Sibiu Magic Show: comedie explozivă și magie din viitor

Cea de-a doua zi a programului Sibiu Magic Show propune o experiență teatrală unică și incredibilă, în care imposibilul devine posibil prin două spectacole de neratat, ce combină arta magiei cu muzica live, comedia și elemente de circ.

Favoriții publicului de la cea mai nouă ediție iUmor, Eduard și Bianca revin la Sibiu, după ce anul trecut au făcut furori în rândul celor mici. Spectacolul din acest an este unul cu totul special, fiind dedicat întregii familii. „Magie din viitor” își invită publicul să descopere misterele din viitor într-un show interactiv, în care tehnologia video și apariția dronelor vor topi granițele dintre real și virtual. Construit printr-o serie exaltantă cu numere de iluzionism și prestidigitație, dar și mult umor, spectacolul cuplului de magicieni români atrage atenția asupra alegerilor noastre ce vor avea o contribuție decisivă asupra planetei în viitor. „Magie din viitor” are o durată de aproximativ o oră și nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani. Spectacolul va avea două reprezentații vineri, 6 decembrie, de la orele 12:00 și 18:00.

„Comedy Magic” îl aduce pentru prima dată în România pe Carl - Einar Häckner, într-un spectacol exploziv prezentat în turneu mondial. Recunoscut pentru stilul său flamboiant, artistul suedez promite un show total. Actor, muzician și iluzionist, Carl - Einar Häckner demonstrează un talent unic în a-și șoca și extazia publicul prin numere ce depășesc limitele showbizului. Un mega star în țara soarelui de miazănoapte, artistul suedez este un exemplu clasic de bufon Shakespearean, complet neștiutor, dar totodată impecabil în rutina prezentată. „Comedy Magic” are o durată de aproximativ o oră și nu este recomandat celor cu vârsta sub 13 ani. Spectacolul va fi prezentat vineri, 6 decembrie, de la ora 19:00.

Sibiu Magic Show este un festival unic în România, cu un program de divertisment de înaltă ținută artistică și dedicat întregii familii. Pornind de la spectacole ce jonglează cu vizibilul și invizibilul, într-o serie surprinzătoare cu numere de iluzionism, scamatorii, levitație, prestidigitație, clovnerie, pantomimă, dar și elemente de circ și cabaret, ediția din acest an reunește în perioada 5 – 8 decembrie, în premieră națională, artiști din Belgia, Italia, România, Spania și Suedia.

Programul complet al festivalului și biletele sunt disponibile pe teatrulgong.ro.

Accesul publicului la evenimentele teatrului se face în limita locurilor disponibile, pe baza biletelor puse în vânzare atât online prin teatrulgong.ro, cât și la sediul Agenției Teatrale din str. Al. Odobescu nr. 4, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00, iar duminica de la 10:00 la 14:00. Prețul unui bilet la oricare spectacol din programul Sibiu Magic Show este de 14 lei, tarif unic.