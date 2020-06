Teatrul GONG își redeschide cortina

Dumitru Dragos

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu anunță reluarea spectacolelor cu public începând din data de 19 iunie.

Odată cu vacanța de vară, cei mici se pot bucura din nou de magia spectacolelor de animație. Actorii sibieni s-au întors gradual la scenă, după două luni de activitate online și repetiții la distanță. „Reluarea activității culturale e o bucurie pentru întreaga comunitate. Administrația locală ne-a fost alături pentru o revenire cât mai firească, iar acum suntem nerăbdători să aducem aplauzele înapoi în orașul nostru. Primele spectacole vor fi programate în curtea interioară a teatrului, în aer liber, respectând toate regulile de siguranță sanitară. Având în vedere specificul publicului nostru, ne-am propus un experiment unic, pentru primele 2 săptămâni din program. Un spectacol va avea câte șase reprezentații, iar la fiecare reprezentație vor participa doar membrii aceleiași familii, astfel încât să nu existe niciun risc de interacțiune între copii străini.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Actrița Raluca Răduca revine pe scena Teatrului „Gong” alături de gâscanul Gagaga. „Gagaga și alții ca el” este un spectacol educațional, cu păpuși, ce reunește mai multe povestiri inspirate din literatura universală, în care cei mici descoperă că fiecare acțiune are și o reacțiune cu consecințe pe măsură. Muzical și exaltant, spectacolul de la Sibiu are un caracter interactiv, iar publicul este invitat să intervină în desfășurarea acțiunii de pe scenă pentru a decide finalul poveștii. Evenimentul are o durată de 40 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani. Spectacolul va avea câte două reprezentații pe zi, de la orele 10:00 și 18:00, în datele de 19, 20 și 21 iunie.

Mihaela Grigoraș și Monica Baldea aduc basmul românesc pe scena Teatrului „Gong”. „Sarea-n bucate” după Petre Ispirescu face o incursiune fascinantă în lumea poveștilor de demult. În producția teatrului sibian fantasticul se întrepătrunde cu realul cu ajutorul Menestrelului, într-o aventură minunată ce vorbește despre iubire, adevăr și prietenie. „Sarea-n bucate” este unul dintre cele mai apreciate spectacole ale teatrului sibian, cu peste 200 de reprezentații jucate atât pe scena de la Sibiu, cât și în Azerbaidjan, India, Spania și SUA. Spectacolul are o durată de 50 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta peste 5 ani. Spectacolul va avea câte două reprezentații pe zi, de la orele 10:00 și 18:00, în datele de 26, 27 și 28 iunie.

Accesul publicului la oricare din reprezentațiile de mai sus se face în limita locurilor disponibile, pe baza biletelor puse în vânzare începând cu data de 15 iunie, atât online prin teatrulgong.ro, cât și la sediul Agenției Teatrale din str. Al. Odobescu nr. 4. Biletele oferite prin Agenția Teatrală se pot achiziționa doar pe baza unei programări, la numărul de telefon 0269 210 906, de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00. Costul unui bilet este de 50 de lei și este valabil pentru un grup format din membrii aceleiași familii, dar nu mai mult de 10 persoane.