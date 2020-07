Jurnalul lui Robinson Crusoe @HERĂSTRĂU

Din 23 iulie am deschis, cu speranța și din dorința de a fi în continuare alături de publicul nostru în aceste timpuri delicate prin care trece întreaga omenire, Stagiunea Estivală din Parcul Regele Mihai I al României (Parcul Herăstrău).



Marți, 4 august, ora 21:00, vom juca „Jurnalul lui Robinson Crusoe”*, un musical după „Insula” de Gellu Naum, regia Mihai Măniuțiu, muzica Ada Milea, decorul Adrian Damian, costumele Andrada Chiriac, coregrafia Andrea Gavriliu.

Cu: Mihai Smarandache, Marius Damian, Paula Niculiță, Antoaneta Zaharia, Ionuț Kivu, Cezar Antal, Dimitrii Bogomaz, Marius Stănescu, Anda Saltelechi, Ruxandra Maniu, Diana

Gheorghian, Meda Victor, Constantin Cojocaru, Ioan Batinaș, Relu Poalelungi, Alex Neagu (tobe).

„N-am mai văzut de câteva luni un spectacol atât de viu, unul căruia să nu-i găsesc cusur și, mai mult, care să mă țină toată un zâmbet și-un dat din picior. […] Se cântă și se dansează 75 de minute întregi (pregătiți-vă pentru încă 15 de aplauze), în ritmuri dintre cele mai felurite. În plus, tobele luiAlex Neagu sunt demne de orice concert indie-pop.” Cătălina Miciu, Scena9

„≪Jurnalul lui Robinson Crusoe≫ este un spectacol care are toate şansele să te bucure. Asta dacă laşi pretenţiile absurde acasă şi ai simţul umorului antrenat pentru absurd. Într-un ritm pe care simţi nevoia să îl baţi şi tu în sală cu piciorul, plin de culoare şi foarte mişcat, are toate şansele să te facă să te simţi bine la teatru. Iar asta e, poate, cea mai importantă reuşită pentru un act artistic. Aşa că… Let them entertain you!” Alina Epîngeac, Yorick

Biletele vor putea fi achiziționate online, fără comision, direct de pe site-ul Teatrului Odeon, sau de la Casa de Bilete, care va funcționa în două locații (Teatrul Odeon și Teatrul de Vară din Herăstrău), după următorul program:

- de luni până duminică, între orele 11:30 – 19:00 cu pauză între 14:30 - 15:00 la sediul teatrului din Calea Victoriei nr. 40-42

- în ziua spectacolului, programul Casei de Bilete va fi între orele 11:30 - 14:30, la sediul din Calea Victoriei și între orele 17:00 - 21:00, la Teatrul de Vară din Herăstrău (intrarea Arcul de Triumf).

Spectacolele programate în Stagiunea estivală a Teatrului Odeon @Herăstrău implică respectarea tuturor măsurilor de siguranță pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, aşa cum au fost aprobate prin ORDINUL nr. 2.941/1.120/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 19 iunie 2020, astfel că publicul spectator trebuie să respecte în locație următoarele reguli:

Accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/nonmedicală) pe toată durata evenimentului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;

Spectatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrare;

Teatrul își rezervă dreptul de a efectua un triaj observațional la intrare și de a nu permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);

Termometrizarea spectatorilor se va face de către personalul teatrului. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în locație. Nu se va permite accesul persoanelor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;

Spectatorii sunt rugați să respecte distanța de minimum 1,5 m, conform marcajelor, la accesul în spațiu, la toalete și la ieșirea din Teatrul de Vară;

Pentru a evita aglomerația și formarea de grupuri, spectatorii sunt rugați să ajungă mai devreme, accesul fiind permis cu o oră înainte de începerea spectacolului.

Spectatorii sunt rugați să respecte cu strictețe rândul și locul indicate pe bilet, pentru a păstra distanța prestabilită de 2 m.

Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toți participanții: spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător.

Teatrul de Vară din Herăstrău, fiind un spaţiu în aer liber, în caz de ploaie, va funcţiona următoarea regulă:

Dacă ploaia începe înaintea orei de spectacol, reprezentaţia se anulează, caz în care contravaloarea biletelor se returnează. Contravaloarea biletelor achiziționate online va fi returnată automat, în termen de 5 zile lucrătoare, în contul din care s-a făcut plata. Spectatorii care și-au procurat biletele de la Casa de Bilete, sunt așteptați la casă pentru returnarea contravalorii.

Dacă ploaia începe în timpul reprezentaţiei, spectacolul se poate întrerupe și relua, în funcție de condițiile meteorologice. Dacă reluarea nu este posibilă, iar spectacolul se suspendă, acesta nu se reprogramează și nici nu se rambursează costul biletului.



Teatrul Odeon este alături de voi în aceste zile delicate, în care vă îndemnăm să aveți grijă unii de ceilalți.