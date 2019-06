Constantin Chiriac, decorat cu „Ordinul Soarelui Răsare”, cel mai înalt ordin japonez acordat cetățenilor străini

rares helici

Constantin Chiriac, actor și director al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și Președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu a fost decorat de către Guvernul Japoniei cu „Ordinul Soarelui Răsare”, decorație conferită pentru contribuția adusă la promovarea culturii japoneze în România și a schimburilor în domeniul artistic dintre Japonia și România.

„Președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, pe care l-a înființat din proprie inițiativă în anul 1994, domnul Constantin Chiriac a făcut ca acest Festival să se dezvolte de la unul de mici dimensiuni, adresat exclusiv studenților, la ceea ce este astăzi, unul din cele trei mari festivaluri de teatru din Europa. Încă de la începutul acestui proces a contribuit la prezentarea artei spectacolului din Japonia în România și la promovarea înțelegerii Japoniei prin intermediul artei. Pentru Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu au fost selecționați în fiecare an aproximativ 20 de voluntari japonezi, care au colaborat cu voluntarii români, contribuind semnificativ la schimburile dintre artiștii japonezi și cei români. În calitate de director al Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, domnul Constantin Chiriac a avut un rol central în schimburile în domeniul teatral dintre Japonia și România, prin producția unor spectacole în colaborare cu regizori japonezi. De asemenea, în calitate de profesor al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, dumnealui a creat cadrul pentru interacțiunea cu studenți de la multe universități din Japonia, contribuind la formarea în Japonia a unor oameni care să își aducă aportul societății prin intermediul artei spectacolului. Printr-un proiect de schimb între regizorii tineri, cu scopul de a forma noi artiști, dumnealui a desfășurat activități de educare a tinerilor japonezi, învățându-i contribuția potențială a artei spectacolului la nivel social și local.” Extras din comunicatul de presă emis de Ambasada Japoniei în România

Mesajul domnului Taro Kono, Ministrul Afacerilor Externe, Japonia, adresat domnului Constantin Chiriac

„Vă rog să acceptați felicitările mele sincere pentru conferirea „Ordinului Soarelui Răsare” (Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon), ca recunoaștere a contribuției remarcabile, și totodată cele mai sincere urări ale mele de sănătate și fericire”

Este o distincție acordată întregii echipe TNRS și FITS

„A fost o mare onoare și bucurie să primim anunțul oficial al decorării de către Guvernul Japoniei cu cea mai înaltă distincție acordată cetățenilor străini. Este, din punctul meu de vedere, o distincție acordată întregii echipe a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, acordată pentru tot ceea ce construim împreună de 26 ani, în domeniul cooperării culturale, educaționale, a programelor de tineret, între toate instituțiile pe care le conduc și Japonia. Avem o prezență foarte importantă japoneză în FITS 2019 și pregătim acum proiectul strategic – turneul cu „Povestea prințesei deocheate”, regia Silviu Purcărete, spectacol multipremiat la Gala UNITER din acest an, la Jocurile Culturale și Olimpice din Japonia, un turneu ce va avea loc în mai multe orașe. Ceremonia de acordare a acestei distincții va avea loc la București la reședința ambasadorului la o dată care este acum în curs de negociere (final de septembrie sau început de octombrie). Ca și reverență pentru această înaltă distincție, vom relua spectacolul „Fantoma e aici”, după textul lui Kobo Abe, regia lui Kushida Kazuyoshi, spectacol în care am rolul principal.” Constantin Chiriac, director general TNRS, președinte FITS

„Fantoma e aici”, în regia japonezului Kushida Kazuyoshi, este primul spectacol al toamnei în care ne vom reîntâlni cu Constantin Chiriac.

Corupția administrativă, informația ce se transmite de la individ la individ, manipularea populației prin intermediul mediei sunt doar câteva dintre temele de actualitate ce sunt îmbinate cu povești de dragoste și regăsiri emoționante. Intriga spectacolului „Fantoma e aici”, născută din dorința lui Oba Sankichi de a se îmbogăți de pe urma prietenului-fantomă al mai noului său amic Fukagawa, este întreruptă de momente de comedie bufă, totul convergând către un final neașteptat al poveștii. Spectacolul îi are în distribuție pe Constantin Chiriac, Marius Turdeanu, Gabriela Pîrlițeanu, Mariana Mihu, Ciprian Scurtea, Florin Coșuleț, Pali Vecsei, Adrian Matioc, Viorel Rață, Codruța Vasiu, Ioan Paraschiv, Cendana Trifan, Diana Fufezan, Serenela Mureșan, Adrian Neacșu, Vlad Robaș și va putea fi văzut la TNRS, Sala Mare, joi, 12 septembrie 2019.

Constantin Chiriac (n. 3 octombrie 1957) este actor de teatru și film și lider în domeniul cultural. Constantin Chiriac a studiat Actoria la București, obținând diplome în management cultural de la Agenția de Informații a SUA, de la Hull University din Marea Britanie, precum și de la Virginia Commonwealth University Richmond.

De-a lungul carierei sale a creat structuri de renume mondial, a generat nenumărate proiecte internaționale și a condus echipe numeroase. Este președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, director general al Teatrului Național „Radu Stanca“ Sibiu și director al Bursei de Spectacole de la Sibiu. A jucat un rol decisiv în obținerea titlului Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007 și în reușita incontestabilă a proiectului. De asemenea, a fost membru al Comisiei de selecție și de monitorizare a orașelor candidate pentru titlul de Capitală Culturală Europeană (2009 – 2012).

Este profesor universitar la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu și doctor honoris causa al Leeds Metropolitan University (2008) și al Universității de Vest Timișoara (2018), susținând cursuri și conferințe la universități din lumea întreagă. Munca sa a fost recunoscută prin nenumărate premii și distincții, printre care Premiul Aspen Institute pentru Contribuția la Patrimoniul Cultural Național în 2014 și Premiul Fundației Japonia și al Ministerului de Afaceri Externe din Japonia (2015). Este Ofițer al Ordinului Coroanei Belgiene (2011) și Ambasador Onorific al Turismului din 2014. De asemenea, a primit Ordinul Național „Pentru Merit“ în grad de Cavaler (2000) și Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer, din partea Marelui Duce de Luxemburg (2017). În anul 2018 a primit Crucea Casei Regale a României pentru Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Titlul de Cetățean de Onoare al Județului Sibiu și Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea. În 2019 a devenit membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România.

Constantin Chiriac a jucat în peste 40 de spectacole de teatru, colaborând cu regizori importanți cum ar fi Iulian Vișa, Andriy Zholdak, Mihai Măniuțiu, Silviu Purcărete și Kushida Kazuyoshi și a susținut one-man show-uri și recitaluri de poezie în peste 50 de țări. Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat se numără Moromeții (regia Stere Gulea), Croaziera (regia Mircea Daneliuc) și Undeva la Palilula (regia Silviu Purcărete).