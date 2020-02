Scripcarul pe acoperiș în premieră, la Teatrului Maghiar de Stat din Cluj!

Vineri, 21 februarie, ora 19:00, în Sala Mare a Teatrului Maghiar de Stat, va avea loc premiera spectacolului Scripcarul pe acoperiș de Joseph Stein, Jerry Bock și Sheldon Harnick, regia László Béres.

În cadrul conferinței de presă care a precedat premiera, directorul de programe al Teatrului, Zoltán Csép, a prezentat producția și pe creatorii spectacolului.

„Unul dintre firele povestirii îl reprezintă frământările lui Tevye, un lăptar sărac, care se zbate între iubirea pentru cele cinci fiice ale sale și respectul profund pentru tradiții, dat fiind faptul că fetele își aleg soții pe baza sentimentelor și nu prin negocierea căsătoriei. Celălalt fir al acțiunii analizează relația dintre majoritate și minoritate. Cred că se poate trăi fără credință, dar nu merită. Aceasta este și una dintre temele spectacolului meu. M-a fascinat credința pe care Tevye o are și dialogurile sale cu Dumnezeu. Autorii ne arată cu mult umor relația sa cu Dumnezeu: uneori se sfădește cu el, alteori se roagă, uneori îl imploră, alteori îi povestește ceva.” - preciza regizorul László Béres.

Coregraful Melinda Jakab a vorbit despre colaborarea cu actorii: „Am lucrat împreună cu mulți actori, fiecare cu personalitate diferită. Provocarea pentru mine a fost să formez o echipă din acest grup foarte divers. Pentru mine, echipa este protagonista.”

„Așteptările sunt foarte mari pentru că există deja un film făcut pe baza piesei. László Béres ne-a condus foarte bine pe tot parcursul repetițiilor.” – a spus Zsolt Bogdán.

„A fost o plăcere să fim împreună ca o echipă în acest proces.” – a spus Emőke Kató, actrița care o interpretează pe Golde, soția lui Tevje.

Din echipa de creație mai fac parte: Péter Kolcsár – conducerea muzicală, Carmencita Brojboiu – scenografia.

Rolul principal este interpretat de Zsolt Bogdán, din distribuție fac parte actorii: Emőke Kató, Csilla Albert, Andrea Vindis, Anikó Pethő, Zsuzsa Tőtszegi, Tímea Jerovszky, Melinda Kántor, Attila Orbán, Péter Árus, Csilla Varga, Loránd Farkas, Réka Zongor, Réka Csutak, Ervin Szűcs, Balázs Bodolai, Áron Dimény, Csaba Marosán, Gábor Viola, Róbert Laczkó Vass, Loránd Váta, Alpár Fogarasi, Szabolcs Balla, Tordai Tekla, Gizella Kicsid, Éva Imre, Andrea Kali, Kinga Ötvös, Júlia Laczó, Ferenc Sinkó, András Buzási, Előd Bálint, Máté Erdei, Gellért Nagy, Kristóf Nagy Kopeczky, Szabolcs Orbán, Péter Varga și Áron Wagner.

Muzica live este jucată de orchestra de șapte membri, formată din: Péter Kolcsár (pian), Zoltán Balázs Gyenge (vioară), Lupșa Marius (clarinet), Botond Ferencz Turák (trombon), Attila Antal (contrabas), Domokos Csergő (percuție), Norbert Székely (acordeon, clape).

După povestirile lui Shalom Aleihem, cu permisiunea specială din partea lui Arnold Perl.

Producătorul spectacolului creat la New York Stage a fost Harold Prince.

Regizorul și coregraful spectacolului original de la New York Stage: Jerome Robbins.

Producţia spectacolului SCRIPCARUL PE ACOPERIŞ a fost posibilă printr-un acord încheiat între Music Theatre International (Europe) Ltd. (www.mtishows.eu) și Agenţia Teatrală şi Literară THEATRUM MUNDI (Színházi és Irodalmi Ügynökség), Budapesta (www.theatrum-mundi.hu).

Drepturile de autor pentru prezenta traducere în limba maghiară au fost furnizate de către agenția UMPA.