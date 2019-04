În cadrul Turneului Teatru Românesc, TNB joacă la Chişinău spectacolele "Cursa de şoareci" şi "A fost odată în România"

Picasa

În luna aprilie, aşa cum ne-am obişnuit în ultimii ani, este rândul Teatrului Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti să-i întoarcă vizita Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău – cel care prezintă, la fiecare început de an, pe scena Sălii Studio a TNB, 2-3 spectacole dintre cele mai recente producţii ale sale.

Aflat la cea de-a 6-a ediţie în acest an, Turneul Teatru Românesc la Bucureşti, Iaşi şi Chişinău a debutat, la sfârşit de ianuarie, prin două reprezentaţii ale Naţionalului din Chişinău ce au fost jucate la Iaşi şi Bucureşti: Carnavalul de I.L.Caragiale, regia Alexa Visarion şi Livada de vişini de A.P.Cehov, regia Alexandru Cozub.

În cea de-a doua parte a Turneului, în zilele de 13 şi 14 aprilie, la Sala Mare a Teatrului Naţional din Chişinău spectatorii se vor întâlni cu două dintre cele mai apreciate creaţii ale TNB: Cursa de şoareci de Agatha Christie, regia Erwin Șimșensohn şi A fost odată în România, un spectacol în regia lui Dragoş Huluba după un scenariu semnat de el împreună cu Eduard Adam și Violeta Huluba.

„Cursa de șoareci", în regia lui Erwin Șimșensohn, este un irezistibil thriller clasic care îmbină umorul negru, suspansul, situațiile-limită, emoția și jocurile întortocheate ale minții. Fiind vorba de Agatha Christie, „regina crimei", bineînțeles că nimic nu este ceea ce pare, toată lumea are ceva de ascuns, iar surprizele se dezvăluie la fiecare pas... greșit. Astfel, un idilic decor britanic devine peste noapte locul de desfășurare a unui formidabil policier, în care fiecare gest reprezintă o potențială probă judiciară.

Această nouă punere în scenă a uneia dintre cele mai faimoase piese de teatru din lume, „Cursa de șoareci”, este o montare captivantă, cu o distribuție de excepție, replici istețe, umor britanic rafinat și o intrigă palpitantă. În distribuţia acestui spectacol ce se va juca la Chişinău îi veţi putea vedea pe următorii actori ai Teatrului Naţional din Bucureşti: Simona Bondoc, Ileana Olteanu, Tomi Cristin, Răzvan Oprea, Dragoș Stemate, Mihai Calotă, Cosmina Olariu și Petre Ancuța.

„A fost odată în România", în regia lui Dragoș Huluba, este o poveste cu oameni simpli puși în situații excepționale. Oameni obisnuiti care reușesc să supraviețuiască cu demnitate, dragoste sau umor marilor turbulențe în care îi aruncă istoria.

Un spectacol antrenant, provocator, plin de umor si nostalgie, despre cine am fost noi în acești 100 de ani. Ce am gândit, ce am visat, cum erau dragostea, râsul, durerea. O înșiruire de diapozitive colorate sau alb-negru reprezentând imagini din viața unor oameni din lumea de atunci și de azi. Și poate un răspuns pentru întrebările celor mai tineri dintre noi.

În distribuţie: Ileana Olteanu, Violeta Huluba, Eduard Adam, Dragoș Huluba. Așadar, patru actori, costume, muzică, dans, proiecții video, lumini, pantomimă, câteva cuvinte, umor, nostalgie … ingredientele unui spectacol necesar. De ce necesar? Pentru că „A fost odată în România” este spectacolul generației de astăzi chiar dacă, paradoxal, povestea lui se întinde pe mai bine de 100 de ani.

Ambele spectacole se joacă la Sala Mare a Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău, de la ora 18.00, după următorul program: „Cursa de șoareci" în data de sâmbătă, 13 aprilie şi „A fost odată în România” - duminică, 14 aprilie 2019.