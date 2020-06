„România! Te pup.” - spectacol difuzat online, pe Scena 5 a Teatrului Național Iași

Vineri, 5 iunie, de la ora 18:00, pe SCENA 5, Teatrul Național Iași difuzează online un spectacol cu 5 participări la mari festivaluri internaționale, premiat în Polonia, nominalizat de UNITER: ROMÂNIA!TE PUP. de Bogdan Georgescu.

Regia: David Schwartz

Scenografia: Adrian Cristea

Muzica: Bogdan Burlăcianu

Cu: Georgeta Burdujan, Teodor Corban, Andreea Boboc, Biatrice Cozmolici, Florin Caracala, Vlad Volf, Mirela Nistor, Clement Alex Arnăutu

Participări: Festivalul Național de Teatru de la București, în 2009, Festivalul Dramaturgiei Românesti de la Timișoara 2010, Festivalul Internațional al Artelor Scenice BITEI 2010 din Chișinău, Festivalul „New Plays from Europe” 2010 din Wiesbaden (Germania) și Festivalul Internațional de Teatru „Kontakt” din Toruń (Polonia), în 2012, de unde s-a întors cu Premiul pentru cel mai bun tânăr artist, oferit regizorului David Schwartz. În 2010, spectacolul primește și o nominalizare la categoria „Debut”, acordată de juriul UNITER.

Spectacolul a fost montat la Teatrul Național Iași în 2009, la Uzina cu Teatru. Textul a fost dezvoltat prin colaborarea directă dintre dramaturg, regizor, actori și întreaga echipă creativă implicată, miza fiind crearea scenariului pentru acest spectacol, cu specificitățile și particularitățile lui, ținând cont de distribuție și de contextul în care va avea loc spectacolul. Acest tip de colaborare este modul de lucru dezvoltat în teatrul din România de după 2000 de către grupurile dramAcum și tangaProject, particularitatea lui fiind implicarea directă a dramaturgului în procesul de creație a spectacolului.

Romania! Te pup. a fost inițial o piesă de zece minute scrisă în cadrul workshopului Cum să scrii ceva nou, care a avut loc în Bistrița și Colibița, în 2004, workshop coordonat de regizorul american Roberta Levitow și profesorul Nicolae Mandea, producător Societatea de Concerte Bistrița. Piesa a fost publicată în antologia bilingvă 6 piese de 10 minute la Editura Charmides a Societății de Concerte Bistrița, în 2005, și prezentată pentru prima dată în lectură publică, în cadrul Festivalului Dramaturgiei Românești din Timișoara, în 2004.

În cadrul proiectului After the Fall: Reality and the New Romanian Theatre, realizat la New York în iulie 2006 de catre Immigrants Theatre, Roberta Levitow și ICR New York, piesa este prezentată în lectură publică la Martin Segal Theatre, studioul de teatru al City University of New York.

Prima reprezentație a piesei a avut loc în 2006, la 59E59 Theatre in New York, în regia lui Kaipo Schwab.