„Bucuria” de la FITS 2019!

Aflat în plină desfășurare, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continuă să surprindă și să-i seducă pe iubitorii artelor spectacolului cu noi propuneri, povești, spectacole și revărsare de culoare în orașul de pe Cibin!



Unul dintre cei mai importanți protagoniști din această săptămână a fost Pippo Delbono, regizor, actor și creator neîntrecut de spectacole emoționante, care, (și) în acest an, își va lăsa o frântură din suflet la Sibiu, odată cu steaua care-i poartă numele de pe Aleea Celebrităților.

Creatorul italian și-a lansat, alături de George Banu, la Habitus, cartea „Dăruirea de sine”, un volum de mărturisiri, cu imagini și cuvinte ce dezvăluie lumea și, totodată, pe sine, iar, mai apoi, pe scena de la Fabrica de Cultură – sala Lulu, publicul a avut ocazia să trăiască Bucuria (Joy) alături de neobișnuiții artiști din compania de teatru a lui Pippo Delbono.

Un alt spectacol-eveniment, care a avut loc aseară, a fost Fenomenul Woodstock de la Thalia Theater, una dintre cele mai prestigioase instituții de gen din Germania, înființată în 1843! Structurat ca o adevărată lecție de istorie, Fenomenul Woodstock a pus față în față estul și vestul anilor ’60.

Și străzile din Sibiu au fost animate de artiști și public, și nimeni nu s-a lăsat impresionat de norii neprietenoși ci doar de talentul și creativitatea trupelor care au animat orașul: muzica Fanfarei de la Cozmești, dans cu Cia Jordi L. Vidal, circ cu Les Colporteurs, jazz colorat și culori vesele alături de Mademoiselle Paillette.

Piața Mare continuă în tot acest final de săptămână să fie gazda spectacolelor în aer liber, iar aseară DUNDU, o păpușă uriașă, iluminată, a prins viață și a oferit o experiență deopotrivă vizuală și interactivă de excepție.

De asemenea, 800 de metri cub de heliu „înghițiți” de personaje fantastice vor zbura nonșalant în Piața Mare, datorită companiei franceze Plasticiens Volants, care aduce două spectacole magice: O lume nebună și Leonardo da Vinci - vise și coșmaruri (duminică).

Seara de ieri a continuat cu concertul duo-ului francez Pépite, în a cărui muzică echilibrată se regăsesc influențe americane, franceze și jamaicane, toate într-un spectacol golden pop.

Sâmbătă și duminică, Batsheva Dance Company (Israel) revine la FITS cu noua sa producție de dans contemporan, Venezuela, în care coregraful Ohad Naharin și dansatorii săi explorează dialogul și conflictul dintre mișcare și conținutul reprezentat de aceasta.

Publicul este așteptat în continuare cu gânduri bune la Copacul care dăruiește – instalația luminoasă formată din gândurile bune trimise prin intermediul aplicației de mobil FITS2019 sau online, pe unicredit.ro/fits, unde fiecare mesaj este transformat nu doar în artă, ci și într-o donație din partea UniCredit pentru proiectul teatral Tramvaiul Sibiu-Rășinari.

Proiecția are loc pe Biserica Romano-Catolică începând cu ora 21.30.

Un alt eveniment important din programul FITS este expoziția chineză Lantern Festival – China în 20 de legende, care are ca subiecte elemente din cultura chineză, iar superbele lampioane vor ilumina Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului duminică seara de la ora 20:30. Această expoziție-instalație rămâne la dispoziția publicului până în 4 august.



Gala celebrităţilor

Aleea și Gala Celebrităților din cadrul FITS reprezintă în egală măsură o onoare și un privilegiu prin prezența, la Sibiu, a unora dintre cele mai expresive personalități din lumea artelor spectacolului. Ediția Galei din acest an, care va avea loc în 22 iunie, de la ora 19:00, la Filarmonica de Stat din Sibiu, îi sărbătorește pe cei șase artiști care primesc stele pe Aleea Celebrităților, dar și personalitățile care vor fi distinse cu premii speciale.

Inspirată de celebra Walk of Fame de la Hollywood, Aleea Celebrităţilor din Sibiu este gândită ca un eveniment cultural prin care sunt sărbătoriți unii din cei mai mari creatori din lumea artelor spectacolului, iar anul acesta, sunt omagiaţi Sidi Larbi Cherkaoui – coregraf, dansator, Pippo Delbono – actor, regizor, Stan Lai – dramaturg, regizor, Maia Morgenstern – actriță de film și teatru, Emmanuel Demarcy-Mota – actor, regizor, Michael Thalheimer - regizor.

Sidi Larbi Cherkaoui este director artistic la Royal Ballet Flanders și artist asociat la Sadler’s Wells, Londra, și la Théâtre National de Bretagne, Rennes. Și-a făcut debutul în coregrafie în 1999, iar de atunci a creat peste 50 de momente coregrafice care i-au adus mai multe premii internaționale. A lucrat cu teatre, opere și companii de balet celebre, lansându-și propria companie, Eastman.

Personalitate creatoare complexă, actor de teatru și de film, regizor și autor, Pippo Delbono este cunoscut, în special, pentru activitatea sa desfășurată pe scena de teatru, alături de compania care-i poartă numele, ce s-a impus în întreaga lume încă din 1987, anul înființării sale. Spectacolele semnate de el s-au jucat în peste 50 de țări, iar dintre cele mai cunoscute producții amintim Dopo la Battaglia (După bătălie), Orchidee (Orhidee), Vangelo (Evanghelie) și La Gioia (Bucuria). Steaua îi este oferită de Institutul Cultural Român, coorganizator al FITS în 2019.

Maia Morgenstern este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe de teatru și de film lucru pentru care a și fost onorată cu Ordinul Artelor și Literelor în grad de Cavaler, în Franța și Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Mare Ofițer, în România. Printre rolurile notabile pe scenă se numără Lola Lola din „Îngerul albastru” sau Kathleen Hogan în „Park Your Car in Harvard Yard”. Ea este cunoscută publicului român mai ales pentru rolurile din filmele „Balanța”, „Cel mai iubit dintre pământeni”, „Patul lui Procust”, „Orient Express” ori „Patimile lui Hristos”.

„Cel mai bun dramaturg și regizor de limbă chineză din lume” (BBC); „Emblematic dramaturg și regizor de limbă chineză al generației sale” (China Daily); „Regizor de top al Asiei” (Asiaweek) sunt doar câteva dintre recenziile despre regizorul și dramaturgul Stai Lai, ale cărui piese au dat o dimensiune efervescentă culturii teatrale moderne din lumea chineză.

Emmanuel Demarcy-Mota este directorul Théâtre de la Ville și directorul general al Festivalului de Toamnă de la Paris. Printre numeroasele spectacole puse în scenă de Demarcy-Mota se numără „Casimir și Caroline”, de Horváth (Théâtre de la Ville, 2010); „Victor or Power to the Children”, de Roger Vitrac (Théâtre de la Ville, 2012); „Alice et autres merveilles”, de Melquiot (2015); „Starea de asediu”, de Albert Camus (2017).

Michael Thalheimer este regizor angajat la Berliner Ensemble. Montările lui au obținut numeroase premii, printre care Premiul pentru inovare din partea postului TV 3sat, Premiul Friedrich - Luft Berlin, două premii „Masca de aur” la Moscova și mai multe premii Nestroy. Multe dintre producțiile sale au fost invitate la Berliner Theatertreffen, ultima fiind „Medeea” în 2013, precum și la festivaluri internaționale.

Gala Celebrităților reprezintă o sărbătoare a excelenței în artele spectacolului. E atât un moment al premianților, cât și o bucurie sinceră a publicului care poate să aplaude la scenă deschisă creatorii actelor culturale. De la inaugurarea acestui proiect, acum șase ani, au fost acordate 38 de stele.