Constantin Chiriac, director al Teatrului Național „Radu Stanca”, a primit  Ordinul Soarelui Răsare

Pe data de 21 mai 2019, Guvernul Japoniei a anunțat numele cetățenilor străini cărora le-au fost conferite decorații în primavara acestui an, printre ei numărându-se și dl. Constantin Chiriac, director al Teatrului Național ”Radu Stanca”, președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și profesor la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. Pentru contribuția adusă la promovarea culturii japoneze în România și a schimburilor în domeniul artistic dintre Japonia și România, dlui Constantin Chiriac i-a fost conferit Ordinul Soarelui Răsare (Order of the Rising Sun, Gold Rays with Ribbon).

Fondator al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu în anul 1993, dl. Constantin Chiriac a fost cel care a transformat acest eveniment inițial de importanță locală într-unul dintre marile festivaluri de teatru din Europa și din lume, aducând anual la Sibiu mari personalități ale teatrului internațional. Dl. Constantin Chiriac a avut o contribuție majoră la prezentarea teatrului japonez în România și la promovarea valorilor culturale japoneze în rândul publicului românesc, încurajând activitățile de colaborare bilaterală în domeniu. În acest context subliniem prezența la Festivalul de la Sibiu începând cu anul 2007 a voluntarilor japonezi (aprox. 20 de tineri japonezi selecționați pentru fiecare ediție) care au colaborat exemplar cu colegii lor români și străini la buna desfășurare și la succesul Festivalului.

În calitate de director al Teatrului Național ”Radu Stanca” din Sibiu, dl. Constantin Chiriac a avut un rol central în derularea unor turnee și proiecte teatrale de anvergură cu participarea unor renumiți artiști și regizori japonezi și români. La toate acestea se adaugă și bogata activitate didactică ca profesor în cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu prin care s-au stabilit noi punți de legătură cu universități și instituții de profil din Japonia prin intermediul unor proiecte educative de colaborare și de implicare a tinerilor artiști în viața comunităților locale a căror importanță a fost recunoscută și apreciată în Japonia.

Ambasada Japoniei are convingerea că acordarea acestei înalte distincții dlui Constantin Chiriac va duce în continuare la consolidarea bunelor legături de prietenie și colaborare dintre Japonia și România.