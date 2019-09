Încheiere la înălțime a GALEI HOP 2019: „On The Roof”, spectacolul dans-actoricesc creat de Gigi Căciuleanu cu concurenți ai Galei

Gala Tânărului Actor – HOP 2019 şi-a desemnat aseară câştigătorii la Constanţa. Premiul „Ştefan Iordache“, Marele Premiu al Galei, i-a revenit Roxanei Fânaţă, iar premiul pentru cea mai bună actriţă – Adelei Mihai.

Cel mai bun actor a fost desemnat Norbert Boda. Premiul „Cornel Todea“, pentru cea mai bună trupă de actori, le-a revenit artiştilor spectacolului „Wor(l)ds în progress”. Dincolo de concurs, emoţii şi premii, evenimentul a fost o experienţă de viaţă, este de părere directorul artistic al Galei, Gigi Căciuleanu.

„Ceea ce a fost foarte frumos e bucuria de a fi fost împreună, cu toate că am înnebunit, am fost împreună într-o efervescență, adică trebuia să punem la punct luminile, dar i-am simțit foarte solidari. Chiar cei care erau concurenți, de fapt, ar fi trebuit să se sape unii pe alții, cum se zice în limbajul normal…Nu s-au săpat, au venit, au aplaudat la ceilalți…E o experiență de viață, mai mult, și de artă a supraviețuirii, aș zice eu, pentru că dansul asta e“, a declarat Gigi Căciuleanu.

Tema din acest an a Galei Tânărului Actor – HOP a fost „Teatrul coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual“.

Directorul Teatrului de Stat Constanţa, Erwin Șimşensohn, a vorbit despre reuşita de a aduce Gala Hop la malul mării, dar şi despre noua stagiune a teatrului, care promite 3 premiere de excepţie:

„Un eveniment de succes , o reușită a UNITER, a Teatrului de Stat Constanța, a județului Constanța, o reușită în plan cultural…Mi se pare un lucru extraordinar că s-a întâmplat aici, că am reușit să-l aducem la Teatrul de Stat Constanța, lucrul ăsta a fost posibil cu spijinul Consiliului Județean. Suntem în repetiții din plin, cu două proiecte. Prima premieră va avea loc pe 20 septembrie, cu „Memoria apei“, în regia lui Vladimir Anton, pe 18 octombrie vom scoate cea de-a doua premieră – spectacolul „Lasă-mă să intru!“, în regia unui tânăr creator, director de scenă, extrem de important în România – Vlad Cristache, și sper că vom avea chiar și o a treia premieră, până în Crăciun“, a declarat Erwin Șimşensohn.

Ultima seară a Galei Tânărului Actor HOP de anul acesta a adus, înaintea Galei de premiere, un spectacol de teatru-dans remarcabil, conceput într-un timp destul de scurt de Gigi Căciuleanu împreună cu unii dintre tinerii selecționați la Gala HOP 2019.

Intitulat „On The Roof”, spectacolul i-a prezentat pe cei 14 dans-actori în mai multe scene ce au împletit performanțe fizice cu adevărat impresionante, de dans și expresivitate corporală, cu tehnici de expresivitate recitativă și interpretativă. Producția a fost creată de Gigi Căciuleanu vara aceasta la Amfiteatrul în aer liber al Teatrului Național din București, ca un dar oferit acestui spațiu „magic”. Spectacolul a avut la bază, în cuvintele coregrafului, pe de o parte disponibilitatea calendaristică a dans-actorilor în timpul lunilor de vară, pe de altă parte, desigur, „capacitatea de a fi făcut față, de a se dovedi rapizi, originali și creativi la proba de improvizație cu care fiecare a fost confruntat la preselecția Galei HOP, pe lângă piesa prealabil lucrată de către ei”. Astfel, tinerii participanți au devenit Gigi Căciuleanu „Ad Hop” Company, coregraful exprimându-și regretul de a nu fi fost posibil să înglobeze în această companie și acest spectacol pe toți cei selectați în finala HOP 2019.

Spectacolul a fost impresionant nu doar prin complexitatea dans-actoriei incorporate într-o oră (și într-o vară) și prin varietatea momentelor și a interpretărilor, dar și prin faptul că a fost o producție rotundă, bine închegată, cu o coeziune de grup interesantă, netrădând aproape deloc faptul că dans-actorii nu erau performeri cu ani buni de experiență scenică, interpretativă și de mișcare în spate.

Lumea creată de Gigi Căciuleanu în acest spectacol e una populată de un soi de „bufoni contemporani” exprimându-se prin nenumărate cuvinte-necuvinte-onomatopee (suita vocalelor devine de-a dreptul partitură dramatică, interpretată divers de diferite grupuri de actori, sau ne-cuvintele Introfugă, Giumbușglonț, Zvârlucitelniță, Căzutcâșă sau Învârtișag sunt indicații coregrafice deopotrivă pline de ghidușie și auto-ironie dar și provocări creative pentru interpretare coregrafică). Spectacolul este pe de o parte un exercițiu și o demonstrație excelentă pentru arta dans-actorului și pentru esența virtuților necesare performerilor din teatrul coregrafic, dar și o producție perfect valabilă în fața oricărui public de teatru, dans și teatru-dans.

Nu în ultimul rând, „On The Roof” este și o dovadă indiscutabilă a faptului că Gigi Căciuleanu este cu adevărat un maestru-pedagog al dans-actoriei și în același timp un îndrăgostit iremediabil al acestei arte la nașterea și conceptualizarea căreia el a contribuit major. Sunt remarcabile nivelul, expresivitatea și coerența de grup pe care el a reușit să le impregneze acestor tineri dans-actori neîndoielnic talentați însă inevitabil încă lipsiți de o experiență consistentă. Ceea ce au urmărit publicul din sala Teatrului de Stat din Constanța și publicul care a vizionat Gala HOP prin transmisiunea online live nu a avut deloc aerul unui spectacol studențesc, de diletanți, ci a arătat un nivel ridicat al mai multor ingrediente importante în teatru, dans și dans-actorie: talent muncit și cizelat, pasiune, multă sete și foame de exprimare prin cuvânt și corp, o energie nu doar fizică ci și emoțională și interpretativă impresionantă – și, deloc în ultimul loc, mult umor inteligent și chiar auto-ironie salutară.

„On The Roof” rămâne, și după încheierea Galei HOP 2019 ,un spectacol care merită savurat, și care în plus față de alte spectacole de teatru-dans are ingredientul cheie al unei uriașe pasiuni, atât de partea creatorului său, inimosul Gigi Căciuleanu („animatorul” Galei HOP 2019, așa cum s-a autointitulat) cât și din partea tinerilor dans-actori. Cu siguranță veți mai auzi de ei.