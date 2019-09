Premierele teatrale ale toamnei

Portretul noii Stagiuni a Teatrului Tamási Áron

Teatrul Tamási Áron deschide stagiunea71 cu premiera unei producţii impunătoare, Opera de trei parale, de Bertolt Brecht, în regia lui Bocsárdi László. Primele trei treprezentaţii ale spectacolului au avut la începutul lunii august, în cadrul Festivalului de vară de la Seghedin, în coproducţie cu organizatorul celui mai vechi festival de teatru în aer liber din Ungaria. Pregătirea muzicală a actorilor fost asigurată de Incze G. Katalin, dirijorul corepetitorul Operei Maghiare din Cluj. Premiera de pe scena Teatrului Tamási Áron din Sfântu Gheorghe este programată în 8 octombrie.

Două dintre premierele Stagiunii 2019-2020 sunt un fel de 'afaceri' în familia Tamási Áron. Una dintre premiere este un spectacol in memoriam Kányádi Sándor, cu titlul Ceva ce trebuie spus. Spectacolul este inspirat din poemele şi amintirile marelui poet maghiar şi va fi o operă de echipă. Urmează apoi o premieră cu o comedie atipică despre iubire, trădare şi singurătate, iar producţia marchează debutul ca regizor al îndrăgitului actor Pálffy Tibor, care va pune în scenă piesa Iluzii, semnată de cel mai jucat, pe toate scenele lumii, dramaturg rus contemporan, Ivan Vîrîpaev.

Un alt spectacol-invitat pe scena Teatrului Tamási Áron va fi Scapin de Moliére, în regia lui Bocsárdi László, realizat la Teatrul de Nord Satu Mare cu Trupa Harag György. Penultima comedie a lui Moliére a avut premiera în Satu Mare în 2019, cu o performanţă actoricească deosebită, rolul lui Scapin fiind jucat de actriță.

De Revelion, Teatrul Tamási Áron le propune spectatorilor din Sfântu Gheorghe un spectacol-invitat, producţie Monarchia Operett din Budapesta. Producţiile Trupei din capitala Ungariei se bucură de mare succes în America, Israel, Germania și Luxemburg, datorită unei ambiţioase politici repertoriale, prin care se urmăreşte reînnoirea continuă a genului operetei cu tinere talente, dar şi promovarea valorilor clasice, naționale.

Stagiunea 2019/2020 păstrează în repertoriu producţii care continuă a stârni curiozitatea publicului de toate vârstele, spectacole semnate de regizorii Radu Afrim, Botos Bálint și Hegymegi Máté.

În nouă stagiune, Teatrul Tamási Áron renunţă la vânzarea de abonamente, pentru a facilita accesul spectatorilor la producţiile dorite. Studenții, pensionarii, oamenii de teatru şi grupurile vor beneficia de reduceri în continuare. Abonamentul Mecena şi cel destinat familiilor vor rămâne în vigoare și în stagiunea actuală şi sunt valabile pentru producțiile Teatrului Tamási Áron, Teatrul de Mișcare Studio M și Teatrul de Păpuși Cimborák.

Premieră la Teatrul de Artă București: FATA DIN CASA VAGON - o propunere curajoasă, după un roman de Ana Maria Sandu

Pe 8 și 17 septembrie 2019, de la ora 19.15, publicul este așteptat în sala cu fotolii roșii din strada Sfântul Ștefan nr. 21, la o premieră curajoasă, ce deschide noua stagiune a Teatrului de Artă București: FATA DIN CASA VAGON, adaptare după un roman de Ana Maria Sandu.

Cu: Lorena Zăbrăuțanu, Eliza Păuna

Scenografia: Maria Nicola

Grafica: Romulus Boicu

O creație semnată de Lorena Zăbrăuțanu și Eliza Păuna

Construit într-un ton dulce-amar, spectacolul este o întoarcere în timp, în România anilor '70 – '80 și povestește cu nostalgie despre viața de familie a acelei epoci. Întâmplări din traiul sub regimul totalitar sunt redate cu duioșie, candoare și umor.

Romanul Anei-Maria Sandu, la baza căruia stă textul spectacolului, este o hartă interioară a sentimentelor celor născuți cu vina de a fi venit pe lume nedoriți și vorbește cu vocea celor născuți forțat, în urma decretului antiavort.

"Ne-am dorit și am creat acest spectacol pentru că perspectiva pierderii unor drepturi esențiale ale femeilor nu mai pare deloc imposibilă, pe fondul amplorii cu care politicile de tip conservator-retrograd se propagă în lume. Dreptul la educație sexuală, dreptul la avort în condiții legale și sigure, dreptul la căsătorie liber consimțită, dreptul la independență financiară – tot ce părea definitiv câștigat este în pericol. Ororile ce păreau a nu se mai repeta vreodată apar din nou la orizont." Lorena Zăbrăuțanu și Eliza Păuna

Provocarea abordării scenice a acestei teme deloc comode a fost însă crearea unui spectacol ludic, plin de candoare și veselie.

„Aș vrea să știu dacă mama e un fel de Arabela și dacă inelul ei fermecat poate face la fel de multe minuni ca al personajului meu preferat.”

O fetiță de 8 ani imaginează jocuri prin care pornește într-o călătorie cu dorința de a se apropia de mama ei și de a-i deveni cea mai bună prietenă. Speră că împreună vor reuși să evadeze din universul dur și constrângător al casei vagon în care neîmplinirile și regretele fac ca trecutul să fie parte din prezent.

Teatrul Maghiar de Stat Cluj deschide stagiunea 2019/2020 cu spectacolul Lulu în regia lui Enikő Eszenyi

Premiera piesei de teatru Lulu de Frank Wedekind va avea loc vineri, 6 septembrie, la orele 19:00, în regia lui Enikő Eszenyi, directorul Teatrului Vígszínház din Budapesta, aflată la prima sa montare clujeană.

În cadrul conferinței de presă care a precedat premiera mai-sus menţionată, Gábor Tompa a dialogat cu creatorii spectacolului, subliniind relația fructuoasă dintre Teatrul Maghiar de Stat Cluj și Teatrul Vígszínház din Budapesta de-a lungul anilor.

Vorbind despre spectacol, Enikő Eszenyi a subliniat actualitatea dramei lui Wedekind: „Lulu este o piesă foarte specială, umorul, erotismul și dramatismul său o transformă într-o creaţie excepţională. O consider una dintre cele mai importante lucrări aparţinând literaturii universale. Prin intermediul destinului unei femei, piesa abordează probleme care sunt relevante şi astăzi. Există puțini autori care pot contura într-o astfel de manieră un personaj feminin, respectiv, bărbaţii care o înconjoară. Îi cunosc bine pe artiştii trupei, așa că este o mare plăcere pentru mine să putem crea acest spectacol împreună.”

Scenograful spectacolului este nimeni altul decât Helmut Stürmer, despre care regizorul a afirmat următoarele: „A fost visul meu de o viaţă să pot lucra cu Stürmer; am văzut o mulțime de spectacole ale căror decoruri le-a creat. Este un cadou minunat să pot lucra cu el la Cluj - am învățat multe de la el, este un scenograf minunat și o persoană specială.”

Potrivit dramaturgului Robert Vörös, Lulu este „creația a unui tânăr care denotă o adâncă cunoaştere umană; o creaţie care vorbeşte despre mizerie, bogăție, ticăloşenie, înfumurare, puterea banilor, vulnerabilitate, prostia sau supunerea bărbaţilor, despre puterea nimicitoare a dorinţelor şi despre femeie.”

Rolul titular Lulu va fi jucat de către Éva Imre, distribuţia fiind întregită de către actorii Áron Dimény, Attila Orbán, Miklós Bács, Loránd Farkas, Gábor Viola, Imola Kézdi, Loránd Váta, Balázs Bodolai, Csilla Albert, Ervin Szűcs, Zsolt Bogdán, Péter Árus, Tímea Gyenge și Alpár Fogarasi.

În cadrul conferinţei de presă, Gábor Tompa a anunțat, de asemenea, proiectele stagiunii 2019/2020. După premiera piesei Lulu va urma pe 19 noiembrie prezentarea spectacolului Mutter Courage şi copiii ei, în regia lui Armin Petras, eveniment care va deschide cea de-a 18-a ediţie a Festivalului Uniunii Teatrelor din Europa. A treia premieră a stagiunii, drama Alice în pat de Susan Sontag, va avea loc pe 14 decembrie, în regia lui Dorka Porog. În februarie, urmează premiera musicalului Scripcarul pe acoperiș, pus în scenă de către László Béres, în timp ce în aprilie, Radu Alexandru Nica va regiza piesa Pool (No Water) de Mark Ravenhill în Sala Studio al teatrului. Stagiunea se încheie în iunie, cu premiera piesei Patimile lui Iov de Hanoch Levin, în regia lui Ilan Ronen.

Punctul culminant al stagiunii va fi cea de-a 18-a ediţie a Festivalului Uniunii Teatrelor din Europa, care va avea loc în perioada 19-30 noiembrie. Evenimentul care se va întinde pe aproximativ 12 zile, va cuprinde treisprezece spectacole prezentate de către teatrele membre ale Uniunii Teatrelor din Europa, spectacole puse în scenă de către regizori precum Michal Dočekal, Gabriele Vacis, Andrei Șerban, Enikő Eszenyi, Nuno Cardoso, Margarita Mladenova și Frank Hofmann.

Spectacolele lunii septembrie la Teatrul German de Stat Timișoara

Miercuri, 4 septembrie 2019, 19:30-20:45, în sala Teatrului German

Marți, 10 septembrie 2019, 19:30-20:45, în sala Teatrului German

Jurnal de România. Timișoara

de Carmen Lidia Vidu - Regia: Carmen Lidia Vidu

Jurnal de România. Timișoara este un proiect multidisciplinar, ce reunește filmul, fotografia și teatrul, și își propune să fie, printr-o serie de confesiuni necenzurate și nemijlocite, o oglindă sinceră a relațiilor interumane, influențate decisiv de mediul urban, dar și un îndemn la implicare socială și comunitară. Arhitectura spectacolului este determinată de biografia actorilor, al căror rol este acela de a desluși și de a cartografia căile prin care părinții, prietenii, necunoscuții, dar și orașul, prin cartierele, locuitorii, artiștii și prin administrația locală, ne modelează și ne transformă – de la nostalgia primelor amintiri și până la realitatea imediată. Mărturisirile sunt întemeiate aproape exclusiv pe experiențele de viață ale actrițelor, fie că vorbim despre momente de fericire sau durere, despre succes sau eșec, despre traume și depresie, despre înstrăinare și regăsire.

Joi, 19 septembrie 2019, 19:30-20:45, în sala Teatrului German

Vineri, 20 septembrie 2019, 11:00-12:15, în sala Teatrului German

Albă-ca-Zăpada

Premieră, după Frații Grimm - Regia: Simona Vintilă

Se ia o regină vanitoasă şi i se acordă puteri magice. I se dă o oglindă fermecată ca sfetnic şi cea mai frumoasă fată din ţară ca fiică vitregă. Se aleg şapte pitici hazlii şi se trimit trei animăluţe drăguţe să îi arate Albei ca Zăpada drumul spre căsuţa piticilor din pădure. Se întărâtă regina, transformată în Baba Cloanţa să otrăvească un măr şi să i-l ofere fetei în dar. Se frământă toate aceste ingrediente la un loc şi se scufundă în multă culoare şi în muzică atrăgătoare. Se adaugă un vârf de cuţit de umor şi se cheamă şi prinţul salvator pentru a savura în final, cu mic şi mare, "Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici", cel mai îndrăgit basm al tuturor timpurilor la teatru.

Sâmbătă, 21 septembrie 2019, 19:30-20:45, în sala Teatrului German

Miercuri, 25 septembrie 2019, 19:30-22:00, în sala Teatrului German

În umbra uitării

de Simona Vintilă - Regia: Simona Vintilă

În umbra uitării este o piesă despre dezvăluiri dureroase, despre dragoste și suferință, boală și declin, apartenență și dezrădăcinare, dorință și neputință și despre impactul pe care îl produce o boală neiertătoare, Alzheimer, în viața unei familii moderne.Textul însăilează povestea de viață a soțului aflat mai tot timpul în delegații de serviciu, a fiicei plecate la studii în străinătate, și a mamei, personajul principal, rămasă singură, ce devine din ce în ce mai copleșită de treburi și de stresul cotidian, inerent societății moderne. În spațiile rămase goale ale aceastei relații își face apariția, personificată, chiar boala, al cărei destin este de a externaliza drama familiei destrămate, rotunjind calitatea contemporană a acestei menajerii de sticlă. Caracterul autobiografic îi conferă o tușă sinceră, inechivocă, a ravagiilor pe care boala Alzheimer le provoacă în rândul suferinzilor de această afecțiune, cât și în rândul aparținătorilor acestora.

Miercuri, 25 septembrie 2019, 19:30-22:00, în sala Teatrului German

Europa

de David Greig –– Regia: Alexandru Mihăescu (a.G.)

Acțiunea spectacolului se petrece într-o gară situată într-un mic oraș de graniță din Europa de Est. Cu ultimul tren ce oprește înainte ca gara să se închidă din cauza faptului că a devenit inutilă, ajung în oraș Morocco, un mic traficant de produse de lux, alături de doi refugiați – Sava și Katia – în căutare de adăpost și de siguranță. Adele, o localnică angajată a gării, fascinată de libertatea refugiaților, și-ar dori să exploreze lumea la fel ca ei. O poveste de dragoste prinde contur, iar textul dramatic se construiește pe tragedia lipsei de orizont și a dorințelor neîmplinite, dar și pe dezvăluirea stereotipurilor legate de imaginea refugiatului. David Greig tratează tema complexă a granițelor fluide și a identităților schimbătoare, conferind o calitate dramatică deosebit de convingătoare puternicului simbol reprezentat de stația goală și de trenurile care trec în viteză prin ea. Europa înfățișează oameni aflați mereu, fizic și emoțional, în mișcare, unii dintre ei dureros ancorați în certitudinile trecutului, alții străduindu-se să pornească spre noi destinații. Europa este o piesă ce abordează teme universale și în același timp străbătută de accente intime.

FAMILIA ADDAMS deschide noua stagiune a Teatrului EXCELSIOR

Teatrul EXCELSIOR prezintă, în zilele de 13 și 14 septembrie 2019, premiera absolută în România a musicalului Familia Addams, un spectacol ce poartă semnătura regizorală și coregrafică a lui Răzvan Mazilu. Este cel de-al doilea titlu de musical pe care artistul îl montează la EXCELSIOR, după succesul înregistrat de Our Ladies of Perpetual Succour (Fecioarele noastre grabnic ajutătoare). Noua producție marchează debutul stagiunii 2019 – 2020 a singurului teatru din România distins cu un titlu în Cartea Recordurilor.

Excentrica familie care cucerea publicul larg odată cu versiunea cinematografică omonimă din anii ‘90 i-a inspirat pe Marshall Brickman, Rick Elice și Andrew Lippa în crearea unei adaptări muzicale originale care revizitează universul Addams dintr-o perspectivă surprinzătoare, confruntându-i pe Gomez și pe Morticia cu ceea ce s-ar putea numi „coșmarul” oricăror părinți: copiii cresc (prea repede). Ajunsă la vârsta adolescenței, Wednesday, unica lor fiică, se îndrăgostește de Lucas Beineke, un băiat drăguț dintr-o familie respectabil de „normală”, și decide să îi încredințeze secretul tatălui ei, care nu doar că este nevoit să accepte cruda realitate, ci și să facă ceva ceva ce nu a mai făcut vreodată: să îi ascundă adevărul iubitei sale soții. Totul va lua o turnură neașteptată în noaptea când „prea normalii” Beineke ajung să cineze în casa „ciudaților” Addams – un festin nocturn care va provoca ambele familii să își reconsidere limitele (a)normalității și rezistența în fața schimbării.

„Familia Addams, cu tot alaiul ei de personaje stranii, cu gustul ei pentru tot ce este dark și funebru, ne învață cea mai importantă lecție, aceea a Iubirii. Iubirea ca victorie a omului în fața morții. Veniți, să râdem și să ne amuzăm inteligent, exorcizându-ne de spaimele și umbrele noastre, de propriile noastre frici și prejudecăți!” Răzvan Mazilu

Alături de tânăra echipă de actori a Teatrului Excelsior, Răzvan Mazilu a creat un nou musical efervescent care are toate ingredientele unui hit: numere muzical-coregrafice senzaționale, songuri molipsitoare, o poveste cuceritoare și o echipă artistică și de creație care a investit energie, pasiune și entuziasm în materializarea fiecărui detaliu scenic. Noul spectacol creat de Răzvan Mazilula Teatrul Excelsior îi transpune pe faimoșii Addams într-o altă dimensiune și explorează estetica macabrului dintr-o perspectivă hiper-ludică, reflectată și în decorurile ingenioase imaginate de Sabina Spătariu. Un plus de savoare comică îl imprimă spectacolului traducerea și adaptarea libretului, semnate Carmen Stanciu, alături de versiunea în limba română a songurilor, realizată de Alex Ștefănescu.

Dincolo de umorul negru și de extravaganțele Addams-ilor, de micile sau marile ciudățenii ascunse în interiorul oricărei familii, publicul va fi surprins să descopere o poveste plină de candoare care vorbește despre valori profunde ce ar putea caracteriza orice familie: iubirea, sinceritatea, înțelegerea, respectul. Cine spune că o familie aparent neobișnuită nu s-ar putea confrunta cu provocările oricărei familii obișnuite; și viceversa?

Teatrul Ion Creangă dă startul stagiunii 2019 – 2020

Poveștile pentru întreaga familie revin la Teatrul Ion Creangă. Spectacole îndrăgite din repertoriu – adresate copiilor de diferite vârste, de la cei foarte mici, de numai câteva luni, până la cei de vârstă școlară – dar și noi producții vor putea fi urmărite în perioada următoare.Stagiunea debutează duminică, 01.09, ora 11:00, cu ÎmpreLună, un spectacol dedicat copiilor cu vârsta sub 3 ani. O călătorie în universul diferitelor planete și texturi, spectacolul are o importantă componentă interactivă, cei mici fiind invitați la finalul reprezentației să exploreze spațiul inter-planetar de joc de la Sala Mică și să devină parte din povestea celor două personaje

Programul continuă la Sala Mică, unde pot fi vizionate titluri precum: Pernuța somnoroasă (sub 3 ani), Călătorii prin galaxii (4 ani +), De-a Micul Prinț (4-6 ani) sau Fără frică (3-6 ani).

Producțiile, concepute special pentru copiii de vârstă mică, aplică o serie de concepte specifice Educației Timpurii prin mijloace teatrale, pornind de la premisa că arta nu ține cont de vârstă, ci de curiozitate. Astfel, încă de la cele mai fragede vârste, copiii sunt invitați să vizioneze spectacole de teatru și să ia contact cu lumea artelor.

Totodată, în septembrie are loc reîntâlnirea cu două dintre cele mai apreciate titluri ale stagiunilor anterioare: Jack și vrejul de fasole și musicalul Vrăjtorul din Oz, ambele spectacole fiind recomandate copiilor cu vârsta peste 5 ani. Cele două producții sunt găzduite în stagiunea 2019 – 2020 de Sala Rapsodia și vor beneficia de reprezentații atât pentru familii (în weekend), cât și pentru grupurile organizate din unități școlare.