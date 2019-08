On the Roof, pe scena Galei HOP 2019

Câțiva dintre tinerii câștigători ai preselecției HOP 2019 s-au întâlnit pe acoperișul TNB să facă un spectacol. Sub îndrumarea maestrului Gigi Căciuleanu – directorul artistic al acestei ediții – actorii dansează cuvinte inventate și fac să „miște” Amfiteatrul TNB.

Sunt pe drumul căutărilor către ceea ce înseamnă să fii DansActor și vor să fie văzuți. Unde altundeva, dacă nu la Gala Tânărului Actor HOP?

Sunt 14, sunt On the Roof şi creează o lume nouă:

Adela Mihai, Adrian Loghin, Alexandra Oişte, Alin Potop, Andrei Atabay, Andrei Ianuş, George Olar, Ioana Beatrice Tănasă, Mara Pogângeanu, Maria Panainte, Mihai Vasilescu, Nadina Cîmpianu, Nicolae Dumitru și Theodora Sandu.

Căci, așa cum spune chiar Gigi Căciuleanu, On the Roof este „invenţia unei lumi de bufoni contemporani”, „o poetică de geometrie spaţială”, „o matematică de jonglerii clovneşti”.

Cu acest spectacol-metaforă – dar în afara concursului – publicul se întâlnește în seara ultimei zile de HOP, joi, 5 septembrie de la ora 19.00, înainte de Festivitatea de decernare a premiilor.

On the Roof

Textul și regi: Gigi Căciuleanu

Asistent coregrafie: Lelia Marcu – Vladu

Muzica: Paul Ilea / Sensor

Texte / Desene: Gigi Căciuleanu

Juriul de concurs al Galei Tânărului Actor HOP

UNITER anunță juriul de concurs pentru ediţia a XXII-a a evenimentului mult așteptat de tinerii actori și nu numai. Cei 50 de concurenți pășesc în universul GIGI CĂCIULEANU și străbat lumi de dans către formarea lor profesională. Să fie DansActori.

Îi vor urmări și vor decide laureații Galei HOP 2019:

Ludmila Patlanjoglu – critic de teatru; Liana Tugearu – critic de dans, Adrian Batista – regizor și producător TV; Ioana Bogăţan – actriţă; Ada Lupu Hausvater – regizor.

La Constanța, juraţii vor alege câştigătorii din acest an pentru următoarele premii:

Premiul „Ştefan Iordache”, marele premiu al Galei HOP

Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual

Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea individual

Premiul „Cornel Todea” pentru cea mai bună trupă de actori

Premiul „Sică Alexandrescu”, Premiul special al juriului

THESPIS – Revista Galei HOP

Proiect inițiat la ediția 2016 a Galei Tânărului Actor HOP, la propunerea directorului artistic Miklós Bács, Revista Thespis este concepută de tineri critici de teatru, aflați la început de drum, cărora li se oferă oportunitatea de a scrie despre concurenți și despre atmosfera Galei HOP.

Astfel, Revista Thespis devine o bursă pentru criticii de teatru de mâine. Li se oferă un „material de lucru” bogat, un loc proaspăt unde pot să-şi exerseze aptitudinile şi spiritul critic.

Echipa redacţională a revistei THESPIS 2019 este formată din: LAVINIA LAZĂR – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, ANDRADA POPA – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” București și EMA ONOFREI – Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca.

Lavinia Lazăr, Andrada Popa și Ema Onofrei vor fi la Constanța în perioada 2-5 septembrie să continue drumul scrisului la Gala HOP.

Ema Onofrei: Am văzut bătături și răni – adică multă muncă

E ciudat cum zilele de preselecții au fost vizibil diferite între ele. Pe lângă organizarea mai bună și parcă un altfel de registru în ceea ce privește momentele participanților, pe lângă punctele de improvizație schimbate în ceva mai ofertant, eu am avut o altfel de percepție și emoție azi, în a doua zi de preselecții.

Am fost mult mai relaxată. În prima zi mă consideram, în mod firesc, o străină; acum m-am integrat printre cei prezenți, chit că sunt cumva prinsă la mijloc: nici participantă, nici absolventă, nici jurată. Nu vreau să pară că azi e despre mine, ci să evidențiez faptul că, probabil, așa s-au simțit și restul oamenilor, chiar și cei din București. Toți am trecut prin etapa de recunoaștere și toți am ajuns acum să ne liniștim, să ne dăm seama că ne unește teatrul – oricât de clișeic ar suna.

Totul merge spre mai bine, mă bucur să văd oameni îndrăzneți și, de asemenea, să nu simt în atmosferă mândrie sau aroganță și nici să nu fie vorba de lingușeală. La preselecțiile Galei Hop nu se salută în exces – cred că asta spune totul.

Andrada Popa: DansActorii au reușit să ne plimbe și pe noi, cei din public, în universurile lor

Momente interesante, orginale sau chiar demonstrative. DansActorii au reușit să se afirme fiecare în doar cinci minute și să ne plimbe și pe noi, cei din public, (câteva suflete) în universurile lor. Cel mai important este că au demonstrat cât de neimportante sunt cuvintele în raport cu limbajul trupului, limbajul nonverbal… dansul pe ritmul simțurilor.

DansActorii sunt manipulați de gândurile controlate de corp, iar atunci când stau și privesc în gol, sufletele dansează în ritmul respirațiilor. TOXIC, PROPUN SĂ NU AJUNGEM NIȘTE TRIȘTI, ECOURI, ONIRIC, FOLCOR, etc sunt doar câteva dintre titlurile ,,teatrului actual” a primei zile de preselecție. Majoritatea coregrafiilor sunt create chiar de tinerii artiști. De la dansuri contemporane pe ritmuri folclorice la mișcări neînțelese pe țipete asurzitoare.

Ce spun mâinile, degetele încleștate, dar sclipirea din ochi sau lacrimile de pe obraz? Spun mai multe decât versurile unei poezii. Și vor mai spune pentru încă două zile, alți tineri artiști, la Gala HOP.

Votați-vă concurenţii favoriţi la Gala Tânărului Actor HOP 2019!

Intrați în perioada 2 – 5 septembrie pe site-ul www.galahop.uniter.ro, urmăriți live transmisia competiţiei şi votați! Până pe 31 august, tinerii înscrişi în competiţie se prezintă. Faceţi cunoştinţă cu DansActorii. Joi, 5 septembrie, până la ora 20.00, publicul poate vota online pe www.galahop.uniter.ro. Așteptăm pe toți cei care vor să vadă tânăra generație de actori zilnic, în perioada 2 - 5 septembrie, la Teatrul de Stat din Constanța – Sala Mare. Accesul publicului spectator este liber și este permis până la ora 18.30.

Gala Tânărului Actor HOP este un proiect al UNITER care sprijină debutul tinerilor artişti oferind oportunităţi de formare profesională şi viitoare colaborări. Directorul artistic al Galei HOP, ediția a XXII-a: dansatorul și coregraful Gigi Căciuleanu.