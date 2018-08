Snoop Dogg va debuta în teatru în această toamnă

Snoop Dogg va debuta în teatru în toamna acestui an într-un spectacol intitulat "Redemption of a Dogg", în care rapperul american va juca alături de Tamar Braxton, sora celebrei cântăreţe R&B Toni Braxton, informează BBC.



Această producţie teatrală este scrisă, regizată şi produsă de Je'Caryous Johnson şi prezintă o etapă din viaţa rapperului Snoop Dogg - al cărui nume real este Calvin Broadus - în care artistul era sfâşiat de o puternică luptă interioară, pendulând între conservarea moştenirii sale muzicale şi pierderea persoanei iubite.



Cel mai recent disc al muzicianului american, albumul de gospel "Bible of Love", alături de câteva piese mai vechi din catalogul său muzical, vor alcătui coloana sonoră a acestei producţii teatrale.



Spectacolul va avea premiera în Houston pe 15 octombrie şi va fi jucat apoi în mai multe oraşe în cadrul unui turneu american, care se va încheia în luna noiembrie cu o reprezentaţie la Washington.



Snoop Dogg a interpretat de-a lungul anilor şi câteva roluri în cinematografie, cel mai notabil fiind cel al unui comerciant de droguri în filmul "Training Day" din 2001, în care rapperul american a jucat alături de Denzel Washington.

AGERPRES