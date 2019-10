Constantin Chiriac în dialog cu Ioan-Aurel Pop - Președintele Academiei Române

„Național și European. Dialog, Responsabilitate, Provocări” – acesta este tema conferinței speciale FITS și TNRS din luna noiembrie când, Constantin Chiriac îl va avea ca invitat la Sibiu pe Ioan Aurel Pop – Președintele Academiei Române. Evenimentul va avea loc la Habitus, vineri, 22 noiembrie 2019, de la ora 18:00, intrarea publicului fiind, ca de fiecare dată, liberă.

Ioan-Aurel POP, istoric și profesor universitar la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei, este președintele Academiei Române (din 2018) și rectorul Universității Babeș-Bolyai (din 2012). După studii liceale la Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov (șef al promoției 1974) și universitare la Facultatea de Istorie și Filosofie din Cluj-Napoca, secția istorie (șef al promoției 1979), a fost profesor în învățământul secundar, apoi asistent universitar, conferențiar și profesor universitar la aceeași facultate a universității clujene. În 1989, a obținut titlul de doctor în istorie cu o teză dedicată unor instituții românești din Transilvania în secolele XIV-XVI pentru care a obținut, după publicare, premiul „George Barițiu” al Academiei Române (1991).

Distins cu numeroase premii naționale și internaționale, Doctor Honoris Causa al universităților din Alba Iulia, Timișoara, Oradea, Cahul, Galați, Sibiu, Târgu Mureș, Universitatea de Stat din Chișinău, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău, Ioan-Aurel Pop este membru al Academiei Europene de Știință și Artă de la Salzburg (Austria) din martie 2013. Din 1999 este și membru corespondent al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere din Paris (Franța), din 2015 este membru al Academiei Naționale Virgiliene din Mantova (Italia), dar face parte și din alte organizații istorice naționale și internaționale de prestigiu.

A activat ca director al Institutului Cultural Român din New York (S.U.A.) și al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția (Italia). În plus, din 1993, este director al Centrului de Studii Transilvane din cadrul Academiei Române. Ioan-Aurel POP este, de asemenea, autor și coautor a peste șaizeci (60) de cărți, tratate și manuale, și a peste cinci sute (500) de studii și articole. Printre cele mai recente lucrări publicate se numără „Istoria, adevărul și miturile”, Ediția a III‑a revăzută și adăugită, Editura Școala Ardeleană, 2018, „Din mâinile valahilor schismatici...”, „Românii şi puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII‑XIV)”, Ediția a II‑a revăzută, adăugită și ilustrată, Editura Școala Ardeleană, 2017, „A Short Illustrated History of the Romanians”, Editura Litera, București, 2017, „Cultural Diffusion and Religious Reformation in Sixteenth-Century Transylvania. How the Jesuits Dealt with the Orthodox and Catholic Ideas, The Edwin Mellen Press”, 2014, „De manibus Vallacorum scismaticorum…”, „Romanians and Power in the Mediaeval Kingdom of Hungary (The Thirteenth and Fourteenth Centuries)”, Editura Peter Lang, 2013, precum și volumul „Biserică, societate și cultură în Transilvania secolului al XVI-lea.”, „Între acceptare și excludere”, Editura Academiei Române, 2012.

Conferințele speciale FITS și TNRS sunt organizate de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu în parteneriat cu Departamentul de Artă Teatrală din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și Habitus.