Spectacole de teatru, stradă, operă și dans difuzate gratuit în cadrul #FITSonline, în 25 iulie și 1 august 2020

Spectacolele difuzate de Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu în aceste două weekenduri aduc în fața dumneavoastră alte nume marcante ale scenei internaționale: „Poetul orb”, un spectacol de Jan Lauwers; „Coriolan și Du Liniang”, regia Guo Xiaonan; „TragiComedy”, coregrafia Gigi Căciuleanu și „Paradisul”, regia Eimuntas Nekrošius. Întâlnirile din cadrul ediției speciale #FITSonline continuă cu Bursa de Spectacole de la Sibiu. Sâmbetele din 25 iulie și 1 august 2020 sunt rezervate evenimentelor speciale din cadrul Bursei de Spectacole de la Sibiu. Condiția lumii artei din prezent este abordată printr-o serie de conferințe, precum „Festivalurile și criza artelor spectacolului”, „Festivaluri în dialog” sau „Conversații Culturale”.

„Dragă Constantin,

Sunt foarte bucuroasă să aud cât de reușit s-a dezvoltat Festivalul în aceste vremuri dificile. Cred de asemenea că artele contribuie la menținerea unei stări bune de spirit umane, atât de necesară în zilele noastre. Este o onoare pentru mine să fac parte din Festival și este foarte frumos că veți continua difuzările online în următoarele luni!

De asemenea, mi-a făcut o plăcere deosebită să particip și la Bursa de Spectacole Sibiu, în cadrul căreia am ascultat toate conferințele și m-am alăturat fiecărui «meeting room». Am cunoscut mulți oameni interesanți, dar pe lângă asta a fost foarte înduioșător să iau legătura cu colegi din toate colțurile lumii și să constat că suntem în aceeași situație.

Totodată, a fost foarte frumos să fiu virtual la Sibiu (aproape am simțit că sunt acolo, deși nu au existat acele petreceri extraordinare după spectacole, în curtea Teatrului Național „Radu Stanca”). O mare îmbrățișare pentru dumneavoastră și soția dumneavoastră, aștept cu nerăbdare să ne reîntâlnim pe cât de repede va fi posibil.

Toate cele bune, Brenda” - Brenda Angiel, coregraf, Brenda Angiel Aerial Dance Company

„Aș dori să vă mulțumesc pentru excelenta coordonare, informarea eficientă și atenția acordată participanților Bursei de Spectacole de la Sibiu. Experiența de anul acesta, cumulată cu cea de anul trecut în calitate de voluntar, m-au determinat să scriu un articol amplu despre acest fenomen, chiar în Galway, Irlanda, unde activez în prezent ca jurnalist. Reușiți cu succes să creați un dialog cu specialiști din toate colțurile lumii.

Vă mulțumesc și toate cele bune, Malgosia Doczyk” - Malgosia Doczyk, jurnalist independent

„A fost o adevărată plăcere să vă «întâlnesc» online, deși aș fi preferat varianta în persoană - ceea ce sper că se va întâmpla anul viitor, după cum am plănuit. Doresc să îmi împărtășesc recunoștința sinceră față de dl. Chiriac și față de moderatorii conferințelor, în special lui Cosmin Chivu. Ultimele luni au fost dificile și devastatoare în privința multor aspecte pentru majoritate dintre noi, însă după participarea la evenimentele din cadrul Bursei pot spune cu adevărat că mă simt mai câștigată intelectual, am regăsit multe surse de inspirație și simt că am dobândit „Puterea de a crede”! Nu a fost mereu simplu, însă realitatea dură poate fi combătută prin optimism și raze de speranță. Sunt recunoscătoare că ați acordat importanță seriilor de «meeting rooms» și că veți facilita schimbul de contacte, astfel încât vom rămâne conectați ca indivizi, printr-un flux de comunicare durabil. Avem mare nevoie de asta acum, poate mai mult ca niciodată, iar acesta este un fenomen ce trebuie să continue. Am avut un sentiment de comuniune globală și sprijin pentru prima dată după izbucnirea pandemiei. Pentru asta, cuvintele de mulțumire nu sunt de ajuns! Vă rog să transmiteți complimentele mele!

Cu imensă recunoștință, Cindy Sibilsky” - Cindy Sibilsky, producător și scriitor/recenzent InJoy Entertainment LLC

Evenimentele din cadrul ediției speciale #FITSonline pot fi vizionate gratuit în fiecare sâmbătă din perioada iulie - decembrie 2020, exclusiv online.

PROGRAM FITS ONLINE

SÂMBĂTĂ, 25 IULIE 2020

09:30

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RÂLEA

TREI FETE SFINTE

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/5min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

09:35

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU EMMANUEL DEMARCY MOTA

FRA/conferințe speciale/1h

Conferință în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

10:25

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU PIPPO DELBONO

ITA/conferințe speciale/1h

Conferință în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

11:18

CONFERINȚĂ DE DESCHIDERE – BURSE DE SPECTACOLE DIN LUME

Invitați: Constantin Chiriac, David Baile, Gilles Doré, Julie-Anne Richard, Nadia Guérette, Yan Pan, Yingqi Tang, Faisal Kiwewa, Andy Beecroft, Mike Ribalta, Geir Lindahl, Dieter Jaenicke

Moderator: Cosmin Chivu

ROU-USA-CAN-CHN-UGA-AUS-ESP-NOR-DEU/Bursa de Spectacole Sibiu/1h40min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

12:50

FESTIVALURILE ȘI CRIZA ARTELOR SPECTACOLULUI

Invitați: Constantin Chiriac, Tisa Ho, Alicia Adams, Jens Frimann Hansen, Maja Mitić, Brnislava Jovanović, Eyal Sher, Maria Revyakina, Anthony Sargent

Moderator: Octavian Saiu

ROU-CHN,HKG-USA-CAN-DNK-SRB-ISR-RUS/Bursa de Spectacole Sibiu/1h40min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

14:40

CONVERSAȚII CULTURALE

Cu Noel Witts

Bursa de Spectacole Sibiu/1h

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

15:30

FAMILIA TOT

THE TOTH FAMILY

De: István Örkény

Regia: Alexandru Cozub

Teatrul Național „Mihai Eminescu”

MLD/teatru/2h26min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

18:00

ÎN TIMP CE PRIVEAM TAVANUL, AM ZĂRIT CERUL

I WAS LOOKING AT THE CEILING, AND THEN I SAW THE SKY

Muzica: John Adams

Libret: June Jordan

Regia: Eugen Jebeleanu

Dirijor: Vincent Renaud

Opéra de Lyon

FRA/operă/1h55min

Spectacol în limba engleză

Traducere în limba română

Nerecomandat celor sub 16 ani

20:00

SINGUR ÎN BERLIN – Partea II

ALONE IN BERLIN – Part II

De: Hans Fallada

Regia: Luk Perceval

Thalia Theater Hamburg

DEU/teatru/1h37min

Spectacol în limba germană

Traducere în limbile engleză și română

21:40

POETUL ORB

THE BLIND POET

Un spectacol de: Jan Lauwers

Jan Lauwers & Needcompany

BEL/teatru/2h10min

Spectacol în limbile arabă, engleză, olandeză, franceză, norvegiană și arabă tunisiană

Traducere în limbile engleză și română

Nerecomandat celor sub 14 ani

SÂMBĂTĂ, 01 AUGUST 2020

10:15

POVEȘTI MAGICE CU MARIAN RÂLEA

GAIȚA ȘI TURTURICA

Un spectacol de: Marian Râlea

ROU/FITS for kids/5min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

10:22

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU PETER STEIN

DEU/conferințe speciale/1h

Conferință în limba franceză

Traducere în limbile engleză și română

11:30

GEORGE BANU ÎN DIALOG CU LUK PERCEVAL

BEL/conferințe speciale/1h

Conferință în limbile franceză și engleză

Traducere în limba română

12:23

FESTIVALURI ÎN DIALOG – PARTEA I

Invitați: Petra Brylander, Gaurav Kripalani, Joan Clevill

Moderator: Nelson Fernandez

SWE-SGP-GBR/Bursa de Spectacole Sibiu/1h30min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

13:50

FESTIVALURI ÎN DIALOG – Partea II

Invitați: Petra Brylander, Gaurav Kripalani, Joan Clevill

Moderator: Nelson Fernandez

SWE-SGP-GBR/Bursa de Spectacole Sibiu/1h10min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

15:07

CONVERSAȚII CULTURALE

Cu Noel Witts

Bursa de Spectacole Sibiu/1h

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

16:10

4 WOMEN 4

Coregrafia: Manuel Ramírez

Manuel Ramírez Flamenco Ballet

ESP/dans /1h14min

17:25

LO SPIRITO

Un spectacol Commedia dell'arte

Regia: Ofelia Popii și Ciprian Scurtea

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

ROU/spectacol de teatru studențesc/1h52min

Spectacol în limba română

Traducere în limba engleză

Nerecomandat celor sub 14 ani

19:20

CORIOLAN ȘI DU LINIANG – Partea I

CORIOLANUS AND DU LINIANG – Part one

Inspirat de: William Shakespeare & Tang Xianzu

Regia: Guo Xiaonan

Baiyue Culture Creative – Zhejiang Xiaobaihua Yue Opera Hangzhou

CHN/operă/1h41min

Spectacol în limba chineză

Traducere în limbile engleză și română

21:04

THE CURIOUS WORLD OF CIA LA TAL

Un spectacol-colaj de: Cia La Tal

Cia La Tal

ESP/stradă/13min

21:20

TRAGICOMEDY

Coregrafia: Gigi Căciuleanu

Gigi Căciuleanu Romania Dance Company

ROU/dans/1h10min

22:30

PARADISUL

PARADISE

Bazat pe „Divina Comedie” de Dante Alighieri

Regia: Eimuntas Nekrošius

Meno Fortas Theatre

LIT/teatru/1h17min

Spectacol în limba lituaniană

Traducere în limbile engleză și română

23:46

DOMINOES

După un concept al lui Julian Maynard Smith

Station House Opera

GBR/stradă/8min