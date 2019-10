DAUGHTERS - un spectacol de dans inspirat de începuturile cyber art, în premieră la Centrul Național al Dansului București

„Daughters”, un spectacol inedit în peisajul coregrafic românesc, semnat de coregrafa Simona Deaconescu și realizat printr-o combinație unică de dans, sunet și imagine analog, are loc pe 19 și 20 octombrie, la Centrul Național al Dansului București, Sala Stere Popescu, de la ora 19:30.

„Daughters” este inspirat de motivațiile și modalitățile de expresie ale fiicelor generației hippie, aceste copile teribile ale post-punk ului care au încercat să sfideze omogenizarea colectivă, aflându-se într-un proces continuu de autoactualizare și afirmare a individualității creative.

În realizarea direcției vizuale și sonore pentru „Daughters”, coregrafa Simona Deaconescu se folosește exclusiv de tehnologie analog – demers ce marchează colaborarea cu doi artiști stabiliți în Berlin, M Kardinal și Monocube, cu un portofoliu impresionant de lucrări realizate în sistem de performance prin astfel de metode. Semnalul analog va fi alterat și transformat în imagini cinematice sincronizate pe televizoare cu tub, spectatorul experimentând, în același timp cu cele trei dansatoare, nu doar o atmosferă tipică unui concert, ci și o serie de micro istorii personale ficționalizate, încărcate de ironie și suspans.

Simona Deaconescu a ales pentru acest spectacol trei dansatoare cu o personalitate puternică pentru a completa echipa de creație - Georgeta Corca, Simona Dabija și Teodora Velescu. Prin contribuția lor, „Daughters” propune o întoarcere la forme de dans social specifice erei post-punk, precum și o continuare a cercetării noțiunilor de (inter)subiectivitate și încorporare (embodiment), într-o producție ce induce o stare de constantă acumulare și tensiune. „Daughters” este, în același timp, un spectacol strâns legat de experiența personală a artistelor, de felul în care generațiile trecute le-au influențat viziunea asupra propriului corp.

„Daughters” reprezintă o nouă etapă a unui proiect realizat de Simona Deaconescu în Canada, în cadrul prestigiosului festival Springboard Danse Montreal, în perioada 9-28 iunie 2019, care a constat într-o instalație performativă realizată alături de o echipă internațională de 15 dansatori. Instalația Sons and Daughters a fost prezentată la Usine C în Montreal, în deschiderea serii de showcase de pe 28 iunie, în cadrul secțiunii Emerging Choreographers, unde Simona a fost singura prezență românească de până acum. Instalația prezentată a fost work in progress.



„Am lucrat cu 15 dansatori din SUA, Canada și Australia și ne-am provocat reciproc. Montreal a reprezentat o primă etapă de lucru pentru mine, unde am cercetat noi principii de mișcare și am încercat modalități de a structura dramaturgic fapte din realitate și ficțiune. Daughters ar fi o a doua etapă de lucru la proiect, în care am lăsat ideile să se așeze și să se dezvolte.”, a declarat Simona Deaconescu.

În spectacolele Simonei Deaconescu, instalațiile, corpul și cuvântul au două discursuri diferite, aflate uneori în contradicție, încurajând performerii să facă un zapping mental, între gânduri, intenții și acțiuni, în timp ce textul prezintă cu claritate fapte mai mult sau mai puțin credibile.

Coregrafa şi regizoarea Simona Deaconescu, cofondatoare a festivalului Bucharest International Dance Film Festival, a realizat și prezentat numeroase spectacole, instalații și filme. A susținut, de asemenea, ateliere la festivaluri importante din SUA, Austria, Italia, Bulgaria, Turcia, Lituania, Chile, România etc.