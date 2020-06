FITSonline: Therme Forum. Teatru și arhitectură. Puterea de a crede: Cum pot mediul construit și tehnologia împuternici artiștii să modeleze lumea în care trăim?

Astrid Cora Fodor – Primarul Municipiului Sibiu, Constantin Chiriac – Președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, Robert Hanea - Fondator, Președinte și CEO Therme Group™, Louise Herron – CEO Sydney Opera House, Anthony Sargeant - CEO, Luminato Festival Toronto, Alison M. Friedman – Director Artistic, Performing Arts, West Kowloon Cultural District Authority, Alicia Adams – Vicepreședinte International Programming, John Kennedy Center for the Performing Arts, Matthias Woo – Director Executiv, Zuni Icosahedron, Hong Kong, Neil Barclay – Președinte și CEO, Charles H. Wright Museum of African American History sunt doar o parte dintre invitații celei de-a treia ediții a evenimentului „Therme Forum. Teatru și Arhtiectură”, organizat în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu în parteneriat cu ARUP și Therme Group. Ediția din acest an a evenimentului, organizată sub tema „Puterea de a crede: cum pot mediul construit și tehnologia împuternici artiștii să modeleze lumea în care trăim?” va avea loc online, ca toate celelalte evenimente din programul FITS, în perioada 18 – 20 iunie 2020 și va fi transmisă pe site-ul oficial al FITS, dar și pe pagina de Facebook FITS.

În cel de-al treilea an al acestui forum despre relația dintre mediul construit și teatru, invitații ediției, arhitecți, formatori de opinie și lideri ai unor cunoscute organisme naționale și internaționale, analizează modul în care mediul fizic și cel virtual pot susține și inspira excelența în comunitatea teatrală. Pe parcursul a trei zile, invitații vor discuta despre modul în care noile tehnologii și designul inovator al spațiilor fizice au impact atât asupra procesului creativ, cât și asupra interacțiunii cu publicul. Va fi analizat, de asemenea, modul în care aceste tendințe se reflectă în evoluția gândirii în jurul finanțării și viabilității financiare ale facilităților pentru artă și cultură, precum și oportunități mai mari de dezvoltare a relațiilor dintre activitățile artistice, educaționale și comerciale.

Program Therme Forum. Teatru și Arhitectură. Ediția 2020

Vineri, 19 iunie 2020

Ora 14:00: Expresia artistică și transformarea povestirii. În lumea noastră în continuă schimbare, cum a afectat proiectarea tehnologiilor captivante și a mediilor fizice inovatoare, povestirea și procesul creativ? Ce oportunități oferă noile spații fizice și virtuale și cum se schimbă gândirea liderilor culturali și a creatorilor despre spațiu? Pe parcursul zilei, vom explora modul în care mediul nostru inspiră și susține creativitatea.

Invitați:

Matt Atwood - Theatre Consultant, ARUP (moderator)

Alicia Adams - VP International Programming, John Kennedy Center for the Performing Arts

Chilly Gonzales - Grammy-winning Canadian pianist and entertainer

Matthias Woo - Executive Director, Zuni Icosahedron, Hong Kong

Steven Chilton - Founder, Steven Chilton Architects

Ora 14:30: Therme Forum: Teatrul și Arhitectură 2018-2020 - Obiective și retrospective

Invitați:

Constantin Chiriac - President, Sibiu International Theatre Festival, General Manager, Radu Stanca National Theatre Sibiu

Dr. Robert C. Hanea - Founder, Chairman and CEO, Therme Group™

Tateo Nakajima - Arup Fellow

Sâmbătă, 20 iunie 2020

Ora 14:00: Viabilitatea culturală și impactul social: Explorarea gândirii evolutive despre finanțare și valoare în domeniul artelor.Evoluțiile în utilizarea povestirii fizice și virtuale, combinate cu nevoia în creștere pentru un stil de viață durabil, ne determină să punem întrebări despre valoarea teatrului pentru societate. În aceste sesiuni avem în vedere valoarea socială și economică a teatrului modern și a povestirii. Cum inspirăm și comunicăm această valoare? Și ce răspunsuri non-tradiționale asupra finanțării rezultă din aceste noi abordări?

Invitați :

Tateo Nakajima – Arup Fellow

Claire McColgan - Director, Culture Liverpool

Lorena Sander - Partnership Development Specialist, UNDP

Rachel Dickie - Investment Director, Legal & General’s Future Cites business

Neil Barclay - President and CEO, Charles H. Wright Museum of African American History

Shain Shapiro - Co-Founder & CEO, Sound Diplomacy

Yaroslava Babenchuk - Fulbright Global Scholar 2020 – 2022 (Romania; Singapore)

Ora 14:30: Cultura și identitatea orașului, economie și bunăstare socială. O discuție cu Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu, Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, și Robert Hanea, președinte și CEO al Therme Group cu privire la rolul pe care îl joacă cultura în conturarea orașului Sibiu și o perspectivă asupra dezvoltării viitoare.

Invitați:

Astrid Fodor – Primarul Municipiului Sibiu

Constantin Chiriac - President, Sibiu International Theatre Festival, General Manager, Radu Stanca National Theatre Sibiu

Dr. Robert C. Hanea - Founder, Chairman and CEO, Therme Group™

Tateo Nakajima – Arup Fellow

Spectacolele și evenimentele din cadrul ediției speciale #FITSonline sunt difuzate gratuit, în limbile română și engleză, exclusiv pe site-ul festivalului www.sibfest.ro/fits-online și pe pagina de Facebook FITS, în limba română. Pe site, spectacolele sunt transmise și în reluare, în fiecare seară, după încheierea premierelor.

Pe pagina de Facebook sunt difuzate doar premierele, conform programului de pe site. Spectatorii care întâmpină probleme în accesarea online a transmisiunilor din cadrul festivalului au la dispoziție un info call #FITSonline, apelabil în fiecare zi de festival, între orele 9:00 și 00:00, la numărul de telefon 0728 048 830.