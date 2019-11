„Cerșetori la poarta libertății”, în premieră pe 3 decembrie la Teatrul de revistă Constantin Tănase

Perform A.R.T. prezintă premiera spectacolului „Cerșetori la poarta libertății”. Evenimentul va avea loc marți, 3 decembrie, ora 19:00 la Teatrul de revistă Constantin Tănase, Sala Savoy. Regia poartă semnătura lui Daniel Nițoi, iar din distribuție fac parte actorii Vasile Filipescu, Luiza Cobori, Jean Lemne, Daniel Nițoi și Angela Apostolovska. Scenografia a fost realizată de către Simona Marcu, iar graphic design-ul de către Florin Filipescu.

Pentru lumea în care trăim, lipsa materialului reprezintă o tragedie. Dar există o mică categorie, cea a oamenilor fără casă, a celor care trăiesc pe străzi, care pare să fie mult mai fericită decât o foarte mare parte a lumii bogate. Bucuria lor este dată, poate, de lipsa tuturor grijilor, nevoilor și de libertatea absolută. Ei pot face ce vor și când vor. Nu sunt condiționați, nu sunt constrânși, nu sunt nemulțumiți de lipsuri...pur și simplu sunt fericiți. Sau, este doar o iluzie? Visează, oare, și ei la înavuțire? Au și ei nemulțumirile lor, mai mici sau mai mari, este evident. Dar cum se manifestă acestea? Nu putem ști, poate nu vom ști niciodată daca au traume ce le apasă sufletul si care să îi împingă la o astfel de viață, sau este o simplă alegere, o dorință proprie de a trăi în acest fel... Nu putem ști nici dacă vom afla în această piesă... dar putem încerca.

După ideea lui Janusz Glowacki din piesa „Antigona la New York” am născut această piesă, „Cerșetori la poarta libertății”, în care un ungur și un ardelean se întâlnesc la New York în încercarea de a gusta libertatea absolută și de a uita de grijile și dezamăgirile trecutului. Prieteni de aproape șapte ani, aceștia trec prin multe încercări ale vieții, mai mult sau mai puțin comice, mai mult sau mai puțin tragice. Împart o bancă împreună, împart convingerile, nemulțumirile și bucuriile. Îndemnați de o mexicancă mai puțin ancorată în realitate, aceștia reușesc să profaneze niște morminte și chiar să fure un cadavru pentru a primi drept răsplată aproximativ 20 de dolari. Prietenia celor doi, oricât de bizară ar părea în ochii lumii, se clatină după mai bine de șapte ani și poate ajunge chiar să se destrame. Românul - ardelean evreu, ungurul – catolic născut și crescut în România. – Rețeta perfectă pentru o relație de prietenie „sinceră și devotată” care îi face să își „împartă” aceleași convingeri și filosofii despre viață. Surprizele apar pe tot parcursul piesei, cerșetorii par să aibă o lume a lor departe de lumea „reală”. Dar, chiar! Care este lumea „reală” !? Există oare libertate absolută!? Sau există doar o iluzie creată de-alungul timpului?! Sunt ei mai fericiți?! Au nemulțumiri vis-a-vis de viața pe care o trăiesc?! Au un plan de viitor?! Fac ceva pentru a—și schimba viața, pentru a-și menține-o sau a îmbunătăți-o?! Sunt doar câteva întrebări ce ne vin acum în minte în încercarea de a cunoaște și recunoaște lumea lor. Vă invităm așadar, să petreceți câteva clipe de comic existențial și trăiri umane care uneori pot fi de invidiat, alteori de compătimit.