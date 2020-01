Mini-maraton de teatru special pentru copiii cu vârsta sub 6 ani

"Artele nu țin cont de vârstă, ci de curiozitate” este motto-ul sub care pentru al șaselea an consecutiv Primăria Municipiului București, prin Teatrul Ion Creangă, organizează TIC PITIC - Zilele Small size, un mini-maraton al formelor teatrale create special pentru copiii cu vârsta sub 6 ani.

Organizate simultan în peste 20 de țări, cu scopul de a apropia copiii de teatru de la cele mai fragede vârste, Zilele Small size propun o paletă variată de producții: de la spectacole și ateliere senzoriale dedicate bebelușilor care descoperă lumea din brațele părinților, la spectacole care provoacă imaginația, dezvoltă abilitățile cognitive și conturează sensibilitatea estetică a preșcolarilor.

În egală măsură, Zilele Small size reprezintă o ocazie de a atrage atenția asupra rolului crucial pe care adultul îl joacă în dezvoltarea și încurajarea curiozității celui mic. De aceea, o bună parte din activitățile derulate la nivel mondial sub umbrela evenimentului includ și o componentă complementară de workshop-uri, conferințe sau dezbateri dedicate artiștilor, părinților și educatorilor.

În acest context, programul TIC PITIC dedicat publicului din București aduce o selecție diversificată de activități. Cinci producții de teatru pentru categoriile de vârstă 0-3 ani, respectiv 3-6 ani vor putea fi vizionate în perioada 31 ianuarie - 2 februarie la Sala Mică a Teatrului Ion Creangă, printre acestea numărându-se și un spectacol invitat, realizat de Asociația MiniReactor din Cluj-Napoca.

Sala Mică găzduiește de asemenea un atelier senzorial pentru bebeluși (6 - 12 luni) și părinți, coordonat de actrița Julieana Drăghici. Programat duminică, 2 februarie, atelierul invită micuții participanți alături de mămici sau tătici pe covorul de dans, pentru o interacțiune cu un curcubeu de culori, sunete, forme, texturi - și emoții. O experiență plăcută pentru cei mici, atelierul își propune să-i familiarizeze pe părinți cu noi jocuri și modalități de interacțiune și comunicare cu bebelușii lor.

Duminică, 2 februarie, va avea loc și Dezbaterea "Educație... cu aplauze!”, moderată de Lorena Diaconescu, psiholog și psihoterapeut cu o vastă experiență în proiecte educaționale și culturale pentru copii, și Carmen Palcu, actriță și regizoare la Teatrul Ion Creangă. Deschisă părinților și specialiștilor interesați în educarea tinerei generații, dezbaterea pune în discuție rolul teatrului în formarea copiilor. Pornind de la influența artei în dezvoltarea cerebrală și psiho-emoțională a copilului, dezbaterea va investiga rolul teatrului ca instrument de dezvoltare personală, metodă de educație alternativă și mecanism de prevenție pentru autismul virtual. Participarea la dezbatere se face pe bază de înscriere, mai multe informații fiind disponibile în secțiunea Bilete și Acces.

PROGRAM

Vineri, 31 ianuarie

18.00 - 18.45, "Despre stele” (4 ani+), Asociația MiniReactor, Cluj-Napoca

Sâmbătă, 1 februarie

11.00 - 11.45, "Despre stele” (4 ani+), Asociația MiniReactor, Cluj-Napoca

16.00 - 16.35, "ÎmpreLună” (sub 3 ani)

19.00 - 19.30, "Bună dimineața!” (sub 3 ani)

Duminică, 2 februarie

10.00 - 10.30, Atelier pentru bebeluși: forme, culori, sunete - și emoții, coord. Julieana Drăghici

11.30 - 12.45, Dezbatere "Educație... cu aplauze!”, moderatori: Lorena Diaconescu și Carmen Palcu

16.00 - 16.30, "Pernuța somnoroasă” (sub 3 ani)

19.00 - 19.30, "Amintiri într-o valiză” (2-5 ani)

Toate activitățile din cadrul evenimentului TIC PITIC - Zilele Small size se desfășoară la Sala Mică a Teatrului Ion Creangă, aflată pe Str. Biserica Amzei, nr. 21-23, Sector 1 (în vecinătatea Sălii Mari a Teatrului, aflată în curs de amenajare și refuncționalizare, din Piața Amzei).