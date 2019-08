Masa puterilor noastre, un spectacol caleidoscop, la Teatru în TVR

Teatrul de Comedie aduce în cea de-a treia stagiune de Teatru în TVR Masa puterilor noastre, de Petre Barbu, în regia Silviei Roman.

Spectacolul se joacă pe 24 august, 1 septembrie, 7 septembrie și pe 12 și 13 septembrie, când se și înregistrează pentru TV.

Din distribuție fac parte András Demeter, Liliana Pană, Flavia Hojda, Costel Dobrescu, Olga Bela, Răzvan Rotaru și Andreea Alexandrescu.

Proiectul s-a numărat printre câștigătorii concursului COMEDIA ŢINE LA TINEri, proiect iniţiat de Teatrul de Comedie, care promovează şi susţine tinerii regizori.

„(…) Cu vreo patru ani în urmă, am descoperit cu uluire și bucurie că sunt în stare să rezolv exercițiile cu „ridicarea la putere a unui număr natural” din manualul de matematică de clasa a V-a. Așa am scris piesa „Masa puterilor noastre”: cu gândul să răspund la aceste întrebări. Nu știu dacă am reușit să răspund convingător. Dar sunt convins că învățătura dobândită în școală m-a ajutat să ajung ceea ce sunt acum: un om,” afirmă scriitorul Petre Barbu, cel care semnează piesa.

„Un spectacol caleidoscop. Un macaz al perspectivelor pragmatice. Un travaliu al cunoașterii și al domesticirii celor mai adânci și intime frici, vulnerabilități, dorințe, visuri. Un spectacol cu și despre familie, pierdere, resemnare și nu în ultimul rând, despre dragoste. Despre noi. (…)”, spune Silvia Roman.

Televiziunea Română continuă programul „Teatru în TVR”, pregătind o stagiune în adevăratul sens al cuvântului. Comedie - aceasta este tema celei de-a treia ediţii a programului „Teatru în TVR”. Se vor juca 6 titluri, fiecare dintre spectacolele stagiunii având mai multe reprezentaţii, astfel încât spectatorii să îşi poată alege data la care doresc să vină în Grădina Molière, în perioada 26 iulie - 14 septembrie.

Toate spectacolele se desfăşoară în aer liber, iar accesul spectatorilor se va face din strada Amiral Constantin Bălescu, la adresa Molière 2-4.