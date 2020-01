Spectacolul Traces, de la conflict la pasiune pe scena TNB

Spectacolul Traces va fi prezentat în premieră la București, în cadrul festivalului Europalia România, deschizând astfel turneul internaţional al companiei Ultima Vez / Wim Vandekeybus, cu o reprezentaţie unică la Teatrul Naţional “I.L. Caragiale” Bucureşti, în data de 9 ianuarie 2020. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Teatrul Naţional “I.L. Caragiale” Bucureşti și Europalia Arts Festival Bruxelles.

Spectacolul Traces face parte din programul de artele spectacolului al festivalului Europalia România, curatoriat de Andreea Căpitănescu.

În noul său spectacol, Traces, Wim Vandekeybus revine la corp, la reacţia instinctivă, la energia imediată care a dictat ritmul primelor sale spectacole. Ţinând cont de realitatea contemporană, complexă, haotică şi contingentă a corpurilor. Traces nu este despre lumea exterioară, despre cultura dezvoltată de om, ci despre explorarea urmelor naturii pe care corpul a uitat-o.

Traces este o redescoperire a unei vitalități vulnerabile, într-o lume plină de amenințări tehnologice și ecologice. Wim Vandekeybus se uită înapoi la intuițiile de la începutul căutărilor sale coregrafice: la drama impulsurilor și a instinctelor; la jocul energiilor și intensităților. În natura copleșitoare a României, cu ultimele păduri virgine ale Europei, Vandekeybus caută urme mai vechi decât omul și memoria sa. Traces este evocarea unei „poveşti interioare”, povestea care se desfășoară înainte sau dincolo de limbaj și nu poate fi spusă decât prin impulsurile dansului și muzicii. Traces este o căutare a urmelor naturii pe care corpul le-a uitat sau le-a reprimat.

Compania Ultima Vez a fost fondată în 1986 de coregraful, regizorul de scenă şi cineastul Wim Vandekeybus. De la înfiinţare, Ultima Vez şi-a dezvoltat activităţile în calitate de companie internaţională de dans contemporan cu sediul la Bruxelles şi în Flandra.

Wim Vandekeybusest s-a născut la Herenthout, pe 30 iunie 1963. După studii liceale, Wim Vandekeybus a plecat la Louvain, pentru a studia psihologia. În 1985, a obţinut o audiţie la celebrul coregraf Jan Fabre care i-a oferit un rol în „The Power of Theatrical Madness”. Un an mai târziu, Vandekeybus a fondat compania Ultima Vez. Primul său spectacol, „What the Body Does Not Remember”, a devenit un succes internaţional. În toate producţiile sale atât de diferite, Ultima Vez rămâne fidelă propriului limbaj de mişcare. Tensiune, conflict, corpul cu care se confruntă mintea, riscuri şi impulsuri. De fiecare dată, pasiunea, intuiţia şi instinctul vor lua o altă formă în spectacolele sale.