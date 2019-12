Sibiu Magic Show: Spectacole create de artiști din România, Belgia, Lituania, Italia și Suedia

Sibiu Magic Show va debuta, la Teatrul Gong, pe 5 decembrie și, timp de patru zile, va prezenta nouă spectacole create de artiști din România, Belgia, Lituania, Italia și Suedia.

Magicianul Christianis propune o călătorie fantastică cu mașina timpului pentru a readuce dinozaurii la viață. Noul concept al spectacolului „Misterele Magiei” include numere interactive de prestidigitație și iluzii comice, trucuri cu eșarfe, baghete, bastoane și mese zburătoare. Sunt programate două reprezentații pentru joi, 5 decembrie, de la orele 10:00 și 19:00. Spectacolul are o durată de aproximativ 50 de minute și este recomandat copiilor cu vârste de peste 5 ani.

Belgianul Michaël Gueulette, cunoscut sub numele Gromic, vine pentru prima dată în România cu un spectacol fără cuvinte inspirat din lumea magicienilor și a clovnilor. „The Gromic Show” va avea două reprezentații joi, 5 decembrie, de la orele 12:00 și 18:00. Spectacolul are o durată de aproximativ 50 de minute și este recomandat tuturor categoriilor de vârstă.

Concurenți la cea mai nouă ediție a emisiunii „iUmor”, Eduard și Bianca revin la Sibiu, după ce au participat la festivalul de anul trecut. „Magie din viitor” este construit din numere de iluzionism și prestidigitație, dar și umor. Spectacolul cuplului de magicieni români atrage atenția asupra alegerilor noastre ce vor avea o contribuție decisivă asupra planetei în viitor. „Magie din viitor” are o durată de aproximativ o oră și nu este recomandat copiilor cu vârste mai mici de 6 ani. Spectacolul va avea două reprezentații vineri, 6 decembrie, de la orele 12:00 și 18:00.

„Comedy Magic” îl aduce pentru prima dată în România pe Carl-Einar Häckner. Recunoscut pentru stilul său flamboiant, artistul suedez promite un show total. Actor, muzician și iluzionist, el demonstrează un talent unic în a-și șoca și extazia publicul prin numere ce depășesc limitele showbiz-ului. „Comedy Magic” are o durată de aproximativ o oră și nu este recomandat persoanelor cu vârste mai mici de 13 ani. Spectacolul va fi prezentat vineri, 6 decembrie, de la ora 19:00.

Robert Tudor va fi prezent în festival cu două spectacole: „Magia copilăriei”, o altfel de experiență, una plină de culoare, și „Magic Family Show”, în care copiii și adulții devin actori principali.

„Magia copilăriei”, dedicat copiilor cu vârste de peste 3 ani, durează 45 de minute și va fi prezentat pe 7 decembrie, de la ora 11.00. „Magic Family Show” va fi prezentat cu casa închisă tot în aceeași zi, de la ora 19.00.

Comedie pe ritmuri rock and roll, „Katastrofa Show” a fost desemnat anul trecut cel mai bun spectacol la FanArt on Street (Italia) și la National Busker Contest Theatre aan Twater (Belgia). Producția creată de Andrea Fedi e alcătuită dintr-o serie de momente pline de haz, iar publicul e invitat să participe direct la desfășurarea acțiunii. Spectacolul este prezentat fără cuvinte, are o durată de aproximativ 45 de minute și este recomandat tuturor categoriilor de vârstă. „Katastrofa Show” va fi prezentat sâmbătă, 7 decembrie, de la ora 18:00, în sala de la etaj a Teatrului „Gong” din Sibiu.

„Poubelle”, scris și regizat special pentru Luca Lombardi, scoate în evidență toate calitățile artistului italian, într-o serie de numere de clovnerie, qusick-change, iluzionism și circ. Spectacolul are o durată de aproximativ 45 de minute și este recomandat tuturor categoriilor de vârstă. „Poubelle – magie, quick change și comedie” va fi prezentat duminică, 8 decembrie, de la orele 11:00 și 18:00.

„BuBBles Revolution” e unul dintre cele mai exaltante spectacole cu baloane de săpun din Europa. Marco Zoppi și Rolanda Sabaliauskaite propun efecte speciale. Construit ca o călătorie în lumea magică a basmelor, publicul descoperă baloane de fum, baloane uriașe, carusele cu baloane de săpun în toate formele, baloare care sar și se aprind. Spectacolul are o durată de aproximativ 80 de minute și este recomandat copiilor cu vârste de peste 4 ani. „BuBBles Revolution” va fi prezentat duminică, 8 decembrie, de la ora 16:00.