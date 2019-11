„Oidip”, regia Silviu Purcărete - premiul pentru cel mai bun spectacol străin în China

unknown

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu a primit în acest an la Shanghai, în China, în cadrul China Shanghai International Arts Festival, premiul pentru cel mai bun spectacol străin, pentru producția „Oidip”, regia Silviu Purcărete, prezentată în cadrul ediției 2018 a festivalului. Spectacolul îi are în distribuție pe Constantin Chiriac, Ofelia Popii, Diana Văcaru-Lazăr, Diana Fufezan, Cristian Stanca, Adrian Matioc, Florin Coşuleţ, Ioan Paraschiv, Eduard Pătraşcu, Pali Vecsei, Emőke Boldizsár, Veronica Arizancu, Cristina Stoleriu/Serenela Mureșan, Cristina Ragos. La Sibiu, spectacolul va fi prezentat duminică, 17 noiembrie 2019, la Sala Mare, iar următorul turneu cu acest spectacol va fi la Cluj-Napoca, luni, 25 noiembrie 2019, pe scena UTE-FEST – Festivalul Uniunii Teatrelor din Europa, ediția a 18-a.

„Asociația Oamenilor de Teatru din China realizează an de an o Gală comparabilă cu toate galele mari - Galele Cesar, Galele Oscar - de acordare a premiilor în domeniul teatral și al artelor spectacolului fiind un eveniment similar cu marile gale de premii și din punct de vedere al categoriilor premiate. An de an, Shanghai International Arts Festival aniversează excelența în zona teatrului, prin acordarea premiilor pentru Cel mai bun spectacol, Cel mai bun actor în rol principal, Cea mai bună actriță în prol principal, Cel mai bun regizor. Una dintre secțiuni este pentru Cel mai bun spectacol străin pe durata unui an. Pentru anul 2018, în 2019, au fost nominalizate zece spectacole din cele care au fost prezentate de-a lungul anului în Shanghai, din care, în selecția finală, în Gală, au fost prezentate trei din care a fost ales câștigătorul. Cele trei au fost Teatrul Național din Londra – The Curious Incident of the Dog in the Night – Time, regia Marianne Elliot, Alexandrinsky din Sankt Petersburg, condus de Valery Fokin, a prezentat „Mother Courage” în regia lui Terzopoulos și Teatrul Național din Sibiu, cu „Oidip”. „Oidip” a fost ales de juriu ca fiind Cel mai bun spectacol străin prezentat la Shanghai (One Theatre Award, Foreign Language Theatre of the Year.) Ne onorează compania și în același timp suntem bucuroși că într-un oraș de douăzeci și patru de milioane de locuitori, Sibiul a putut să fie triumfător din punctul acesta de vedere.” Constantin Chiriac, director general TNRS

Producţia Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu este o adaptare după „Oidip la Colonos” şi „Oidip Rege” de Sofocle şi surprinde prin forţa viziunii aproape cinematografice a montării regizorului Silviu Purcărete, care îmbină realul cu imaginarul, dezvoltând o poetică a detaliilor sfâşietoare. Este o pictură a spaimelor, a presentimentelor și a nefericirii, în spiritul marilor maeştri, o tălmăcire actuală a unui destin de legendă.

„Oidip” este o întoarcere, cum spune regizorul Silviu Purcărete, la mai vechile sale preocupări pentru tragic.„Oidip este unul dintre cele mai frumoase texte ale literaturii dramatice. Aşa cum s-a mai remarcat, m-am întors după mulţi ani la tragedia greacă, prilej de a-mi exercita din nou pofta de a crea aceleaşi imagini cu care nu mai lucrasem de mult”, a declarat Silviu Purcărete în timpul repetiţiilor de la Sibiu.

OIDIP

Scenariu original Silviu Purcărete

REGIA: Silviu Purcărete

TRADUCEREA DUPĂ SOFOCLE DE: Constantin Georgescu, Simona Georgescu, Theodor Georgescu

SCENARIUL ORIGINAL: Silviu Purcărete

SCENOGRAFIA: Dragoş Buhagiar

LIGHT DESIGN: Dragoş Buhagiar şi Silviu Purcărete

MUZICA ORIGINALĂ: Vasile Şirli

ÎN DISTRIBUȚIE: Constantin Chiriac, Ofelia Popii, Diana Văcaru Lazăr, Diana Fufezan, Cristian Stanca, Adrian Matioc, Florin Coşuleţ, Ioan Paraschiv, Eduard Pătraşcu, Pali Vecsei, Emőke Boldizsár, Veronica Arizancu, Cristina Stoleriu / Serenela Mureșan, Cristina Ragos