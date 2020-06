FITS – primul mare festival din Europa Centrală și de Est organizat online în anul 2020

Evenimentul care de 27 de ani deschide Sibiul spre lume rescrie istoria și devine primul mare festival de artele spectacolului din Europa Centrală și de Est care va avea loc, în acest an, exclusiv în mediul digital. Timp de 10 zile, FITS 2020, ediția specială #online „Puterea de a crede / Empowered”, aduce în casele spectatorilor 138 de evenimente din 30 de țări, de pe cinci continente. Peste 14.400 de minute de teatru, dans, muzică, circ contemporan, conferințe, dezbateri, spectacole lectură și spectacole pentru copii vor fi difuzate gratuit, din 12 până pe 21 iunie, pe site-ul oficial FITS, www.sibfest.ro, dar și pe pagina de Facebook și canalul de YouTube.

Organizată sub Înaltul Patronaj al Președinției României, ediția specială FITS din acest an va aduce pe „scena online” a festivalului unele dintre cele mai mari spectacole ale lumii, recunoscute și premiate la nivel internațional. Gândit pe o structură similară celei deja consacrate de-a lungul celor 27 de ani, festivalul din acest an va avea nu mai puțin de 13 secțiuni distincte: teatru, dans, outdoor, circ contemporan, muzică, operă, film, conferințe speciale, Therme Forum, Bursa de Spectacole, Platforma doctorală, dar și o nouă secțiune, „FITS for KIDS”, dedicată celor mici. Programul fiecărei zile de festival va începe la ora 9:30 dimineața și se va încheia la ora 24:00. Toate evenimentele vor fi redifuzate pe timpul nopții pentru spectatorii de pe alte fusuri orare, de pe cele cinci continente de unde FITS a selectat spectacole: Asia, America de Nord, America de Sud, Australia și Europa.

„Ceea ce la început părea de neimaginat, devine realitate. Am reușit împreună cu întreaga echipă pe care o am alături să dăm sens unei idei care părea de neconceput acum două luni. O ediție a festivalului care să ne readucă împreună, pe toți cei cărora ne e dor de frumos, în poate cea mai mare sală de spectacole în care ne-am întâlnit până acum: online-ul. Îi vom avea alături pe unii dintre cei mai mari artiști ai lumii din toate timpurile, cu spectacole pe care nu am fi putut poate niciodată să le aducem în festival, pentru că nu avem încă nici scenele nici resursele materiale necesare.

Dar iată, online, îi putem avea alături, pe unii dintre marii creatori ai lumii cu spectacole absolut năucitoare, dintre care amintesc o foarte mică parte aici: Bob Wilson, Peter Sellars, Thomas Ostermeier, Akram Khan, Sasha Walz, Hideki Noda. Nu vor lipsi din programul ediției nici creațiile lui Silviu Purcărete, Sidi Larbi Cherkaoui, Pippo Delbono, Lev Dodin, pentru ca cele zece zile petrecute alături de noi, din sufrageria dumneavoastră, să vă aducă toată bucuria de care aveți nevoie.

Universități de prestigiu se vor întâlni și în acest an în cadrul Platformei doctorale,Therme Forum va aduce, într-o serie de cinci sesiuni de discuții, arhitecți consacrați, lideri culturali și formatori de opinie din marile orașe ale lumii. Suntem bucuroși că nu am întrerupt firul acestui festival și că puterea de a crede va da continuitate Sibiului în ceea ce înseamnă credibilitatea câștigată prin cultură, prin excelența dialogului și diversitatea ofertei culturale. Vă așteptăm cu mare drag alături de noi, în toată această aventură care ne va readuce în cele din urmă din nou în sălile de spectacol. Bucurați-vă de acest dar uriaș și unic pe care vi-l aducem din 12 iunie”, afirmă Constantin Chiriac, Președinte FITS

Iată câteva din mesajele adresate festivalului:

Mesajul domnului Klaus W. Iohannis – Președintele României

Ajuns la cea de-a 27-a ediție, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este una dintre cele mai importante manifestări culturale românești, devenit un adevărat fenomen cultural și la nivel european. Titlul său din acest an, „Puterea de a crede”, este cu atât mai potrivit, cu cât transmite un mesaj de speranţă şi energie, esențial pentru a trece cu bine peste greaua încercare la care suntem supuşi cu toții în această perioadă.

De-a lungul timpului, Festivalul s-a dovedit mesagerul angajamentului european al României, bazat pe preţuirea valorilor umaniste pe care teatrul le promovează. Salut decizia organizatorilor de a nu anula ediția din acest an și de a o difuza în mediul online. Înaltul Patronaj pe care l-am acordat prezentei ediţii reprezintă un semn de apreciere pentru contribuţia artei la forţa, solidaritatea şi coeziunea societăţii, dar și un mesaj de susținere pentru toți artiștii din România.

Sunt convins că spectacolele, conferințele și toate celelalte manifestări care vor fi transmise live vor aduna în spaţiul virtual importanţi creatori și numeroși spectatori. Aşa cum ne-au obişnuit organizatorii FITS, Cetatea Sibiului, sanctuar contemporan al artelelor spectacolului, va ajunge, încă o dată, în sufletul și căminul fiecărui român.

Vă doresc mult succes!

Mesajul domnului Sergiu Nistor – Consilier Prezidențial – Departamentul Cultură, Culte şi Centenar – Administrația Prezidențială

Particip la această conferință de presă sui generis pentru a oferi, din păcate virtual, titlul de onoare al Înaltului Patronaj oferit de Președintele României ediției 2020 a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Această ediție online a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu propune tema „Puterea de a crede” – atunci când au numit-o așa, organizatorii au anticipat fără să știe semnificațiile pe care acest titlu le va avea în vara acestui an. Iată că, deși în perioada pe care o traversăm, viața a surclasat scena, aceasta din urmă își ia o bine meritată revanșă, atât prin puterea sa de anticipare, cât și prin reziliența pe care teatrul o oferă societății.

George Enescu, cel care a cunoscut tragedia Marelui Război și drama pandemiei de după, lega într-o frumoasă exprimare cultura de puterea de a crede. Geniul românesc al muzicii universale spunea: „Cultura va trăi, impasuri a mai avut omenirea și le-am răzbit pe toate cu vitalitate eroică. Nu-i va lipsi curajul nici de data aceasta. Trebuie să credem și vom învinge.”. Fără îndoială cultura va trăi, sunt convins că nu ne lipsește nici curajul, nici puterea de a crede, Președintele României urează succes Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2020.

Mesajul domnului Bogdan Gheorghiu – Ministrul Culturii

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu reprezintă un reper cultural peren al României postdecembriste. Este o adevărată dovadă a rezilienței culturale, dar și a rezilienței prin cultură.

Astăzi, când vorbim atât de mult despre provocările distanțării fizice, avem nevoie de reprezentanți care să mențină stindardul și să ofere încrederea că vom reveni la normal și puterea de a crede că doar împreună vom clădi responsabil viitorul.

Suntem cu toții conștienți că experiențele pe care le avem într-o sală de spectacol, în cadrul unui festival cum este cel de la Sibiu, unde rămânem captivi emoțiilor scenei și unde tensiunea poate deveni tangibilă, reprezintă trăiri pe care nu le putem lua cu noi acasă, în fața unui ecran. Cultura este un sine qua non al orașului, al stilului de viață, iar unul dintre exemplele statornice este reprezentat de relația dintre Sibiu și acest festival, care se valorifică unul pe celălalt și care, chiar, există unul prin celălalt.

Fără cultură nu putem reveni la viața de dinainte, iar acum, mai mult ca niciodată, realizăm cât de mult ne lipsesc teatrele, muzeele, festivalurile și realizăm cât de gol poate fi un oraș fără ca aceste edificii culturale să-și primească publicul. Însă, grație devotamentului organizatorilor, anul acesta, un public foarte mare se poate bucura prin intermediul platformelor online, gratuit, de produse culturale de cea mai înaltă calitate, cu care am fost obișnuiți an de an. Chiar dacă instituțiile de spectacol sunt acum închise, atât noi la Ministerul Culturii, cât și echipele artistice, tehnice și manageriale ale teatrelor lucrează pentru a aduce oamenii mai aproape de actele culturale.

Îmi doresc ca Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu să se bucure de o audiență cât mai mare, iar cei care poate nu au reușit să ajungă la edițiile trecute, să devină un public fidel.

Vizionare plăcută!

Mesajul doamnei Astrid Cora Fodor – Primarul Municipiului Sibiu

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu a demonstrat mereu că este adaptabil la timpuri și la realități, metamorfozând artele spectacolului, dar și arta de a organiza acest eveniment uriaș pentru a fi în acord cu pulsul vremurilor. Și de această dată festivalul a găsit un mod de a-și continua tradiția, chiar și în acest context dificil, în care artiștii au fost separați de publicul lor.

Mesajul doamnei Monica Cristina Anisie - Ministrul Educației și Cercetării

„Teatrul este, şi el, un dascăl de la care putem învăţa multe”, spunea scriitorul și dramaturgul armean Gabriel Sundukyan, tocmai de aceea, este important să conștientizăm că educația prin artă trebuie să continue în orice condiții. Cu siguranță, tuturor ne lipsește emoția resimțită într-o sală de spectacol, dar decizia de a organiza o ediție online a festivalului demonstrează, înainte de orice, cât de important este să ne conectăm pasiunile pe care le avem, să nu renunțăm la „a ne hrăni frumos sufletele”. Teatru, dans, film, carte, conferințe, expoziții și muzică sunt elementele care au construit de-a lungul timpului Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, o poveste începută în 1993 de un grup de oameni inimoși, dar care reunește în prezent mii de participanți din toate colțurile lumii. Numele ediției din acest an - ,,Puterea de a crede” – întărește mesajul pe care l-am transmis de fiecare dată, când am avut ocazia, elevilor și profesorilor din România: acela de a crede în propriile puteri în a-ți proiecta viitorul. Sunt convinsă că și ediția de anul acesta, desfășurată online, va oferi multă bucurie publicului iubitor de artă în toate formele ei.

Mesajul doamnei Raluca Turcan – Viceprim-ministru în Guvernul României

Silviu Purcărete spunea că teatrul este o metamorfoză. O metamorfoză a omului în ceea ce vrea el. La 27 de ani de la prima ediție, FITS este o metamorfoză a fenomenului teatral din România, dar și a orașului Sibiu și a comunității sale. Nimic nu mai este cum a fost înainte de FITS în Sibiu.

Mesajul domnului Mirel Taloș - Președintele Institutului Cultural Român

Avem puterea să credem că Teatrul rămâne viu!

Avem puterea să credem, avem puterea să rămânem împreună. Cu iubire pentru teatru și pentru public, cu determinare, Constantin Chiriac rămâne fidel acestui proiect pe care l-a inițiat în 1994 și l-a adus pe podiumul primelor trei festivaluri de gen din lume: Festivalul Internațional de Teatru Sibiu. Și, ca la fiecare ediție, Institutul Cultural Român îi este alături în calitate de partener strategic, sprijinindu-l nu numai financiar, ci și printr-o promovare coerentă și constantă, prin reprezentanțele noastre în lume.

Este momentul aici să readuc în prim plan succesul internațional de care s-a bucurat spectacolul Teatrului Național „Radu Stanca” – Povestea prințesei deocheate – la Festivalul Europalia 2019, organizat de Institutul Cultural Român în colaborare cu Europalia-Belgia. A fost, alături de Expoziția Brâncuși, unul dintre cele mai importante evenimente pe care România le-a avut în acest prestigios festival internațional de artă. Pe 19 decembrie la Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles, artiștii sibieni, sub bagheta lui Silviu Purcărete, au fost aplaudați de Președinta Comisiei Europene – doamna Ursula von der Leyen, de Președintele Consiliului European – domnul Charles Michel și de numeroși alți oficiali europeni și invitați din zona culturală și de afaceri.

Parteneriatul dintre ICR și FITS include, în acest an, susținerea seriei de conferințe, precum și a unora dintre spectacolele de referință, între care: TragyComedy, coregrafia Gigi Căciuleanu, Rambuku, regia Mihai Măniuțiu, Tompa Gabor cu Trei surori și Ora Spaniolă / Copilul și vrăjitoriile, de Maurice Ravel. Continuăm promovarea frățietății creative dintre România și Republica Moldova în domeniul artelor spectacolului cu Autoband, spectacol în regia lui Andrei Grossu, Cerere în căsătorie, regia Sandu Grecu, la Teatrul Național „Satiricus I.L. Caragiale”– Chișinău și Familia Tot, în regia lui Alexandru Cozub, Teatrul Național „Mihai Eminescu” – Chișinău.

Acum nu putem respira împreună același aer vibrând de emoție. Dar avem puterea să credem că online suntem tot ÎMPREUNĂ! Avem puterea să credem că Teatrul rămâne viu!

Mesajul E.S. doamna Michèle Ramis – Ambasadoarea Franței în România

Sunt deosebit de fericită să vă trimit acest mesaj. Și tristă în același timp. Anul trecut, am fost alături de dumneavoastră la deschiderea festivalului, în sezonul Franța-România. Eram pe punctul de a reveni la Sibiu pentru a treia oară consecutiv la sfârșitul lunii iunie. Apariția bruscă a crizei sanitare din păcate nu o mai permite. Dacă această criză mă împiedică să fiu prezentă cu dumneavoastră la Sibiu, ea nu poate împiedica sprijinul pe care Franța îl aduce în fiecare an Festivalului Internațional de Teatru Sibiu, FITS, și directorului său, Constantin Chiriac.

FITS este unul dintre cele mai importante festivaluri de artele spectacolului din Europa și din lume: întâmpină trupe și participanți din 70 de țări în fiecare an. De asemenea, este o platformă pentru întâlniri, dezbateri între experți și cercetare pentru doctoranzi. Anul acesta, festivalul se va desfășura exclusiv online, o ediție inovatoare și fără precedent. Constrângerea digitală nu a oprit dinamismul festivalului.

Îi felicit pe Constantin Chiriac și echipa sa pentru această schimbare rapidă și impresionantă. Cu peste 80 de spectacole online gratuite, transmise zi și noapte, și redifuzări până în decembrie, acest festival online va fi cu siguranță primul de acest fel din lume, datorită importanței sale și a relațiilor pe care le are în multe țări, din Europa și Asia, în special.

Povestea festivalului cu Franța continuă să fie construită, după sezonul bogat Franța-România, așa cum este ilustrat de parteneriatul dumneavoastră cu „Théâtre de la Ville” Paris și directorul său, Emmanuel Demarcy-Mota. În acest an, aproape douăzeci de spectacole și întâlniri cu artiști francezi vor fi programate online de FITS: teatru, muzică, operă, spectacole de stradă, dans, conferințe. Cu nume mari: producții de Robert Wilson, spectacole ale Operei de Lyon, companii precum Käfig sau Groupe F, producții de Théâtre des Champs Elysées sau Théâtre de la Ville, conferința lui Emmanuel Demarcy-Mota ...

Sunt încântată că Institutul Francez din România este unul dintre partenerii FITS.

Criza sanitară ne-a dezvăluit importanța culturii ca experiență umană împărtășită, ca hrană colectivă esențială, chiar și, sau mai ales, în perioada de izolare. Să învățăm astăzi cum să ne sprijinim artiștii, creatorii și festivalurile majore în fața încercărilor! După cum a spus președintele Emmanuel Macron, împreună trebuie să apărăm cultura europeană și să sprijinim creația independentă.

Vă doresc tuturor un festival 2020 foarte frumos!

Mesajul E.S. domnul Andrew James Noble – Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România

Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit oportunitatea de a lua cuvântul la acest eveniment inaugural al Festivalului de la Sibiu, ediția 2020. Sunt foarte dezamăgit că nu pot veni la Sibiu. Acești oameni minunați pe care Constantin Chiriac îi are în echipa sa au găsit creativitatea de a ne oferi un adevărat festival la standardele și calitatea cu care suntem obișnuiți la Sibiu, în ciuda tuturor provocărilor, și sunt în special mulțumit că există o prezență britanică puternică în festivalul din acest an. Ne-am obișnuit cu acest aspect de-a lungul anilor și mă bucur că ediția din 2020 nu face excepție.

Îi vom vedea pe unii dintre cei mai puternici interpreți britanici în cadrul ediției din acest an a FITS: Angela Gheorghiu din România va performa în „Adriana Lecouvreur”, producția Royal Opera House, spectacolul „Măsură pentru măsură” al Cheek by Jowl și „Chotto Desh” al lui Akram Khan. Inovația muzicală va fi reprezentată de CK Gospel Choir, un cor britanic extrem de popular, alături de ansamblul muzical Urban Soul Orchestra, care a acompaniat artiști celebri precum Oasis și Mariah Carey. La aceste evenimente se adaugă „Dominoes”, de la Station House Opera. Vom urmări conferințe speciale interesante cu Akram Khan și Declan Donnellan.

Mesajul E.S. domnul Adrian Zuckerman – Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale României, cu artiști remarcabili din toate colțurile lumii. Statele Unite au fost întotdeauna bine reprezentate la festival, iar anul acesta nu face excepție.

În cadrul Sezonului American din acest an puteți asculta sublimul „Lagrime di san Pietro”, regizat de Peter Sellars, vă puteți delecta cu spectacolul „Dust&Light” în interpretarea lui Alonzo King, ori puteți participa la prelegeri susținute de către profesori renumiți de la Metropolitan College din New York, Universitatea din Memphis și Texas Tech University. Aceștia sunt doar câțiva dintre numeroșii americani care își împărtășesc arta cu publicul festivalului din acest an.

Mesajul E.S. domnul Hitoshi Noda – Ambasadorul Japoniei în România

Recunoștința Japoniei față de domnul Chiriac și toți prietenii FITS

Am crezut că anul acesta Festivalul va fi anulat. Astfel că acum este cu adevărat uimitor, poate nu atât de surprinzător pentru oricine, dar pentru mine este uimitor și încurajator faptul că președintele Festivalului, domnul Chiriac, nu renunță niciodată și ne oferă tot ce este posibil, ba chiar creează o inovație semnificativă în istoria FITS. Mulțumesc lui Constantin, tuturor artiștilor participanți, voluntarilor și orașului Sibiu și tuturor celor implicați în FITS, tuturor susținătorilor acestuia din România și din întreaga lume și, de asemenea, prietenilor din mass-media. Pe lângă valoarea culturii în sine, această provocare și experiență ne ajută să depășim dificultățile comune și tristețea.

Salut participarea din Japonia

Mă bucur că și de această dată sunt multe contribuții din Japonia: spectacole, participanți din sectorul academic, proiecte ambițioase pentru viitor etc. Japonia este unul dintre partenerii de tradiție și cei mai longevivi ai FITS. Sunt sigur că toți participanții din Japonia se vor delecta și aduce bucurie din nou anul acesta pentru toți oamenii și iubitorii de cultură din România și din lume.

Pentru FITS, în sine, să începem să ne pregătim și pentru următoarea ediție fizică de la Sibiu. Devotamentul și solidaritatea manifestate, în ciuda acestei crize, vor fi cea mai puternică asigurare pentru viitoarele colaborări.

În Japonia au fost programate numeroase oportunități pentru publicul local de a vedea spectacolul „Povestea prințesei deocheate”, care se bazează pe una dintre piesele kabuki din Japonia și este co-regizată de domnul Purcărete și colaboratorul său japonez, domnul Kushida. Sunt sigur că mulți oameni își amintesc de marele succes al acestui spectacol la Bruxelles anul trecut. Această mare producție teatrală este, de asemenea, una dintre marile realizări ale domnului Chiriac, care au fost încununate de conferirea, de către Împăratul și Guvernul Japoniei, anul trecut, a unei decorații imperiale semnificative. Este foarte trist că nu putem vedea și aprecia aceast spectacol în Japonia anul acesta, dar îmi extind așteptările la o oportunitate viitoare.

Pentru Japonia, același lucru este valabil și cu Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Tokyo din 2020. Când aceste Jocuri vor avea loc în vara anului 2021, vor demonstra succesul comun al umanității în depășirea greutății infecției, precum și a marelui festival sportiv.

În sfârșit, în România am ratat multe oportunități în acest an din cauza virusului, cum ar fi evenimentul Hanami, festivalul pentru admirarea înfloririi cireșilor în Parcul Herăstrău. Bineînțeles că florile au înflorit frumos în aprilie, ca de obicei, dând curaj unui București liniștit, însă ușor deprimat. Anul viitor, tot orașul va sărbători primăvara împreună cu florile de cireș. Și noi, comunitatea FITS vom înflori și în Sibiu, data viitoare.

Mesajul E.S. domnul David Saranga - Ambasadorul Israelului în România

Anul acesta, pandemia de coronavirus ne ține departe de scenele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Cu toate acestea, nu ne va ține departe de magia FITS. Vom duce dorul frumoaselor locuri din Sibiu, dar ne vom regăsi cu toții online, între 12 și 21 iunie.

Cu fiecare ediție, colaborarea culturală dintre Israel și România continuă să crească. Artiști din Israel vor oferi și în acest an spectacole captivante pentru publicul festivalului. Companiile de dans contemporan Kibbutz, Vertigo și Amir Kolben se vor muta pe ecranele voastre, pentru show-uri extraordinare. Vă invit să le urmăriți cu aceeași pasiune pe care ați demonstrat-o și în sălile arhipline din anii trecuți. De asemenea, trei experți din Israel își vor împărtăși expertiza cu membrii platformei de cercetare în domeniul artelor. Yinam Leef, Amir Kolben și Michael Klinghoffer, de la Academia de Muzică și Dans din Ierusalim, sunt invitații platformei internaționale de cercetare FITS.

Doresc să-l felicit pe prietenul meu, domnul Constantin Chiriac, cât și pe toți membrii echipei festivalului, pentru mobilizarea lor. Munca lor neîntreruptă și pasiunea pentru cultură ne vor asigura o nouă ediție de succes. La fel ca motto-ul FITS 2020, vă invit să rămânem Empowered și să găsim un prieten în cultura fără granițe, în aceste vremuri cu provocări.

Mesajul E.S. domnul Arthur Mattli – Ambasadorului Confederației Elvețiene în România

Izolarea Corona a fost o reacție rațională. Un motiv pentru o amenințare a cărei dimensiune era complet neclară. În acest context, unul dintre cele mai mari festivaluri de teatru internaționale din lume, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, a trebuit să ia o decizie foarte dificilă. Decizia de a trece de la experiența directă de scenă la o experiență virtuală implică curaj, viziune, determinare și un angajament imens.

De aceea țin să-l felicit pe Constantin Chiriac și minunata echipă a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu pentru munca excelentă pe care au depus-o pentru a realiza această ediție inovatoare și îndrăzneață a festivalului. Tuturor actorilor, managerilor de teatru, voluntarilor, donatorilor și reprezentanților mass-media, le mulțumesc pentru solidaritatea și sprijinul continuu al festivalului în această perioadă de provocări.

Mă aflu în fața Teatrului Național București. Cu toții apelăm la artă și cultură atunci când căutăm divertisment, inspirație, când vrem să ne satisfacem curiozitatea umană, când suntem în dificultate sau când vrem să împărtășim un moment bun cu membrii familiei sau cu prietenii. Și mulți scriitori, poeți și manageri de teatru, precum Ion Luca Caragiale, ne-au învățat o lecție importantă: Teatrul nu trebuie să moară și nu va muri niciodată, nici chiar în perioadele întunecate ale istoriei sau în perioade precum Criza Corona.

Sunt foarte fericit că trei dintre artiștii noștri elvețieni invitați gândesc la fel și fac parte din ediția din acest an. Mulțumesc în special tinerei Gysela Nyfeler, talentatului coregraf Joshua Monten și celebrului Milo Rau. Teatrul este un act de creație culturală. Maestrul de balet, Vladimir Curbet, a rezumat-o într-o singură frază: creația are darul de a contura, transforma și aduce înțelepciune și curaj ființei umane.

Mulțumesc lui Constantin Chiriac și marii echipe a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu că au adus curaj ființei umane cu această ediție inovatoare a festivalului. Teatrul este viață. Și cu această nouă ediție, festivalul aduce viață în casele noastre.

Mesajul E.S. doamna Jiang Yu – Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în România

Când am fost anul trecut la Sibiu, la Festivalul Internațional de Teatru, am fost fascinată de bogăția și trăsăturile unice ale programelor prezentate și am fost uimită de publicul numeros venit din toată lumea. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este o sărbătoare culturală în Europa și un pod care leagă Occidentul și Estul. Mai presus de toate, este un festival de artă al oamenilor.

În aceste vremuri extrem de dificile, Festivalul de anul acesta în versiune online are o semnificație specială. Virusul este nemilos, dar ființele umane au inimi calde. Nu există nici o îndoială că această pandemie va trece și că zile mai bune ne așteaptă. După cum spune o poezie chineză: „Oricât de departe am fi unii de alții, trăim sub același cer, mângâiați de razele unicei luni”.

Urez mult succes acestei ediții speciale a Festivalului!

SEZOANE FITS 2020 EDIȚIE SPECIALĂ #ONLINE

12 – 21 IUNIE 2020

FRANȚA/SEZONUL FRANCEZ

SPECTACOLE INDOOR: CIE Käfig – „PIXEL” (dans); Compagnie Hervé Koubi – „Boys don’t cry”, coregrafia Hervé Koubi și Fayçal Hamlat (dans); Théâtre de la Ville Paris – „Victor sau copiii la putere”, regia Emmanuel Demarcy-Mota (teatru); „Mesia”, regia Robert Wilson (operă - o co-producție a Fundației Mozarteum Salzburg cu Salzburg Festival și Théâtre des Champs-Elysées) ; Opera de Lyon – ”I was looking at the Ceiling and then I saw the Sky”, regia Eugen Jebeleanu (operă)

SPECTACOLE DE STRADĂ : La Machine & Xbo Films – ”Le Gardien du Temple”, film de Luc Camilli, un spectacol de François Delarozière; Compagnie Oposito – ”Kori Kori”, film de Philippe Lachambre (dans) ; Groupe F – Spectacol Pirotehnic și Multimedia ; Les Quat’fers en l’air – ”Gravir” (circ) ; Compagnie Bilbobasso – ”Le Bal des Anges” ; Les filles du renard pale – ”Réspire”

CONFERINȚE SPECIALE : Conferință cu Emmanuel Demarcy-Mota, regizor de teatru, moderată de George Banu, critic de teatru

MAREA BRITANIE/SEZONUL BRITANIC

SPECTACOLE INDOOR: Cheek by Jowl / Pushkin Theatre –„Măsură pentru măsură”, regia Declan Donnellan (teatru); The Royal Opera House – ”Adriana Lecouvreur”, regia David McVicar, cu Soprana Angela Gheorghiu (operă); Akram Khan Company – ”Chotto Desh”, coregrafia Akram Khan (dans); CK Gospel Choir – ”All You Need is Love”; ”Hallelujah”& ”Lifting Me Higher” (muzică); CK Gospel Choir & Urban Soul Orchestra – ”You Are So Beautiful” (muzică)

SPECTACOLE DE STRADĂ: Station Opera House – ”Dominoes”, regia Julian Maynard Smith

CONFERINȚE SPECIALE: Conferință cu Akram Khan, coregraf, moderată de Octavian Saiu, critic de teatru; Conferință cu Declan Donnellan, regizor de teatru, moderată de Octavian Saiu, critic de teatru

BURSA DE SPECTACOLE SIBIU/CONVERSAȚII CULTURALE : Noel Witts – Profesor de Artele Spectacolului ; Sir Nelson Fernandez – NFA International Arts and Culture; Mark Ball – Director Artistic, Manchester International Festival

STATELE UNITE ALE AMERICII/SEZONUL AMERICAN

SPECTACOLE INDOOR : ”Lagrime di San Pietro”, regia Peter Sellars (operă); ”Mesia”, regia Robert Wilson (operă - o co-producție a Fundației Mozarteum Salzburg cu Salzburg Festival și Théâtre des Champs-Elysées); Alonzo King Lines Ballet – ”DUST&LIGHT”, coregrafia Alonzo King (dans); Gospel Touch Choir – ”A lovely day” (muzică)

CONFERINȚE SPECIALE: Conferință cu Denis O'Hare, actor, moderată de Cătălin Ștefănescu, journalist; Conferință cu Robert Wilson, regizor de teatru, moderată de Octavian Saiu, critic de teatru

PLATFORMA INTERNAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ARTELOR SPECTACOLULUI ȘI MANAGEMENTULUI CULTURAL : Dorothy Chansky – Profesor de Teatru în cadrul Texas Tech University; Theodore Damian – Profesor în cadrul Metropolitan College of New York; Sarah Brown – Profesor în cadrul University of Memphis

BURSA DE SPECTACOLE SIBIU: David Baile – Societatea Internațională pentru Artele Spectacolului ; Mario Garcia Durham – Asociația pentru Reprezentanții Artelor Spectacolului din SUA; Cosmin Chivu - Director al Programelor de Licență pentru Actorie și Regie din cadrul International Performance Ensemble, Pace School of Performing Arts; Désirée Halac – Vice-președinte Senior, Judson Management Group Inc.; Cindy Sibilsky - Producător/Scriitor, InJoy Entertainment; Carla Hoke-Miller - Director al Programelor de Teatru și Parteneriate din cadrul administrației primărie New York pentru Media și Entertainment

JAPONIA/SEZONUL JAPONEZ

SPECTACOLE INDOOR : Tokyo Metropolitan Theatre – „Richard III”, regia Silviu Purcărete (teatru); Matsumoto Performing Arts Center – „Mann ist Mann”, regia Kazuyoshi Kushida (teatru); Tokyo Metropolitan Theatre – ”The Character”, regia Hideki Noda (teatru); Yamamoto Noh Theatre – „Tsuchigumo” (teatru); Noism Company Niigata – „R.O.O.M – Random. Organ. Oriented. Monster.”, coregrafia Jo Kanamori (dans)

PLATFORMA INTERNAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ARTELOR SPECTACOLULUI ȘI MANAGEMENTULUI CULTURAL : Tomoko Goto – Profesor pentru Managementul Artelor din cadrul Tottori University; Kawai Shoichiro – Profesor și Președinte al Societății Shakespeare din Japonia / Director al Centrului pentru Arte, Universitatea din Tokyo / Departmentul Interdisciplinar de Studii Culturale ;

BURSA DE SPECTACOLE SIBIU: Maruoka Hiromi (TPAM-Performing Arts Meeting in Yokohama); Shuji Kogi - EU-Japan Fest

ISRAEL/SEZONUL ISRAELIAN

SPECTACOLE INDOOR: Kibbutz Contemporary Dance Company – ”If At All”, coregrafia Rami Be’er (dans); Vertigo & the Revolution Orchestra – ”White Noise” (dans); Amir Kolben Dance Company – ”Memorandum”, coregrafia Amir Kolben (dans)

PLATFORMA INTERNAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ARTELOR SPECTACOLULUI ȘI MANAGEMENTULUI CULTURAL : Yinam Leef – Președinte al Academiei de Muzică și Dans din Ierusalim ; Amir Kolben – Academia de Muzică și Dans din Ierusalim ; Michael Klinghoffer - Vice-președinte pentru Relații Academice al Academiei de Muzică și Dans din Ierusalim

ELVEȚIA / SEZONUL ELVEȚIAN

SPECTACOLE INDOOR : NT GENT – „Radioul urii”, regia Milo Rau (teatru/film)

SPECTACOLE OUTDOOR : JOSHUA MONTEN Dance Company - Little Joy, coregrafia Joshua Monten (dans);

BURSA DE SPECTACOLE SIBIU : Gisela Nyfeler (Bourse Suisse aux Spectacles)

CHINA/SEZONUL CHINEZ

SPECTACOLE INDOOR CHINA: Centrul Național pentru Artele Spectacolului din China – „Visul unei nopți de vară” (teatru) ; Hangzhou Baiyue Culture Creative – „Coriolanus și Du Liniang” (operă)

CHINA, TAIWAN Contemporary Legend Theatre –„Metamorfoza” (teatru)

PLATFORMA INTERNAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ARTELOR SPECTACOLULUI ȘI MANAGEMENTULUI CULTURAL : Anna CY Chan – Decan al Școlii de Dans din cadrul Academiei pentru Artele Spectacolului din Hong Kong ; Hua Jian – Profesor și Director al Centrului de Cercetare pentru Industria Culturală ; Wang Bo – Vice-Președinte al Academiei de Artă & Design din Shanghai

BURSA DE SPECTACOLE SIBIU: Ying Tang – ChinaSPAF; Yan Pan – Asociația pentru Artele Spectacolului din China ; Lynn Fu - Director pentru Programele Internaționale din cadrul Shengzhou Yue Opera Town Culture & Tourism Co., Ltd: Ming Li – Președinte al Centrului pentru Festivalul Internațional de Arte din Shanghai, China

GERMANIA/SEZONUL GERMAN

SPECTACOLE INDOOR: Schaubühne Berlin – „Profesorul Bernhardi”, regia Thomas Ostermeier (teatru); Sasha Waltz&guests – „Körper”, coregrafia Sasha Waltz (dans); Thalia Theatre – „Singur în Berlin”, regia Luk Perceval (teatru); Schaubühne Berlin – „Trei surori”, regia Peter Stein (teatru)

CONFERINȚE SPECIALE: Conferință cu Thomas Ostermeier, regizor de teatru, moderată de Octavian Saiu, critic de teatru; Conferință cu Peter Stein, regizor de teatru, moderată de George Banu, critic de teatru; Conferință cu Sasha Waltz, coregraf, moderată de Octavian Saiu, critic de teatru

BURSA DE SPECTACOLE SIBIU: Alexander Walter (WOMEX); Dieter Jaenicke (The internationale tanzmesse nrw)

RUSIA/SEZONUL RUSESC

SPECTACOLE INDOOR: Maly Drama Theatre – „Frați și Surori”, regia Lev Dodin (teatru); Nebolshoy Drama Theatre – „Livada de vișini”, regia Lev Erenburg (teatru); Vakhtangov Theatre – „Masquarade”, regia Rimas Tuminas (teatru); Cheek by Jowl / Pushkin Theatre –„Măsură pentru măsură”, regia Declan Donnellan (teatru); Theatre of Nations from Moscow –„Domnișoara Iulia”, regia Thomas Ostermeier (teatru)

BELGIA/ SEZONUL BELGIAN

SPECTACOLE INDOOR : Jan Lauwers & Needcompany – ”The Blind Poet”, regia Jan Lauwers (teatru); Michèle Noiret Dance Company – ”Hors-Champ”, coregrafia Michèle Noiret (dans) ; Cie Mossoux-Bonté – ”Vice-Versa”, coregrafia Nicole Mossoux și Patrick Bonté (dans) ; María Pagés Compañía & Sidi Larbi Cherkaoui – ”Dunas” (spectacol de dans în co-producție cu Spania)

BURSA DE SPECTACOLE SIBIU : Ása Richardsdóttir (IETM); Barbara Gessler - Șef de unitate, Direcția generală pentru educație, tineret, sport și cultură, Comisia Europeană

CONFERINȚE SPECIALE: Conferință cu Luk Perceval, regizor de teatru, moderată de George Banu, citic de teatru

ROMÂNIA/SEZONUL ROMÂNESC

SPECTACOLE INDOOR : Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu– „Așteptându-l pe Godot”, regia Silviu Purcărete (teatru); Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – „D’ale carnavalului”, regia Silviu Purcărete (teatru); Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu –„Povestea prințesei deocheate”, regia Silviu Purcărete (teatru); Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – „Autobahn”, regia Andrei și Andreea Grosu (teatru); Teatrul Act – „Absolut”, regia Alexandru Dabija (teatru); Teatrul Național Târgu-Mureş –Compania „Tompa Miklós” –„Beție”, regia Radu Afrim (teatru); Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara – „Rambuku”, regia Mihai Mănuțiu; Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca – „Trei surori”, regia Gábor Tompa (teatru); Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – „Lo Spirito”, regia Ofelia Popii (teatru studențesc); Opera Maghiară Cluj-Napoca – „L’Heure espagnole” / „Ora Spaniolă” & „L’Enfant et les Sortileges”/„Copilul și vrăjile”, regia Gábor Tompa (operă); Gigi Căciuleanu Romania Dance Company– „TragiComedy”, coregrafia Gigi Căciuleanu (dans); Adrian Naidin Quartet –„Am iubit și-am să iubesc”& „Ciuleandra” (muzică)

SPECTACOLE DE STRADĂ : Artificii Group Orăștie – Spectacol pirotehnic

CONFERINȚE SPECIALE: Conferință cu Angela Gheorghiu, soprană, moderată de Cătălin Ștefănescu, jurnalist

PLATFORMA INTERNAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ARTELOR SPECTACOLULUI ȘI MANAGEMENTULUI CULTURAL : Raluca Turcan - Vicepremier, Guvernul României; Sorin Cîmpeanu – Membru al Camerei Deputaților din România; fost Ministru al Educației; Ligia Deca – Consilier Prezidențial; Administrația Prezidențială

REPUBLICA MOLDOVA/SEZONUL REPUBLICA MOLDOVA

SPECTACOLE INDOOR: Teatrul Național „Satiricus I.L. Caragiale” –„Cerere în căsătorie”, regia Alexandru Grecu (teatru); Teatrul Național „Mihai Eminescu” Chișinău –”Familia Tot”, regia Alexandru Cozub (teatru)

SPANIA/SEZONUL SPANIOL

SPECTACOLE INDOOR: Ballet Flamenco Jesús Carmona – „AMATØR”, coregrafia Jesús Carmona (dans) ; Manuel Ramírez Flamenco Ballet – ”4 women 4” (dans) ; Rocío Molina Company- ”Caída del Cielo”, coregrafia Rocío Molina (dans); María Pagés Compañía & Sidi Larbi Cherkaoui – ”Dunas” (dans)

SPECTACOLE DE STRADĂ: Cia La Tal – ”The Curious World of Cia La Tal” (circ)

BURSA DE SPECTACOLE SIBIU: Mike Ribalta (Firatarrega)

POLONIA/SEZONUL POLONEZ

SPECTACOLE INDOOR : Song of the Goat Theatre – ”Anty-Gone part II”, regia Grzegorz Bral (teatru); Nowy Teatr –”The French”, regia Krzysztof Warlikowski (teatru); Teatr Zar – ”Singing in Exile” (film)

SPECTACOLE DE STRADĂ: Teatr Kto –”The Fragrance of Time”, scris și regizat de Jerzy Zoń

CONFERINȚE SPECIALE: Conferință cu Krzysztof Warlikowski, regizor de teatru, moderată de George Banu, critic de teatru

AUSTRIA/SEZONUL AUSTRIAC

SPECTACOLE INDOOR: Ziya Azazi – ”Neo Dervish”, coregrafia Ziya Azazi (spectacol de dans în colaborare cu Turcia); „Der Messias”, regia Robert Wilson (operă - o co-producție a Fundației Mozarteum Salzburg cu Salzburg Festival și Théâtre des Champs-Elysées)

PLATFORMA INTERNAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL ARTELOR SPECTACOLULUI ȘI MANAGEMENTULUI CULTURAL : Varda Silberberg și Stefan Hulfeld, cadre didactice ale Universității din Viena

ITALIA/SEZONUL ITALIAN

SPECTACOLE INDOOR: Emilia Romagna Teatro Fondazione-Pippo Delbono Company – ”Dopo la Battaglia”, regia Pippo Delbono (teatru)

SPECTACOLE DE STRADĂ: Teatro dei Venti – „Moby Dick”, un film de Raffaele Manco, un spectacol de Stefano Tè

CONFERINȚE SPECIALE : Conferință cu Pippo Delbono, regizor de teatru, moderată de George Banu, critic de teatru

FITS for Kids

Timp de zece zile, diminețile în FITS #online sunt ale copiilor. Marian Râlea vine online cu cele mai frumoase povești pentru copii.

„Stăm în case. Ele au devenit palatele noastre. Prinţii şi prinţesele (și mici, şi mari) au nevoie de poveste. Avem mereu nevoie de poveste, iar zilele astea mai mult ca niciodată. Şi eu stau în casă. Şi pot doar să ajut un pic. Cu poveşti magice despre viaţă, din afara palatului, unde viaţa continuă. Şi o să continue!” Marian Râlea