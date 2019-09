Se deschide Stagiunea 2019-2020 la Teatrul Național București

Ca în fiecare an, la mijlocul lunii septembrie, Teatrul Național I.L.Caragiale din București anunță deschiderea stagiunii. Primele spectacole sunt programate pentru week-end-ul 13-15 septembrie 2019, iar biletele au fost puse în vânzare online și la Casa de bilete a teatrului.

Încă din primele săptămâni ale noii stagiuni 2019-2020, vor putea fi văzute unele dintre cele mai apreciate spectacole ale repertoriului. Pe scenele TNB se întorc, rând pe rând, titluri ce au stârnit aplauze și aprecieri pline de substanță, cum ar fi : "Regele moare", "Toți fiii mei", "Dineu cu proști", "Idolul și Ion Anapoda", "Omul care a văzut moartea", "Micul infern", "Umbre", "Cursa de șoareci", "Orchestra Titanic", "O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții", "Butoiul cu pulbere", "Tectonica sentimentelor", precum și recentele premiere : "Noii infractori","Preșul", "Class", "50 de secunde".

În următoarea perioadă, stagiunea de vară de pe acoperiș, de la ”Amfiteatru”, derulată pe tot parcursul sezonului estival sub titlul ”Nopți de vară, sus, pe teatru”, îmbie în continuare spectatorii la ceas târziu de seară caldă și senină, anunțând spectacole până la final de septembrie. După ce sălile teatrului au intrat în vacanță, publicul s-a retras în atmosfera primitoare și reconfortantă a spațiului de spectacole amplasat deasupra Sălii Mari, acolo unde serile acestei veri au fost animate, pentru prima dată după reconstrucția TNB și inaugurarea acestui nou spațiu, și de teatru, și de muzică, dans sau film. Gala Tânărului Actor ”Hop” a avut un prolog aici, prin premiera spectacolului "On the Roof", proiect condus de excepționalul artist Gigi Căciuleanu și primit cu mult entuziasm de public și de critici.

În luna septembrie, spectacolul bazat pe piesa declarată, la Gala Premiilor UNITER, "Cea mai bună piesă românească a anului 2017", "50 de secunde" de Daniel Oltean, a fost invitat să participe la Festivalul ”Zile și Nopți de Teatru la Brăila”.

Spre finalul lunii septembrie, una din cele mai recente premiere, producție a stagiunii trecute, montarea piesei "Noii infractori" de Edna Mazia, va avea două reprezentații pe scena Teatrului "Mihai Eminescu" din Chișinău, cu ocazia Reuniunii Teatrelor Naționale Românești.

Conferintele TNB vor avea, din această toamnă, un format nou, fiind organizate în luna octombrie, în parteneriat cu Dilema Veche, în noiembrie, cu România literară și în decembrie, cu Revista 22. Prima conferință din seria noii stagiuni este programată pe 29 septembrie.

După ce, în primăvară, a trecut pragul majoratului, programul destinat copiilor, Teatrul Național pentru Copii "Abracadabra", realizat în coproducție de Fundația Abracadabra și TNB, se pregătește să înceapă cea de-a 19-a stagiune în care cei mai mici dintre spectatorii teatrului vor continua Jocul de-a Teatrul sub îndrumarea îndrăgitului Magician al Poveștilor, Marian Râlea și a echipei sale.

Teatrul Național ”I.L.Caragiale” din București anunță, pentru noua stagiune, două montări după titluri de referință ale dramaturgiei universale, sub semnăturile a doi regizori de succes și cu distribuții cuceritoare.

Prima nouă montare pe scena Naționalului pentru stagiunea de toamnă se află într-un stadiu avansat de repetiții, la care lucrează regizorul bulgar Alexander Morfov. Cu alte trei montări la TNB, "Vizita bătrânei doamne", "Furtuna" și "No Man’s Land", regizor cu o cotă de originalitate apreciată la nivel internațional, Morfov a revenit la Teatrul Național bucureștean pentru o nouă provocare shakespeariană. De această dată, alegerea lui este piesa "Neguțătorul din Veneția", cu Ion Caramitru în rolul lui Shylock și cu Ada Galeș, Richard Bovnoczki, Alexandru Potocean, în alte roluri principale, secondați de o distribuție numeroasă. Decorurile: Gabi Albu, Costumele: Liliana Cenean, Coregrafia: Inga Krasovska, Light Design: Chris Jaeger.

Scrisă la finalul secolului al XVI-lea, „Neguțătorul din Veneția” este și astăzi o piesă extrem de actuală, despre bani, lăcomie, dragoste și tensiuni inter-rasiale, despre discriminare și răzbunare. Shakespeare rămâne „contemporanul nostru”, cum a spus-o cu peste patru decenii în urmă Jan Kott.

Primele reprezentații sunt programate să aibă loc în zilele de 18 și 19 septembrie, iar premiera pe 20 și 22 septembrie, la Sala Studio.

Tot în luna septembrie, la TNB, vor începe repetițiile la un nou spectacol, în regia lui Radu Afrim. ”Trei surori” de A.P.Cehov, urmează să aibă premiera în decembrie 2019.