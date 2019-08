"Căsuța din ceață" și "Cadranul Plus Plus", la Festivalul UNDERCLOUD!

Au mai rămas doar câteva zile până când vă veți putea întâlni cu două dintre spectacolele Teatrului Apropo, "Căsuța din ceață" și "Cadranul Plus-Plus", în ediția a XII-a a Festivalului UNDERCLOUD!

"Căsuța din ceață" poate fi văzut la Muzeul Țăranului Român-Sala Mare pe 23 august la ora 22:00.

Marele Premiu la Concursul de Comedie Românească - FestCo, 2016

Când două studente, un agent imobiliar, un călugăr tânăr, un manager, un trainer motivațional, un chiriaș, o proprietăreasă și... un personaj imaginar se întâlnesc sub cupola „căsuței de ceață”, variabilele conduc către o comedie spumoasă.

Cele opt personaje ajung în ipostaze care le obligă să-și chestioneze valorile și credințele. Ca într-un joc de domino, fiecare situație sau caracter schimbă decisiv traseul celuilalt până când întrebările lor fie își găsesc răspunsul, fie adâncesc și mai mult golurile crizelor deja existente.

"Cadranul Plus Plus" poate fi văzut la Muzeul Țăranului Român-Sala Studio pe 29 august la ora 18:00.

În vacanță cu o idee fixă: „Cadranul Plus Plus” de R. Popescu

Marele Premiu de Dramaturgie „Valentin Nicolau” (Yorick), 2015

Toți sunt la all-inclusive în Bulgaria, pe marginea unei piscine. Un roller-coaster cu răsturnări de situație este pe cale să se întâmple, lumina fixând la final o altă idee: când ce-ai făcut în vacanță îți marchează restul anului într-un mod neașteptat.

Când totul a pornit de la „Doar tu și soarele. Nisip din cel mai fin, mare albastră și transparentă. Nimic de făcut.”

O piesă „all inclusive” cu dialoguri picante, ironii și momente comice din viața de zi cu zi .