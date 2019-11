Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu caută voluntari

Tomas Bachot

Organizatorii Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS) caută peste 500 de voluntari din România, pentru ediţia care va avea loc în perioada 12 - 21 iunie 2020.

"Au început deja înscrierile la Programul de Voluntariat. Aceasta este singura perioadă din an în care se face selecţia voluntarilor FITS care pot opta să fie şi voluntari TNRS. În fiecare an, programul reuneşte peste 500 de voluntari din România, care contribuie la buna desfăşurare a evenimentului, la care se adaugă aproximativ 30 voluntari internaţionali. De asemenea, voluntari reprezentanţi ai viitoarelor Capitale Culturale Europene vin la Sibiu pentru a lua parte la FITS şi pentru a observa Programul de Voluntariat", se precizează în comunicatul FITS.



Înscrierile pentru voluntari se pot face până pe 1 decembrie. Voluntarii pot activa şi în cadrul Teatrului Naţional "Radu Stanca" din Sibiu, pe toată perioada anului.

Cei care doresc să se înscrie pot completa formularul aflat pe site-ul festivalului.



Mulţi dintre voluntarii care au fost deja la FITS doresc să se întoarcă.

"Vin în fiecare an la Sibiu special pentru a pune umărul la buna desfăşurare a festivalului şi, după trei ani de voluntariat, deja acesta a devenit pentru mine cel mai aşteptat eveniment de peste an. Mă inspiră, mă motivează şi mă emoţionează. Acesta este FITS-ul meu şi deja nu mai pot de nerăbdare să mă reîntorc la Sibiu în luna iunie pentru alte două săptămâni memorabile", a declarat Ovidiu Mărginean, unul dintre voluntari.

AGERPRES