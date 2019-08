Un nou modulul FDR în cadrul Festivalului European al Spectacolului – Festival al Dramaturgiei Românești

Teatrul Național din Timișoara anunță selecția modulului FDR din cadrul Festivalului European al Spectacolului – Festival al Dramaturgiei Românești, care va avea loc în toamna acestui an, între 3 și 11 noiembrie. Aflat la cea de-a XXIV-a ediție a sa, FEST-FDR contextualizează dramaturgia și spectacolul de teatru românesc ca parte integrată și, în egală măsură, ca voce distinctă în corpul cultural european. Mai mult decât atât, prin FEST-FDR, Teatrul Național a deschis în Timișoara, acum aproape un deceniu, drumul unui fenomen european important: spectacolul de teatru de stradă profesionist. FEST-FDR afirmă și în această ediție o constantă identitară care oferă un loc aparte Teatrului Național din Timișoara ca spațiu dedicat regăsirii de sine a individului în interiorul comunității, dar și ca parte a ei, ca generator și catalizator de energii creatoare pozitive și, nu în ultimul rând, ca dinam de evoluție spirituală, intelectuală și socială. În acest context pe cât de generos, pe atât de ambițios, Secțiunea FDR propune o panoramă a spectacolului pe text de teatru românesc. Este o provocare necesară, adresată creatorilor de teatru, o inventariere relevantă a spectacolelor pe texte românești (inclusiv scenarii pentru teatru) realizate în ultimul an. Selecționerul Oana Borș a inventariat numeroasele propuneri primite din partea teatrelor și companiilor care au participat la selecție. Titlurile pe care le-a reținut pentru Secțiunea FDR a FEST-FDR2019 reflectă interesul din ce în ce mai crescut al teatrelor și al publicului pentru noua dramaturgie românească, emergența unor nume noi în crearea de texte de teatru și, nu în ultimul rând, descoperirea de importante filoane dramatice în literatura și eseistica românească. Selecția modulului FDR reunește următoarele titluri: Ilegitim. Adaptare scenică de Adrian Sitaru, după un text colectiv creat de Adrian Sitaru și Alina Grigore. Regia: Adrian Sitaru. Teatrul Maghiar de Stat Cluj. Pentru o mai bună înțelegere. Text și regie Mimi Brănescu. Teatrul Metropolis, București. Despre tandrețe de Matei Vișniec. Regia Felix Alexa. Teatrul Dramaturgilor Români, București. Despre oameni și cartofi. Text și regie Radu Afrim. Teatrul ”Andrei Mureșanu”, Sfântu Gheorghe. Taximetriști de Bogdan Theodor Olteanu și Adrian Nicolae. Regia: Bogdan Theodor Olteanu. Teatrul Apollo 111. Experimentul P. Text: Radu Dragomirescu. Scenariul și regia: Alexander Hausvater. Teatrul „Alexandru Davila”, Pitești. În umbra marelui plan. Regia și dramaturgia: Catinca Drăgănescu. Compania Reactor, Cluj. 8. Această Sonie. Text și regie Lia Bugnar. Teatrul Luni de la Green Hours. 9. În numele tatălui de Elena Vlădăreanu. Regia Robert Bălan, Asociația Art No More 10. Medeaʾs Boy. Dramaturgia Ionuț Sociu și fragmente din „Medeea” de Euripide. Regia Andrei Măjeri. Teatrul Apollo 111. 11. Feminin de Elise Wilk. Regia: Eugen Jebeleanu. Teatrul Tineretului Piatra Neamț. 12. 50 de secunde de Daniel Oltean. Regia: Eugen Gyemant. Teatrul Național București. 13. Povești de dragoste la prima vedere după Gabriel Liiceanu, Adriana Bittel, Ioana Pârvulescu, Radu Paraschivescu, Ana Blandiana. Regia: Tudor Lucanu. Teatrul Național Cluj 14. Jurnal de România. Timișoara. Text și regie Carmen Vidu. Teatrul German de Stat Timișoara. 15. Tatăl meu, preotul de Gabriel Sandu. Regia Elena Morar. Teatrul Apollo 111. 16. Timișoara. Capăt de linie de Peca Ștefan. Regia Ana Mărgineanu. Teatrul Național Timișoara 17. Cercurile încrederii de Radu Popescu. Regia Mihaela Lichiardopol. Teatrul Național Timișoara De asemenea, secțiunea FEST a FEST-FDR2019, care a debutat în luna iunie cu spectacolele în aer liber, continuă cu FEST Indoor al FEST-FDR2019. Astfel, în FEST Indoor al FEST-FDR2019 au fost invitate următoarele spectacole: Caesarean Section,un spectacol de Jaroslaw Fret, Teatr ZAR (Polonia) Pansion Eden, regia Arpad Schilling. ZKM Teatr (Croația) 3. Pescărușul de A. P. Cehov, regia Andrei Șerban. UNTEATRU, București 4. Legături primejdioase de Christopher Hampton, după romanul cu același nume de Choderlos de Laclos, regia Cristi Juncu. Teatrul Mic, București 5. Cântăreața cheală de Eugène Ionesco. Regia Radu Iacoban. Teatrul „Maria Filotti”, Brăila.