dure, fără menajamente. O comunitate de oameni pentru care nu doar că nu există corectitudine politică, dar chiar elementara bună-cuviință este suspendată deseori. Și totuși aceasta este doar aparența, ceea ce ne determină să evaluăm mai atent alternativa din comunitățile „civilizate”, în care sub corectitudine formală, politețe sau lingușiri se ascund pragmatismul rece și lupta crudă pentru supraviețuire.

Autorul textului, Martin McDonagh, este un scenarist britanic irlandez, regizor și unul dintre cei mai apreciați dramaturgi ai timpului nostru, a cărei operă se întinde pe parcursul a două decenii. Ca dramaturg este apreciat pentru umorul său negru absurd și spiritul incendiar care provoacă de fiecare dată estetica teatrului modern. Scrierile sale extraordinare au câștigat prestigioase premii, printre care trei premii Laurence Olivier și un premiu Drama Desk, dar și multe nominalizări la Tony Awards (premii pentru excelență în teatru, oferite la New York din anul 1946 celor mai importanți dramaturgi). Cu un stil de scris asemănător lui Tarantino, McDonagh a facut cu ușurință trecerea de la Broadway la Hollywood. La fel ca și piesele sale, filmele lui McDonagh se concentrează pe aceste personaje periculoase, care trăiesc în extremele emoțiilor și ale societății. Filmul său Șapte psihopați i-a adus aprecierea criticilor iar scurt metrajul Six Shooter (2005), i-a adus primul Premiu Oscar. El a fost însă nominalizat și pentru alte trei premii ale Academiei, inclusiv cel mai bun scenariu pentru filmele sale In Bruges (cu Colin Farrell și Brendan Gleeson în rolurile principale) și Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, pentru acest film câștigând Globul de Aur pentru cel mai bun film și cel mai bun scenariu original, dar și 4 premii BAFTA și 2 nominalizări la Oscar: pentru cel mai bun scenariu original și pentru cel mai bun film al anului.

Billy șchiopul de Martin McDonagh - un succes pentru echipa Vlad Massaci – regizor și Iuliana Vîlsan – scenograf.

Mirela Stinga, Cultura Constanța



O scenografie cu adevărat formidabilă, semnată de imprevizibila şi fascinanta Iuliana Vîlsan

Bogdan Burileanu, LiterNet.ro



Anterior oricărei viziuni care ajunge în orizontul de percepţie spectatorului, filtrată riguros prin percepţia regizorului, Vlad Massaci este un pedagog al scenei. În urma procesului de lucru se vede clar transformarea pe care o experimentează actorii, este vizibil procesul de metamorfoză prin care cei care asumă rolurile propuse sunt mai mult decât nişte interpreţi buni în nişte roluri ofertante.

Gina Șerbănescu, LiterNet.ro



Billy șchiopul revitalizează Constanța teatrală

Mihai Brezeanu, Liternet.ro



Echipa de actori aderă perfect la specificul personajelor şi a lumii în care se mișcă acestea, funcţionează impecabil şi conferă poveştii nu doar densitate, ci şi o deplină autenticitate.

Bogdan Burileanu, LiterNet.ro



Atmosfera în care trăieşte Billy, umilit, batjocorit, privit de sus de toată lumea şi aceasta doar din cauza infirmităţii sale, este una ce lasă impresia a fi una iremediabil toxică. De aici şi marea victorie a lui Billy, mai întâi asupra lui însuşi, mai apoi asupra comunităţii. Victorie reprezentată de faptul că şi numai pentru o anumită perioadă a izbutit să evadeze. Atât în cazul lumii care îl înconjoară pe Billy cât şi în cel al lui Billy însuşi [...], Vlad Massaci utilizează un atent cumpănit efect de surpriză. Concretizat în acel „pe neaşteptate“ [...]. Nu, lumea din Inishmaan nu este una monotonă, este departe de a se constitui doar în alb şi negru. Din contră. Se dovedeşte una nuanţată, cu scurte, bine punctate şi neaşteptate explozii de umanitate. Apreciabil relevate de regia lui Vlad Massaci.

Mircea Morariu, Adevărul

Billy șchiopul e de văzut. Pentru că felul în care a ales Vlad Massaci să spună povestea asta are o groază să ne învețe. E genul de spectacol care te face să râzi. Ca să te facă apoi să plângi.

Spectacolul ăsta îți arată o frântură de realitate. Realitatea unor suflete captive, care se hrănesc doar cu speranța că într-o zi norocul lor se va schimba. Realitatea unor oameni aparent resemnați, dar care mai au totuși un pic de curaj să viseze.

Mădălina Mihai, Cultural.21

BILLY ȘCHIOPUL

de Martin McDonagh

traducerea: Vlad Massaci & Cristi Juncu

Cu: Nicodim Ungureanu, Vlad Lință, Laura Crăciun, Mirela Pană, Mihai Sorin Vasilescu, Marian Adochiței, Andrei Cantaragiu, Otilia Nicoară, Mircea Dumitru Siromașenco

Regia: Vlad Massaci

Scenografia: Iuliana Vîlsan

Asistent de regie: Teodora Petre

Asistent de scenografie: Andrei Șova

Ilustrația muzicală: Vlad Massaci

Video: Dilmana Yordanova / Kotki Visuals