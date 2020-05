PROGRAM TES FEST, EDIȚIA A V-A la Teatrul Evreiesc de Stat

Teatrul Evreiesc de Stat va organiza în perioada 25-31 mai cea de-a V-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Idiș TES FEST. „THE BEST OF TES FEST" va fi o retrospectivă on-line a unora dintre cele mai importante momente prezentate pe scena Teatrului Evreiesc de Stat, pe parcursul primelor patru ediții ale Festivalului Internațional de Teatru Idiș TES FEST.

Fragmente din înregistrările video, realizate pe scena noastră, dar și momente artistice în premieră, realizate de actorii trupei TES, vor fi transmise zilnic, pe rețelele noastre de socializare:

* Facebook - https://www.facebook.com/teatrulevreiesc/

* YouTube - https://www.youtube.com/teatrulevreiesc

LUNI, 25 MAI

Ora 09.00

Spectacol THE ESSENCE: A YIDDISH THEATRE DIM SUM

Khobzey Inbud, Statele Unite ale Americii

de Allen Lewis Rickman et al.

Cu: Yelena Shmulenson, Steve Sterner, Allen Lewis Rickman

Regia: Allen Lewis Rickman

#TESFEST #EDIȚIA1

Ora 19.00

Spectacol VISĂTORUL

Teatrul Evreiesc de Stat, România

de Jean Henri Blumen

Cu: Rafael Goldwaser, Mihai Ciucă, Luana Stoica, Geni Brenda Vexler, Andrei Bibire, Ștefan Eparu & TES ORCHESTRA - - Bogdan Lifșin (clape), Rodica Gancea (vioară), Sergiu Marin (violoncel), Mihai Pintenaru (clarinet), Radu Gheorghe (percuție)

Regia: Rafael Goldwaser

#TESFEST #EDIȚIA2

MARȚI, 26 MAI

Ora 09.00

Spectacol REFLECȚIILE UNUI POET RĂTĂCIT

Teatrul Idiș ”Joseph Papp”

de Miriam Hoffman

Cu: Avi Hoffman, Ben ‘Binyumin’ Scheachter (pian)

Regia: Avi Hoffman

Aranjament muzical: Ben ‘Binyumin’ Scheachter

#TESFEST #EDIȚIA1

Ora 11.00

Concert AARON KULA’S YIDDISHE TANGOS & AVI HOFFMAN

Yiddishkayt Initiative, SUA

Cu: Avi Hoffman (voce), Aaron Kula (acoredon), Steffen Zeichner (vioară), Mia Vassilev (pian)

#TESFEST #EDIȚIA3

Ora 13.00

Spectacol PREMIERĂ MONDIALĂ „ROMERIKA”: MOȘTENIREA TEATRULUI IDIȘ

Inițiativa Yiddishkayt, Universitatea din Miami, Statele Unite ale Americii

Cu: Avi Hofman, Aaron Kula, Mihai Murariu (pian)

Regia: Avi Hoffman

#TESFEST #EDIȚIA4

Ora 19.00

Concert de muzică tradițională idiș cu ZALMEN MLOTEK

Statele Unite ale Americii

Cu: Zalmen Mlotek

#TESFEST #EDIȚIA1

Ora 21.00

Concert SOUL TO SOUL

Statele Unite ale Americii

Cu: Magda Fishman, Elmore James, Zalmen Mlotek, Tony Perry

Coordonator muzical: Zalmen Mlotek

#TESFEST #EDIȚIA2

MIERCURI, 27 MAI

Ora 09.00

Spectacol VRĂJITOAREA

Co-producție Teatrul Evreiesc de Stat, România & Teatrul Folksbiene, Statele Unite ale Americii

de Avram Goldfaden

Cu: Raquel Nobile, Joseph Mace, Bruce Rebold, Luana Stoica, Rafael Goldwaser, Mircea Dragoman, Anka Levana, Veaceslav Grosu, Arabela Neazi, Darius Daradici, Monia Pricopi, Mihai Ciucă, Geni Brenda Vexler, Viorica Bantaș, Iolanda Covaci, Marius Călugărița, Neculai Predica, Nicolae Botezatu

Regia: Motl Didner

#TESFEST #EDIȚIA2

Ora 11.00

Concert muzică klezmer BUCHAREST KLEZMER BAND & TES ORCHESTRA

România

Dirijor: Bogdan Lifșin

Cu: Bogdan Lifșin, Carmen Iovițu, Geni Brenda Vexler, Arabela Neazi, Rodica Gancea, Feras Sarmini, Mirel Liță, Mihai Pintenaru, Bogdan Mavrodean, Sergiu Marin,

Radu Gheorghe, Cristian Dragomir

#TESFEST #EDIȚIA3

Ora 19.00

Spectacol de dans BARRY: MAMELOSHN IN DANCE!

Asya Zlatina and Dancers, SUA

Regia: Asya Zlatina

Costumele: Koresh Dance Company,

Asya Zlatina

Coregrafia: Asya Zlatina

Muzica: Barry Sisters

Cu: Harlee Trautman, Kathryn Van Yahres, Jessica Daley, Lydia Di Iorio, Sophie Malin, Susanne McHugh, Asya Zlatina

#TESFEST #EDIȚIA3

JOI, 28 MAI

Ora 9.00

ÎN SFÂRȘIT NE ÎNTÂLNIM

Teatrul Yiddishspiel, Israel

de Natan Hecht

Regia: Sassi Keshet

Costumele: Zofia Rayfer și Slava Rayfer

Coregrafia: Natan Hecht

Muzica: Moshe (Misha) Belcharovits

Light design: Michail Chernyavsky

Cu: Natan Hecht, Zofia Rayfer, Slava Rayfer

#TESFEST #EDIȚIA4

Ora 19.00

Concert de muzică klezmer DE LA BASARABIA LA BUCOVINA. POEZIA IDIȘ ÎN CÂNTECE

Republica Moldova, Ucraina, Austria

Cu: Efim Chorny (voce), Susan Ghergus (pian) (Republica Moldova), Stanislav Rayko (vioară) (Germania), Gennady Fomin (clarinet) (Ucraina), Alexandra Somish (voce) (Ucraina)

#TESFEST #EDIȚIA3

VINERI, 22 MAI

Ora 9.00

Concert THE KLEZMATICS

Statele Unite ale Americii

Cu: Frank London (trompetă), Lorin Sklamberg (pian, acordeon, chitară), Lisa Gutkin (vioară și voce), Richie Barshay (percuție), Paul Morrissett (chitară bass), Matt Darriau (trompetă și clape)

#TESFEST #EDIȚIA1

Ora 11.00

Concert LE PETIT MISH-MASH

Franța

Cu: Adrian Iordan (acordeon), Mihai Trestian (țambal), Marine Goldwaser (clarinet și flaut)

#TESFEST #EDIȚIA3

Ora 19.00

Spectacol CÂNTECELE BIBLICE

Teatrul Evreiesc de Stat ”Ester Rachel Kamińska și Ida Kamińska”, Polonia

de Ițic Manger

Dramatizarea: Andrei Munteanu

Traducerea: Aleksandra Król,

Bella Szwarcman-Czarnota

Regia: Andrei Munteanu

Scenografia: Ewa Łaniecka

Muzica originală: Dubi Seltzer

Coregrafia: Katarzyna Anna Małachowska

Asistență regie: Katarzyna Post

Cu: Marcin Błaszak, Piotr Chomik, Monika Chrząstowska, Ewa Dąbrowska, Ewa Greś, Genady Iskhakov, Grzegorz Kulikowski, Małgorzata Majewska, Katarzyna Post, Joanna Przybyłowska, Henryk Rajfer, Izabella Rzeszowska, Wanda Siemaszko, Piotr Sierecki, Monika Soszka, Alina Świdowska, Ewa Tucholska, Roksana Vikaluk, Maciej Winkler, Ernestyna Winnicka

#TESFEST #EDIȚIA3

Ora 21.00

Spectacol PEȘTE UMPLUT CU GARNITURĂ

Teatrul Evreiesc de Stat ”Shalom” Moscova, Rusia

de Alexander Levenbook

Cu: Alexander Chernov, Gennadiy Abramov, Olga Berestenko-Grinshtein, Konstantin Leschenko, Alena Kormilitsina, Nadezhda Stoyakinaț

Regizori muzicali: Boris Rivchun, Boris Vishnevkin, Vladimir Shainsky, Alexander Olshanetsky

Regia: Alexander Levenbook

Coregrafia: Vizma Vitols

#TESFEST #EDIȚIA2

SÂMBĂTĂ, 30 MAI

Ora 9.00

Colaj IN MEMORIAM LEONIE WALDMAN ELIAD

Teatrul Evreiesc de Stat

Cu: Leonie Waldman Eliad

Momente din spectacolele MAZL TOV... AND JUSTICE FOR ALL!, scenariul și regia Andrei Munteanu & MOTKE HOȚUL de Shalom Ash, regia Andrei Munteanu

#TESFEST #EDIȚIA5

Ora 11.00

Colaj video cu actorii trupei TES, în limba idiș și limba română / partea 1

#TESFEST #EDIȚIA5

Ora 12.00

PRIMUL CÂNTEC de Ițic Fefer

Teatrul Evreiesc de Stat

Rectiă: Geni Brenda Vexler & Luana Stoica

Muzica: Kurt Weill

Regia: Andrei Munteanu

#TESFEST #EDIȚIA5

Ora 13.00

Colaj video cu actorii trupei TES, în limba idiș și limba română / partea a 2-a

#TESFEST #EDIȚIA5

Ora 15.00

Colaj video cu colaboratorii externi ai TES, participanții la primele patru ediții TES FEST

#TESFEST #EDIȚIA5

Ora 18.00

Colaj de imagini cu spectacole din arhiva TES

#TESFEST #EDIȚIA5

DUMINICĂ, 31 MAI

Ora 9.00

NUNTĂ ÎN FERNWALD

Teatrul Evreiesc de Stat, România & Teatrul Naţional Evreiesc Folksbiene, SUA

de H. Leyvick

Cu: Leizer Burko, Spencer Chandler, Rafael Goldwaser, Rabbi Avram Mlotek, Maia Morgenstern, Yelena Shmulenson, Allen Lewis Rickman, Geni Brenda Vexler, Mircea Dragoman, Katia Pascariu, Arabela Neazi, Darius Daradici, Viorica Bantaș, Cabiria Morgenstern, Mihai Ciucă, Marius Călugărița, Andrei Finți, Martin Cuniță, Cristina Cîrcei, Monia Pricopi, Tudor Istodor, Mihai Prejban

Regia: Motl Didner

Regia tehnică: Eileen F. Haggerty, Sorin Sîrghi

#TESFEST #EDIȚIA1

Ora 11.00

PĂUNUL DE AUR

Co-producție Teatrul Evreiesc de Stat & Invitații

după textele lui Ițic Manger

Regia: Andrei Munteanu

Cu: Katia Pascariu, Geni Brenda Vexler, Veaceslav Grosu, Mihai Ciucă, Dorina Păunescu, Roxana Guttman, Viorica Bantaș, Mihai Nițu, Avi Hoffman, Efim Ciornâi, Suzana Ghergus, Alexandra Someș, Allan Rickman, Yelena Shmuelson, Aron Kula & TES ORCHESTRA – Bogdan Lifșin, AG Weinberger, Mihai Pintenaru, Rodica Doija, Sergiu Marin, Feras Sarmini

#TESFEST #EDIȚIA4

Ora 19.00

SCRIPCARUL PE ACOPERIȘ

Teatrul Evreiesc de Stat, România

După povestirile lui Șalom Aleihem, cu permisiunea specială din partea lui Arnold Perl

Autori: Libretul de Joseph Stein, Muzica de Jerry Bock, Versurile de Sheldon Harnick

Creat la New York Stage cu sprijinul producătorului și regizorului de teatru american Harold Prince

Spectacolul a avut premiera la New York Stage în regia și coregrafia lui Jerome Robbins

Traducerea cântecelor în idiș: Shraga Friedman

Traducerea în limba română: Antoaneta Ralian

Prezentată printr-un aranjament cu Music Theatre International (Europe) Limited: www.mtishows.eu

Regia: Andrei Munteanu

Scenografia: Viorica Petrovici

Coregrafia: Bogdan Boantă, Andra Gheorghe

Conducerea muzicală: D. Zisl Slepovitch (SUA), Constantin Grigore, Alexandru Ilie

Pregătire muzicală cor: Del Vasilache

Actori: Claudiu Istodor, Roxana Guttman, Teodora Păcurar, Rusalina Bona, Ioana Repciuc, Daniel Pascariu, Mihai Nițu, Andrei Bibire, Mihai Ciucă, Marius Călugărița, Ecaterina Ladin / Maia Morgenstern, Cristiana Ioniță, Natalia Dragomir, Nicolae Călugărița, Dorina Păunescu, Geni Brenda Vexler / Arabela Neazi, Mircea Drîmbăreanu, Darius Daradici, Mirela Nicolau, Andrei Miercure, Veaceslav Grosu, Dorin C. Zachei, Ion Parea, Andreea Carmen Marin, Claudia Crișan, Laura Ionela Marin, Mihai Cârstea, Del Vasilache, Victor Stoica, Viorel Manole, Alin Potop, Horia Fedorca, Corinias Caraba, Paul Tripon, Victoria Radu, Meda Topârceanu, Ioana Călugăreanu Tufaru, Mihaela Cuniță, Iulian Sfircea, Vlad Nicolici, Radu Mateucă, Constantin Șorop, Adrian Lucaschi, Martin Cuniță, Carla Lifșin

Dansatori: Lilian Cărăuș, Marius Moldovan, Dan Rima, Vladimir Palamarciuc, Dragoș Roșu, Andrei Angelescu, Erik Bubui, Cosmin Vasile, Roxana Nicolae, Silvia Uceanu

Cu participarea TES ORCHESTRA – Bogdan Lifșin, Rodica Gancea, Mihai Murariu, Tania Vîlvoi, Sergiu Marin, Mihai Pintenaru, Silviu Groaza, Iulia Groaza, Mihail Vârgă, Mirel Liță, Bogdan Dumitraș, Răzvan Florescu, Ștefan Popescu, AG Weinberger

#TESFEST #EDIȚIA4

Teatrul Evreiesc de Stat aniversează, în acest an, 72 de ani de existență și 144 de ani de la înfiinţarea primului teatru profesionist de limbă idiș din lume în România, la Iași, în anul 1876, de către scriitorul și artistul Avram Goldfaden.

Ediția a V-a a Festivalului Internațional de Teatru Idiș TES FEST este un simbol al continuității, ce ilustrează dorința Teatrului Evreiesc de Stat de a menține viu spiritul limbii și culturii idiș, de a crea, chiar și de la distanță, o poartă spre cunoaștere, spre diversitate culturală, de a demonstra că, prin solidaritate, prietenie și sinceritate, valorile culturale reale sunt mai prezente și mai importante ca niciodată.