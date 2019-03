„Teatrul, un imens teritoriu ce cuprinde lumea toată”

“Livada de vișini”

O nouă lume forțează porțile moșiei lor, în timp ce ei au nostalgii, organizează baluri, joacă biliard și vorbesc cu totul altfel decât acționează. Cu piesa Livada de vişini Cehov a inovat arta dramatică, propunând tehnica „acțiunii indirecte” – evenimentele importante se petrec în afara scenei, iar noi suntem martorii reacțiilor personajelor la ce se întâmplă.

Iar eclecticul regizor georgian David Doiashvili a surprins chiar această convenție a „martorilor în acțiune” – de la felul în care sunt dispuse gradenele pe scena Sălii Mari, până la compoziția plastică a spațiului și arhitectura luminilor, totul este construit în așa fel încât spectatorii să privească printr-un colț de fereastră în casa și în sufletele acestor oameni, mai mult sau mai puțin pregătiți pentru a prinde timpul din urmă.

Livada de vișini a lui Doiashvili este o construcție barocă spectaculoasă, un cocktail expansiv de umor, pasiune, muzică, disperare de a trăi și de a nu ști cum, nevoia de a schimba și de a nu ști ce, în căutarea unui nou adevăr teatral, de o cruzime poetică.

Fiecare moment are o structură ritmică specifică, accentele sonore comunică mai mult decât dialogurile uneori, spațiul are dinamică, energie, transmite emoție dincolo de vorbele personajelor, pentru că tot ce spun ele este, de fapt, un dublu discurs – suprafața cuvintelor ascunde ratări, nemulțumiri și iubiri care nu vor fi rostite niciodată. Rămâne doar imaginea posibilelor adevăruri.

O montare cu rezonanță contemporană, într-o lume care totul se ipotechează, se cumpără și se vinde, în care suntem puși în fața unei alegeri esențiale: a fi sau a... vorbi?

Spectacolul are un ritm frenetic, propunând o coregrafie impresionantă a dezastrului unor vieți neliniștite, dar și o dramaturgie a empatiei față de neajutorații acestei lumi.

David Doiashivili este la cea de-a doua colaborare cu TNB, primul spectacol montat fiind „Regele Lear”, în 2016.

„Livada de vișini este, înainte de orice, o cronică de familie, al cărei umor îți frânge inima. Ultima piesă a lui Anton Pavlovici Cehov a avut premiera la Teatrul de Artă din Moscova în 1904, cu doar câteva luni înainte de moartea autorului, și a fost scrisă pentru a celebra viaţa. «Este, desigur, o viaţă tristă, burgheză, dar nicidecum o viaţă apăsătoare, smiorcăită», spunea dramaturgul rus despre universul personajelor sale.

Simbol al unei lumi în ruină și al unei tranformări sociale radicale care-i lasă în urmă pe nepregătiți, livada de vișini trebuie scoasă la licitație pentru a plăti datoriile unei familii de aristocrați ruși. Dar strălucitoarea Ranevskaia și copilul bătrân Gaev sunt orfanii unei lumi care nu-i mai ocrotește, au rămas în afara timpului, așa că deciziile le aparțin altora. Ei nu pot fi salvatorii civilizației pierdute, nu pot face nimic altceva decât să se reîndrăgostească de trecut și să se mute acolo, cu toată energia de care mai sunt capabili. După cum spune Henri Troyat: «Casa, reşedinţa străveche a familiei, încărcată de amintiri, primeşte lovitura de graţie, iar proprietarii dansează pe cadavrul ei»”, scrie Doiashvili despre Livada cu vişini, sub titlul Bal în timpul ciumei

"... regizorul formulează, în timpul spectacolului, prin mijloace de expresie tipice universului său teatral, o sumedenie de răspunsuri la această întrebare. Multe dintre ele vor șoca publicul bucureștean – înclin să cred că e o montare pentru care încă nu suntem pregătiți pe de-a-ntregul: vom întâmpina cu repetate chemări la rampă o distribuție preponderent tânără, noi, cei ce venim la teatru mai cu seamă ca să-i aplaudăm pe marii noștri actori, cărora le îngăduim doar prestații majestuoase, de idoli? Vom tolera secvențele de nuditate masculină frontală (non-erotică) sau cortegiul de ironii cu care se construiește un rol de „drag queen” într-un text clasic? Sau vom împrumuta vorbele lui Anton Pavlovici, după premiera din 1896 a Pescărușului – «piesa s-a prăbușit cu zgomot, în teatru stăruiau o încordare apăsătoare, nedumerirea și jena. Actorii au jucat prost și infam»? Ne va păcăli maniheismul cromatic al fabuloaselor costume din piesele acestui regizor pasionat de design vestimentar și vom împărți, simplist, spectacolele în bune și proaste?

Eu însumi, ca vechi spectator de teatru, am fost tulburat, m-am simțit provocat, dar am sfârșit prin a fi sedus de interpretarea doiașviliană a textului cehovian. De aceea, vă îndemn să nu înfigeți toporul în curajoasa Livadă de vișini a lui David Doiașvili, care ne conectează la teatrul contemporan printr-o lectură fecundă a clasicului Cehov.

...Pentru Ioan Andrei Ionescu, Lopahin e oportunitatea carierei pe cea mai mare scenă a țării și nu o ratează, Irina Movilă izbutește o Ranevskaia memorabilă, iar prestația lui Mihai Constantin (în rolul bătrânului Firs), cu mersul său de Quasimodo, ne va urmări multă vreme", apreciază Horia Ghibuțiu

Regie: David Doiashvili

Scenografie: Tamara Kvesitadze, Gabi Albu

Asistent coordonator: David Murman Kartozia

Coregrafie: Florin Fieroiu

Muzica originală: Nikoloz Rachveli Memanishvili

În distribuţie: Irina Movilă/ Monica Davidescu, Crina Semciuc, Raluca Aprodu, Gavril Pătru, Ioan Andrei Ionescu, Rareș Andrici, Vitalie Bichir, Istvan Teglas, Idris Clate, Ana Covalciuc, Mihai Constantin, Silviu Mircescu

Spectacolul este programat în 23 şi 24 martie, la ora 19:00, la Sala Mare.

După o îndelungată absenţă, comedia PREŞUL revine

Teatrul Naţional din Bucureşti anunţă premiera spectacolului Preșul de Ion Băieşu, în regia lui Mircea Cornişteanu, care va avea loc vineri 22 martie 2019, de la ora 19.00, la Sala Studio. Un nou pariu cu un titlu longeviv pe scenele româneşti şi cu o lume colorată care se încăpăţânează să nu dispară, şi nu doar de la bloc…

Considerată una dintre piesele cu cele mai multe reprezentaţii ale teatrului românesc, comedia Preșul a avut premiera absolută în 1972, la Teatrul de Comedie, Ion Cojar - regizorul acelei montări alegând pentru rolul principal al femeii de serviciu Filofteia, o tânăra pe atunci, actriţa Stela Popescu. Spectacolul s-a jucat neîntrerupt până în 1989, când a fost oprit de cenzura vremii.

Cu numeroase montări pe scenele din ţară şi chiar pe scene din afara ţării, Preşul revine după aproape trei decenii în Capitală. Personajele pline de vervă şi de haz ale piesei sunt interpretate la TNB de: Emilia Popescu - alternativ pe rol cu Raluca Petra, Marius Rizea, Alexandru Bindea, Ovidiu Cuncea, Monica Davidescu, Tomi Cristin, Eduard Adam, Erika Băieșu, Irina Antonie și Alexandru Barbu. Decorul, o lume a blocului în miniatură, parte însemnată în desfăşurarea acţiunii, este creat de scenograful Puiu Antemir, iar costumele de Liliana Cenean, de asemenea un nume cunoscut al scenografiei româneşti.

„Am scris această piesă ca să-i fac pe oameni să râdă”, declara Ion Băieșu, punându-le contemporanilor o oglindă în faţă, pentru a se recunoaşte cu ticurile, metehnele şi deliciile vieţii în comun.

„Râdem cu lacrimi de ceea ce zărim, uitând cel mai adesea că râdem de noi înșine. N-ar fi rău dacă, pentru o clipă, ne-am gândi că poate semănăm cu cei de care râdem!”, declară regizorul Mircea Cornișteanu, care promite o comedie mult mai spumoasă față de precedenta sa montare, realizată la Craiova, în 1985.

Sunteţi aşteptaţi la… bloc, să descoperiţi, în toiul unor investigaţii comice, misterioasa fiinţă care se năpusteşte, neştiută, nevăzută, cu bocancii năclăiţi de noroi, lăsând urme grele pe preşul de lână al orgoliosului Pamfil, om cu funcţie în comitetul de bloc.

Următoarele reprezentații sunt programate pentru zilele de 31 martie și 3 aprilie 2019, de la ora 19.00!

Fotografii din spectacol: Florin Ghioca-TNB

“De la Ovidiu, la Mihai Eminescu”, la Teatrul Nottara, de Ziua Internațională a Poeziei

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe recitalul extraordinar De la Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin, la Mihai Eminescu, luceafărul din țara mioriței al actorului Emil Boroghină. Spectacolul va avea loc vineri, 22 martie, de la ora 19:30, la Sala George Constantin, și este dedicat Zilei Internaționale a Poeziei. Montarea este compusă din recitaluri poetice ce au la bază o parte dintre epistolele din Tristele şi Ponticele, trimise acum 2000 de ani de Publius Ovidius Naso la Roma de la Tomis, Constanţa noastră de astăzi, şi selecţiuni din poezia eminesciană, o călătorie prin marile etape ale creaţiei şi vieţii lui Mihai Eminescu.

Particularitatea acestui recital constă în faptul că este susţinut în limba română, dar pe ecranul-fundal, textele scenariilor vor fi proiectate simultan în limbile europene de circulaţie: italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză şi germană, iar în zona centrală, deasupra recitatorului, se va decupa textul în limba-mama, latina, atât în cazul versurilor originale ale lui Ovidiu, cât şi ale lui Eminescu (există mai multe poeme eminesciene traduse de oameni de cultură români în limba latină în perioada interbelică).

Spectacolul este o producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova. Regia este semnată de Alina Hiristea, iar scenariul, de Emil Boroghină.

Emil Boroghină este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti, Facultatea de Teatru, Secţia: Actorie, promoţia 1963. Între 1963 și 1988, a fost actor al Teatrului Naţional Craiova. Este fondator și director al Festivalului Internaţional Shakespeare. Este preşedinte al Fundaţiei Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor Shakespeare, Societar de Onoare al Teatrului Naţional Marin Sorescu, Craiova, și membru al Senatului UNITER. A fost director al Teatrului Naţional Marin Sorescu, Craiova, între 1988 şi 2000, perioadă în care Naţionalul craiovean a devenit unul dintre cele mai apreciate teatre din Europa Centrală şi de Răsărit, izbutind în decurs de zece ani un număr record de participări – 97 – la mari festivaluri internaţionale, de pe toate continentele lumii, printre care amintim festivalurile de la Edinburgh, Avignon, Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, New York, Montreal. În 1994, Emil Boroghină fondează Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea de a X-a ediţie, festival considerat ca fiind unul dintre cele mai importante de acest gen din lume. Inițial, desfăşurat la Craiova, din anul 2006, festivalul are loc atât în Craiova, cât şi în Bucureşti.

Premieră cu „Richard al III-lea”, în regia lui Andrei Șerban

Miercuri 27 martie, la ora 19:00 sunteţi invitaţia la Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra, la spectacolul Richard al III-lea de William Shakespeare, în regia lui Andrei Șerban, care semnează și decorul. Costumele sunt create de Fruzsina Nagy.

Richard: actor și regizor politic. Richard al III-lea este una din piesele de tinerețe ale lui Shakespeare, care a fost jucată prima oară la Londra aproximativ în 1593. Dar de atunci până azi personajele, în frunte cu RICHARD însuși, nu și-au pierdut nimic din fascinația pe care au avut-o acum mai bine de 400 de ani.

„Spectacolul, care se conturează în repetiții cu o viteză și intensitate mai mare decât cea cu care sunt obișnuit, aduce la lumină, ca să-l citez pe amicul Biță Banu, «noaptea shakespeariană, noaptea politică, noaptea crimelor și a nebuniei, noaptea exceselor, a exceselor criminale, a exceselor sexuale și de tot felul». O lume pe care autorul aproape a fotografiat-o, ca un document al timpului. Dar acest reportaj minuțios și profund nu e doar politic și social. E o altă oglindă a sufletului (tema constantă a bardului) și evidențiază aspecte noi, șocante ale motivelor care au provocat dezastrul, nu doar pe plan individual, ci al unei țări ajunse în ruină. Dar acum o altă lume, tulburător de modernă și incredibil de adevărată, se conturează pe scena de la sala Liviu Ciulei de la Bulandra, sub ochii noștri uluiți”,

Richard face parte din seria de așa-ziși "monștri amorali" shakespearieni, împreună cu Iago, Edmund și Lady Macbeth, a căror artă a manipulării pare să fie școlită de Prințul lui Machiavelli. Oare personajul acesta monstrous, Richard, poate fi umanizat ?!

Dar cei din jurul lui cum sunt ? Doar sunt victimele lui sau chiar ei sunt cei care provoacă răul? Și acest temut serial killer, Richard, e doar o simplă manifestare a întunericului, sau acțiunile sale pot fi justificate? Oare personajul trebuie demonizat, sau dimpotrivă, poate fi văzut și înțeles din perspectiva timplului și a mediului înconjurător, al unei elite politice slăbite de lupte pentru putere, interese personale și egoism feroce, care dă șansa unei noi dictaturi, de o cruzime surprinzător de perversă, să fure puterea!?

Ca orice politician viclean, în clipa în care ia puterea, Richard transformă lumea într-un teatru în care el este simultan și actor, și regizor. Citind piesa, poți simți că acele replici pline de anxietate sunt ecouri ale evenimentelor pe care le trăim zilnic acum, oglindesc ce se petrece în lumea de azi. Privită astfel, piesa devine o oglindă simbolică a unei disonanțe sinistre: o națiune care se auto-distruge, care se dezmembrează vertiginos sub ochii noștri. Și care este rolul nostru de spectatori? Cum plecăm acasă? De ce am ales să jucăm Richard al treilea acum ?” mărturiseşte Andrei Şerban

Pe scenă spectatorii îi vor vedea pe Marius Manole, George Ivașcu, Rodica Lazăr, Cornel Scripcaru, Alexandra Fasolă, Cătălin Babliuc, Adrian Ciobanu, Constantin Dogioiu, Alin State, Lucian Ifrim, Mirela Gorea și Catinca Maria Nistor.

„Am avut un vis în care apărea Shakespeare ca să-mi facă o confesiune «în exclusivitate» despre cât de mult l-a iubit el pe Richard al III-lea. A mai adăugat un alt detaliu, acela că i-a iubit la fel de mult și pe Iago și pe Edmund… cât și pe alți bastarzi ticăloși. Și e de înțeles, cum altfel ar fi putut să creeze autorul personaje atât de adevărate, credibile și complexe dacă i-ar fi detestat, condamnat și urât? De aceea am simțit nevoia, punând în scenă piesa, să mă apropii de Richard ca să-l înțeleg în toată umanitatea și complexitatea lui. Am refuzat deci să-l numesc monstru. Evident nu ajută la nimic să judeci și să disprețuiești un personaj, dimpotrivă, ca să eviți clișeul e preferabil să încerci să-l aperi, să te apropii de el vrând să fii de partea lui, să-i înțelegi motivele. Cum ar fi să te pui în locul lui, să simți că ai fost tu însuți respins din clipa nașterii și continuu marginalizat? Cum să-i privești pe cei care te acuză și te pun jos când ei înșiși se comportă mai josnic? Într-o lume decăzută, cum să supraviețuiești când nu mai există niciun sens moral? Trezindu-mă din somn, m-am privit în oglindă. Și, pentru o clipă, am văzut aspecte din Richard în mine însumi. Am început să-l iubesc și eu. Apoi m-am speriat. Mi s-a făcut frică de ce-o să spună lumea dacă află”, se destăinuie regizorul Andrei Șerban.

Disputa, invitat la Festivalul Internaţional de Teatru al Țărilor Balcanice

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță participarea spectacolului Disputa de Pierre de Marivaux, în regia lui Vlad Massaci, la prestigiosul Festival Internațional al Țărilor Balcanice, de la Bursa, Turcia, care se desfăşoară în perioada 8 – 25 martie 2019. Spectacolul cu piesa Disputa, o coproducţie a Teatrului Nottara din Bucureşti şi a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad va avea două reprezentaţii, în zilele de 23 şi 24 martie, pe scena Teatrului Regional Ahmet Vefik Paşa. Participarea la evenimentul din Turcia se realizează cu sprijinul Institutului Cultural Român.

Bazat pe textul La Dispute, scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul îi are în distribuție pe: Isabela Neamţu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Anca Bejenaru, Cecilia Lucanu-Donat, Alex Mărgineanu, Cristina Juncu şi Răzvan Bănică. Scenografia este semnată de Iuliana Vîlsan, iar muzica originală îi aparţine lui Vlaicu Golcea. Spectacolul a fost inclus în selecţia oficială a Festivalului Naţional de Teatru 2018.

Într-o lume în care experimentele sunt la ordinea zilei, în care se clonează ființe și viața se creează în eprubetă în laborator, o poveste precum cea din Disputa lui Marivaux se potrivește de minune și nu poți să nu-ți spui că dacă Marivaux ar fi trăit în secolul XXI, și nu în secolul al XVIII-lea, sigur ar fi făcut un film cu un experiment care ia naștere în laboratorul unei mari universități. Și poate c-ar fi susținut și o conferință despre gender studies? Povestea lui, însă, scrisă în urmă cu aproape două secole este extrem de modernă și are un iz de film SF. Un prinț face un experiment și se joacă puțin cu viața unor oameni. Izolează, încă de la naștere, patru copii, doi băieți și două fete. Și are grijă să nu interacționeze cu nimeni până la vârsta adolescenței. Acesta e momentul când îi lasă pentru prima dată să se vadă unul cu altul, pentru a le testa emoțiile, instinctul sexual și… fidelitatea. Bărbatul sau femeia, cine este mai înclinat spre nestatornicie? Cum se naște atracția între un bărbat și o femeie? Și când începe plictiseala într-o relație? O poveste clasică, scrisă de unul dintre cei mai mari dramaturgi francezi, care astăzi este mai actuală ca oricând, în interpretarea oferită de spectacolul lui Vlad Massaci.

International Balkan Countries Theatre Festival din Bursa, la care participă importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfăşoară anual sub egida Ministerului Culturii şi Turismului din Republica Turcia şi a Direcţiei Teatrelor de Stat de la Ankara.

În 2019, festivalul internaţional reuneşte companii de teatru din: Albania, Bulgaria, Grecia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia şi Turcia.

Spectacolul multimedia 3D „Submarinul galben în lumea fractalilor”

Proiectul vizual şi non-verbal Submarinul galben în lumea fractalilor produs de Teatrul Municipal Baia Mare, Asociația Thespis Arad și Administrația Fondului Cultural AFCN - București, va fi prezentat publicului bucureştean în data de 25 martie 2019, de la ora 18.30, la Sala Mare a ICR.

Submarinul galben în lumea fractalilor este realizat de echipa formată din Radu Dinulescu (regizor de teatru) şi de artistul belgian Armand Richelet-Kleinberg (grafist, muzician și producător de film), prima din lume care a creat un spectacol stereoscopic cu imagini 3D. Imaginile se derulează pe un ecran transparent de tip tull în spatele căruia, într-o lumină specială, evoluează actori care mânuiesc marionete, păpuși, obiecte.

Scenariul original Submarinul galben în lumea fractalilor este scris de Radu Dinulescu și Armand Richelet, fiind un spectacol vizual, non-verbal, cel mai elaborat dintre toate producțiile realizate de echipa Radu Dinulescu - Armand Richelet-Kleinberg.

”Într-un muzeu, printre multe exponate prezentate sub formă de holograme, se află și epava submarinului galben, jumătate sub forma unui schelet animalic. Un grup de copii vizitează muzeul, iar telefonul unuia dintre ei intră în rezonanță cu holograma submarinului, care ne conduce într-un univers virtual, construit din imagini în compunere permanentă prin metoda fractalilor”, explică regizorul Radu Dinulescu. El adaugă că toate aceste lumi virtuale nu pot fi niciodată ca acasă, astfel că întoarcerea submarinului la „țărm” reprezintă intrarea în normalitate și un prilej de mare bucurie pentru părinții și prietenii care-l așteaptă pe copil la ieșirea din muzeu.

Proiectul și-a propus un nou obiectiv, acela de a realiza un film de animație, cu intervenția de obiecte în spatele unui ecran transparent, film de animație 3D stereoscopică pornind de la fractali. Este prima experiență în lume în construirea de decoruri 3D, pentru o animație stereoscopică, pornind de la imagini obținute prin metoda fractalilor.

Denumirea de fractal aparține matematicianului francez, stabilit în America, Benoit Mandelbrot, care a conceput „mărul matematic”, construit cu ajutorul unui program pe computer. Mulți oameni de artă prelucrează imagini statice sau în mișcare pornind de la fractali, datorită frumuseții și complexității rezultatelor obținute. Imagini uluitoare se pot obține cu anumite programe de animație. Până în prezent, nimeni nu a folosit această tehnică pentru obținerea unui film, spectacol sau event de orice tip.

Din distribuția spectacolului fac parte actorii Iulian Bulancea, Carmen Bulancea și Sonia Codorean. Scenografia și realizarea imaginilor 3D îi aparţin lui Armand Richelet, iar muzica originală este semnată de Armand Richelet după teme The Beatles.

La acest tip de spectacol pot participa maximum 200 de persoane (publicul va folosi ochelari 3D activi DLP). Spectacolul durează 45 minute și se adresează unui public de peste 6 ani.

Spectacolul de teatru „Am iubit, am purtat, am pierdut”, la Arcub

În cadrul stagiunii de teatru 2018-2019 prezentată de Primăria Capitalei, prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București, revine după patru luni de pauză, un spectacol emoționant, Am iubit, am purtat, am pierdut, montat de regizorul și actorul Emil Hoștină. Cu un text scris de celebra scenaristă de la Hollywood Nora Ephron și de sora sa, Delia Ephron, spectacolul se va juca în data de 25 martie, de la ora 20:00, în Sala Mare.

Actrițele Elvira Deatcu, Laura Creț, Anca Androne, Iulia Lumânare și Ioana Abur vor interpreta cinci personaje feminine ce își spun în fața publicului poveștile de viață, într-o înșiruire tulburătoare. Trădări, rochii, tocuri, relația mama-fiică, rujuri roșii, cămăși și regăsiri sunt doar câteva dintre imaginile și temele care traversează scena și sufletul personajelor, ajungând aproape de spectator.

Spectacolul se folosește de elemente de vestimentație, de accesorii și de amintirile pe care le stârnesc acestea fiecăruia dintre personaje, pentru a picta o imagine a unei feminități vii, amuzante și puternice, reușind să creeze astfel o experiență teatrală solidă și memorabilă.

Am iubit, am purtat, am pierdut – cu titlul său original: Love, Lost, and What I Wore – a fost jucat cu succes pe marile scene din Broadway, Los Angeles, Toronto, Buenos Aires, Sidney, Capetown și Manila. A câștigat Drama Desk Award pentru experiența teatrală unică și Premiul Publicului pentru cea mai bună premieră în teatru.

„Am purtat, am iubit, am pierdut vorbeşte despre feminitate și ce înseamnă ea de-a lungul vieții, cum o manifestăm și cum o căutăm sau o respingem; femeile din spectacol sunt expresive, pline de energie şi sinceritate. Sunt femei queer sau cu mulți copii sau cu leucemie şi toate au avut obiecte pe care le-au iubit sincer, întreaga viață. Există o înțelegere reciprocă, o obligație implicită de a privi în retrospectivă la propriile povești, la rujul roșu, la ghetele de piele întoarsă – și de a râde fără inhibiții la cât de ridicole și cât de importante sunt ele pentru noi”, scrie Irisz Kovacs.

Coregrafia: Florin Fieroiu

Costume: Cristina Milea