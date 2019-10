Naționalul sibian pleacă astăzi în turneu la Shanghai.​​​​​​​ „Felii”, două reprezentații în cadrul China Shanghai International Arts Festival

O singură actriță. Șapte identități. Și tot atâtea personaje fascinante care îl invită pe spectator într-un periplu alert prin abisurile sufletului feminin care suferă, iubește și iartă cu aceeași intensitate. Ofelia Popii ne oferă prin spectacolul „Felii”, semnat de Lia Bugnar, o experiență halucinantă, compunând, cu o versatilitate incredibilă, o partitură amplă de emoții și individualități ce sondează scenarii variate ale raporturilor interumane, într-o poveste universală despre fragilitatea și forța femeii. Pentru performanța din one woman show-ul „Felii”, Ofelia Popii a primit în anul 2011, Premiul UNITER. Spectacolul va fi prezentat pentru prima dată în China, în cadrul China Shanghai International Arts Festival.

„Felii e o înlănțuire de povesti, o intersectare de destine, care gravitează toate în jurul unui bărbat cu a cărui moarte începe piesa. Felii, adică mai puțin decât bucăți și mai mult decât firimituri. Nu trebuie să mănânci tot cozonacul ca să-ți dai seama cum a ieșit. O felie e exact cât îți trebuie, să-ți faci pofta, dar să nu te saturi. Felii de viață, felii de iubire, felii de criză, felii de tristețe, felii hilare, felii. Și când cameleonul Ofelia Popii se dezlănțuie între atâtea felii, spectacolul poate, pe bună dreptate, să se numească Ofelii. Nici că putea această piesa a mea să aibă un destin mai norocos.” Lia Bugnar

Reprezentațiile din China ale spectacolului „Felii” vor avea loc joi, 24 octombrie 2019 și vineri, 25 octombrie 2019, de la ora 19:30 pe scena Shanghai Theatre Academy STA - Experimental Theatre. Tot vineri, 25 octombrie, Ofelia Popii va susține pe scena aceluiași teatru, un workshop pentru artiștii invitați la festival. Turneul Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu în China, parte din parteneriatul strategic cu China Shanghai International Arts Festival, este realizat cu sprijinul Ministerului Culturii și al Institutului Cultural Român.

Ofelia Popii, câștigătoare a trei premii UNITER, a unui premiui GOPO și singura actriță din România care are în palmares Premiul Harold Angel la Festivalul Internațional de la Edinburgh.

Născută în 1978 la Arad, Ofelia Popii a absolvit Facultatea de Teatru a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, promoția 2001. Se bucură de un portofoliu impresionant care cuprinde un Premiu Harold Angel la Festivalul Internațional de la Edinburgh 2010 (pentru rolul Mefisto din spectacolul Faust) – fiind și singura actriță din România laureată a prestigiosului premiu, Marele premiu al Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice Valentin Silvestru, 2016 (pentru one woman show-ul Felii) și trei Premii UNITER pentru Cea mai bună actriță în rol principal (în 2008, pentru memorabilul rol Mefisto din spectacolul Faust semnat de Silviu Purcărete; în 2011, pentru performanța din one woman show-ul Felii, regia Lia Bugnar, în 2019, pentru rolurile Seigen și Shinnobu Sota din spectacolul Povestea prințesei deocheate, regia Silviu Purcărete). Acestroa li se adaugă nominalizările la Premiul UNITER 2013 pentru Cea mai bună actriță în rol secundar (pentru spectacolul Platonov, regia Alexandru Dabija) și în 2010, pentru rolul Bess din spectacolul Breaking the waves sau Viața binecuvântată a lui Bess, în regia lui Radu Nica.

De asemenea, Ofelia Popii a făcut parte cu succes și din distribuția mai multor lungmetraje, precum Undeva la Palilula (regia Silviu Purcărete), Portrete în pădure (regia Dinu Tănase), Vara s-a sfârșit (regia Radu Potcoavă), Moon Hotel Kabul (regia Anca Damian) ori filmul din 2012 al lui Andrei Gruzsniczki, Quod erat demonstrandum, care i-a adus un Premiu GOPO pentru Cea mai bună actriță în rol principal, în 2015.

În calitate de actriță a naționalului sibian, numele Ofeliei Popii ocupă capul de afiș al multor spectacole importante, ce acoperă o paletă diversă de stiluri interpretative, care au consacrat-o pe tânăra actriță drept una dintre cele mai versatile apariții scenice ale momentului: Faust, Lulu, Metamorfoze, Oidip, D’ale Carnavalului, Călătoriile lui Gulliver ori Povestea prințesei deocheate (regia: Silviu Purcărete), Lecția (regia: Mihai Măniuțiu), Balul, Hamlet ori Breaking the waves sau Viața binecuvântată a lui Bess (regia: Radu Nica), Felii (regia: Lia Bugnar), Ultima și a tinereții (regia: Yuri Kordonsky), Nathan înțeleptul (regia: Armin Petras), Solitaritate, Oameni obișnuiți ori Vorbiți tăcere? (create de Gianina Cărbunariu), Hedda Gabler (regia: Botond Nagy) etc. În prezent, pe lângă activitatea de actriță a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, Ofelia Popii este și cadru didactic al Departamentului de Artă Teatrală, din cadrul Facultății de Litere și Arte a Universității Lucian Blaga din Sibiu.

Caseta artistică a spectacolului „Felii” de Lia Bugnar

SCENOGRAFIA ȘI LIGHT DESIGN: Dragoş Buhagiar

COREGRAFIA: Florin Fieroiu

MUZICA ȘI SOUND DESIGN: Vlaicu Golcea

FIGURAŢIE: Alexandru Malaicu

Spectacolul a avut premiera la Sibiu, în data de 2 octombrie 2010.