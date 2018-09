Radu Gheorghe: Când faci meseria cu plăcere, atunci eşti conştient că apariţia pe scenă nu e o simplă demonstraţie

Actorul Radu Gheorghe susţine că întotdeauna şi-a exercitat profesia cu plăcere iar spectatorii au simţit asta şi că doar atunci când artistul îşi face meseria cu plăcere şi cu pasiune poate realiza că apariţia sa în faţa publicului nu este doar o simplă demonstraţie, aceasta fiind diferenţa între artiştii autentici şi ceilalţi.



"Profesia este un lucru pe care îl fac cu plăcere, publicul simte asta şi ne distrăm împreună. Rezultatul pe care îl vedem în câteva minute este acumulat în ani de studiu, de muzică şi de teatru, mai ales în întâlnirile cu publicul. Meseria de actor se învaţă, se învaţă dându-te cu fundul de scândură, cum spuneau mai marii actori ai acestei ţări. I-am înţeles şi acum beneficiez de acest rezultat, care totuşi pare facil. Când faci meseria cu plăcere şi cu pasiune, atunci eşti conştient că apariţia pe scenă nu este o simplă demonstraţie, este o energie pe care o dăruieşti spectatorilor şi ei, din instinct, îţi dau înapoi dragostea şi energia. Asta face diferenţa între artiştii autentici şi cei mai puţin autentici, care cred că dacă eşti pe scenă şi spui trei glume, e gata. Nu, întotdeauna trebuie să fii prezent, să simţi pulsul publicului, mai ales când este un public numeros şi eterogen ca la Târgu Mureş, atunci trebuie să simţi care este numitorul comun şi să serveşti acea cauză. Şi, bineînţeles, energia trebuie să fie în raport cu ceea ce îţi dă publicul, acesta este testul, e greu şi e greu de explicat. Nu aş putea să vă spun, doar că ştiu că după fiecare spectacol, oricât durează, ies epuizat şi publicul încărcat. De aceea actorii au nevoie de puţin timp după reprezentaţie să se reîncarce, să redevină oameni", a declarat, pentru AGERPRES, Radu Gheorghe.



Radu Gheorghe a făcut această declaraţie după ce unul dintre spectacolele de comedie cele mai longevive din România, "Broasca ţestoasă", a stârnit hohote de râs, a fost aplaudat şi aclamat de peste 4.000 de spectatori în Cetatea Medievală din Târgu Mureş, în timpul concertului-maraton "Au fost odată în Cenaclu".



Actorul Radu Gheorghe a prezentat spectacolul "Broasca ţestoasă", pe versuri de Christian Morgestern, a cărui muzică îi aparţine, în cadrul concertului-maraton denumit "Au fost odată în Cenaclu" din Cetatea Medievală din Târgu Mureş, în care s-au regăsit şi Doru Stănculescu, Mihaela Popescu, Victor Socaciu, Vasile Şeicaru, Ducu Bertzi, Sorin Minghiat, Adrian Ivaniţchi, Vali Şerban, Ştefan Hruşcă, Cristi Minculescu, Boro şi Valter.



"Cenaclul Flacăra mi-a marcat tinereţea, fiindcă acesta mi-a oferit un public pe care nu l-aş fi avut în teatru. Eu am fost angajat al Teatrului Naţional, dar Sala mare avea 1.200 de locuri. Cenaclul Flacăra oferea săli de sport de 5.000 de locuri, stadioane, plus, frecvenţa cu care erau şedinţele Cenaclului era o stagiune care era imposibil să nu îţi aducă popularitate, să nu îţi aducă experienţă, să nu creeze coeziune extraordinară, care a rămas şi după atâţia ani între public şi artişti. Este un lucru rar şi salut iniţiativa Primăriei şi a Consiliului Local Târgu Mureş de a face un spectacol care să reunească atâţia artişti care s-au dovedit adevăraţi. Publicul îi apreciază după atâţia ani, chiar dacă a trecut vremea şi peste noi", a spus actorul.



Radu Gheorghe a precizat că, deşi nu îi place să recunoască, este pensionar, însă se consolează cu faptul că "şi vârsta a treia are frumuseţea ei". "Şi eu încerc să mă adaptez, fiindcă sunt lucruri pe care nu le mai pot face ca în tinereţe", a adăugat el.



"Eram catalogat în Teatrul Naţional, unde am fost angajat 10 ani, ca unul dintre actorii care se mişcau foarte bine şi foarte primejdios. Erau regizori care mă alegeau pentru că puteam să fac foarte multe numere de cascadorie în show, personaje care aveau nevoie de această mobilitate extraordinară. Acum nu ştiu dacă aş putea, încerc totuşi să mă menţin în formă înlocuind mişcarea cu cuvintele", a spus Radu Gheorghe.



Deşi pensionar, după cum susţine, Radu Gheorghe, ne-a invitat la Teatrul Dramaturgilor, la premiera spectacolului "Dona Juana" de Anca Visdei, pe care îl regizează, însă în care şi joacă, despre care ne spune că este "un fel de Don Juan feminin", în 21 septembrie.



Radu Gheorghe a spus că "Dona Juana" este o piesă despre dragoste, ură, devotament, trădare, gelozie, pasiune, geniu, Dumnezeu, care va fi jucată într-o sală relativ mică, ceea ce impune un decor sumar, însă costumele actorilor sunt realizate de Doina Levinţa.



În această premieră Radu Gheorghe va juca alături de Cătălina Mustaţă, Angela Ioan, Dan Profir, Dani Vişan, Alexandru Nagy, Răzvan Popa, Radu Vâlcu, Emi Ionescu, Georgeta Ciocîrlan, Amelia Stuparu.