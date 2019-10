Teatru, dans, film, muzică și spectacole pentru copii, toate sub același acoperiș: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

Bunici, părinți, tineri și copii de toate vârstele vor avea în următoarele trei luni un program bogat de spectacole la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, un program care va aduce pe scena TNRS spectacole de teatru, dans, muzică live, filme și cele mai îndrăgite spectacole pentru copii.

Luna octombrie va aduce la Sibiu o nouă Microstagiune BRD și un spectacol de teatru dans de și cu Judith State, iar noiembrie va aduce publicului, ultimele două reprezentații din acest an, cu spectacolul „Faust”, regia Silviu Purcărete și trei zile cu filme nordice. Pentru finalul de an, în luna decembrie, TNRS a programat zece reprezentații ale unuia dintre cele mai frumoase spectacole de iarnă „Țesătorul de vise - Poveste de Crăciun”, în regia cunoscutului actor și regizor Florin Coșuleț, dar și unul dintre cele mai îndrăgite spectacole pentru copii „Frozen - Regatul înghețat”. Oferta culturală a naționalului sibian din perioada octombrie – decembrie 2019 va aduce publicului de toate vârstele nu mai puțin de 73 de spectacole și evenimente culturale.

„Emlék” un spectacol de teatru dans de și cu Judith State

După premiera din București, Sibiul este prima destinație de turneu a spectacolului de teatru dans „Emlék”, un spectacol de și cu Judith State, muzica electronică LIVE Radu Dumitriu, care va fi prezentat la TNRS – Sala Studio (Str. Emil Cioran, nr. 1A), în data de 24 octombrie 2019.

„Emlék este un performance autobiografic ce aduce în discuție conexiunea cu originile, efectul implacabil al legăturii cu acestea și modul în care energiile predominante din timpul copilăriei prefigurează structurile vieții de adult. Ideea performance-ului s-a născut în timp, în parte din respectul și atașamentul profund față de bunicii mei care m-au crescut în prima parte a copilăriei și din conversațiile avute cu ei în ultimii ani legate de acea perioadă, de familia mea și de legătura inerentă cu rădăcinile mele ungurești. Apoi, în egală măsură, din întâlnirea cu muzicianul Radu Dumitriu cu care împărtășesc o viziune comună asupra abordării și desfășurării unui proces de lucru, asupra ideii de familie și a importanței memoriei colective a acesteia (...)” Judith State

Trei zile cu filme din Islanda, Norvegia, Finlanda, Danemarca și Suedia, la Festivalul de Film Nordic

În perioada 25 – 27 octombrie, la TNRS – Sala Mare (Bdul Corneliu Coposu, nr. 2) va avea loc prima ediție a Festivalului de Film Nordic, eveniment găzduit de naționalul sibian ce va aduce publicului din Sibiu un program cu cele mai reprezentative filme din țările nordice:

25 octombrie 2019, ora 19:00, TNRS – Sala Mare

Compilație de scurt metraje - Festivalul de Film Nordic

26 octombrie 2019, ora 15:00, TNRS – Sala Mare

The Ambassador / Documentar / 2011 / Danemarca, Regia: Mads Brugger

26 octombrie 2019 – ora 17:00, TNRS – Sala Mare

The Happiest Day In The Life Of Olli Maki / Dramă / 2017 / Finlanda, Regia: Juho Kuosmanen

26 octombrie 2019 – ora 19:00, TNRS – Sala Mare

Sparrows / Dramă / 2016 / Islanda, Regia: Rúnar Rúnarsson

27 octombrie 2019 – ora 16:30, TNRS – Sala Mare

Blind / Dramă / 2014 / Norvegia, Regia: Eskil Vogt

27 octombrie 2019 – ora 18:30, TNRS – Sala Mare

Call Girl / Dramă - True Story / 2012 / Suedia, Regia: Mikael Marcimain

Andrieș iese la pensie, cu casa închisă la Sibiu.

„Andrieș iese la pensie” - astfel se numește turneul în cadrul căruia, Alexandru Andrieș va susține în data de 8 octombrie un concert la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu. Alexandru Andrieș este fără discuție cel mai creativ artist al ultimilor 35 de ani, cu peste 80 de materiale discografice și peste 3.000 de concerte. Muzician, arhitect, poet, artist plastic, simbol al unei generații și mentor al următoarelor generații, Alexandru Andrieș este un artist unic, iar întâlnirile cu el devin evenimente de neuitat. Biletele pentru concertul Alexandru Andrieș din Sibiu s-au epuizat.

„Frozen - Regatul înghețat” și „Țesătorul de vise - Poveste de Craciun”

Luni, 2 decembrie, TNRS va găzdui unul dintre cele mai îndrăgite spectacole pentru copii „Frozen - Regatul înghețat”, un spectacol muzical în limba română, cu dansuri și momente de balet unice, costume și decouri de basm care îi vor purta pe cei mici în lumea de basm a personajelor lor preferate: Prințesa Anna, Regina Elsa, Hans, Kristoff și Olaf. La cererea publicului, anul se va încheia la TNRS cu zece reprezentații ale spectacolului „Țesătorul de vise - Poveste de Crăciun”, regia Florin Coșuleț.