Începutul poveștii BUZĂU / IUBEȘTE / TEATRU 2019

În fiecare an, buzoienii se reîndrăgostesc de teatru prin spectacole care vorbesc despre întâmplările din viața noastră. Festivalul BUZĂU / IUBEȘTE / TEATRU a început pe 1 iunie și durează până pe 8 iunie, timp în care spectatorii noștri se pot bucura de o selecție de excepție.

Evenimentul a fost deschis cu vernisajul expoziției MUSICAL EXTRAVAGANZA – Răzvan Mazilu și costumul spectacolului de musical, unde au luat cuvântul Gina Chivulescu, Managerul Teatrului „George Ciprian” din Buzău, selecționerul Carmen Stanciu și coregraful Răzvan Mazilu. Despre pasiunea sa, Răzvan Mazilu a explicat: Simt nevoia să fac și costume pentru că mi-am dorit să fiu și pictor, dar pentru că sunt un pictor ratat, fac costumele propriilor spectacole, pentru că îmi place să mă joc și pentru că uneori scenografii înțeleg mai greu strălucirea pe care o implică musicalul. Costumele din musicaluri care se joacă pe scenele bucureștene (Sunetul muzicii de la Opera Comică pentru Copii, Mon Cabaret Noir de la Creart și We Will Rock You, producție WonderTheatre) pot fi văzute și fotografiate pe tot parcursul festivalului, în foaierul teatrului.

Seara s-a încheiat cu reprezentația spectacolului Fata Morgana de Dumitru Solomon, în direcția de scenă a reputatului regizor Victor Ioan Frunză, producție a Teatrului Dramaturgilor Români din București. O comedie scrisă în anii dictaturii comuniste, dar care a convins publicul din sală că anumite lucruri nu se schimbă niciodată.

Următoarele două zile ne-au oferit ocazia întâlnirii cu echipa Teatrului Mic din București, care a prezentat spectacolul Ținutul din miezul verii de Tracy Letts, regia Vlad Massaci – o poveste impresionantă despre relațiile familiale, vină și sacrificiu. De la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești i-am cunoscut pe Romanțioșii lui Edmond Rostand, purtând semnătura regizorală a lui Vlad Cristache. Ne-am lăsat cuceriți de aventurile unor tineri îndrăgostiți.

Vă pregătim alte zile pline la Buzău, cu lansarea volumului „Cătălina Buzoianu: magie, abur, vis”, antologie de Florica Ichim şi Irina Zlotea, Fundaţia Culturală „Camil Petrescu” și cu montări care ne vor reaminti de ce iubim atât de mult teatrul și care ne aduc împreună, așa cum ne-am obișnuit deja - Un tramvai numit dorință de Tennessee Williams, Teatrul Metropolis, în care o vom descoperi pe adorata actriță Emilia Popescu în rolul lui Blanche; Am iubit, am purtat, am pierdut după Nora & Delia Ephron, ARCUB, un spectacol alcătuit dintr-o colecție intimă de povești despre femei; Pescărușul de A.P. Cehov, Unteatru, în viziunea regizorală a unui creator de renume mondial, Andrei Șerban; Amantul de Harold Pinter, Teatrul Evreiesc de Stat, care ne va surprinde cu o comedie cu accente erotice despre viața de cuplu și Marjorie Prime de Jordan Harrison, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, despre dramele și încercările unei familii de a recompune un trecut fericit.

În același timp, de pe 2 până pe 8 iunie, de la ora 16.00 (cu o reprezentație dublă sâmbătă, 8 iunie, de la orele 10.00 și 16.00), în fața Teatrului „George Ciprian”, artistul-păpușar Valeriu Josan îi încântă pe cei mai mici spectatori cu poveștile marionetelor sale.

Pe parcursul ediției de anul acesta, ne sunt alături cei trei membrii ai juriului de specialitate: Marius Stănescu (actor), Alina Epîngeac (critic de teatru) și Vladimir Anton (regizor, câștigătorul ediției trecute BUZĂU / IUBEȘTE / TEATRU), cei care vor decide către cine se îndreaptă premiile.