Vineri începe Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Recomandările ediției speciale #online „Puterea de a crede / Empowered”

Peter Stein, Thomas Ostermeier, Luk Perceval, Sasha Waltz, Declan Donnellan, Akram Khan, Emmanuel Demarcy-Mota, Peter Sellars, Silviu Purcărete, Kazuyoshi Kushida, Hideki Noda, Jo Kanamori, Guo Xiaonan, Milo Rau, Lev Dodin, Pippo Delbono, Jan Lauwers, Michèle Noiret, María Pag, Sidi Larbi Cherkaoui, Gigi Căciuleanu, Krzysztof Warlikowski, Eimuntas Nekrošius, Rami Be’er, Amir Kolben și Angela Gheorghiu sunt doar câțiva dintre marii creatori ai scenei internaționale prezenți cu spectacole și evenimente în cadrul primei ediții digitale a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, care va debuta vineri, 12 iunie 2020, în cea mai mare sală de spectacole în care publicul s-a întâlnit până acum: online-ul.

Cu peste 14.400 de minute de spectacole difuzate online, pe site-ul www.sibfest.ro/fits-online, FITS promite să ofere și anul acesta publicului zece zile cu unele dintre cele mai bune spectacole de teatru, dans, muzică, operă, outdoor, din toate timpurile, dintre care amintim aici o mică parte:

„Adriana Lecouvreur”, dirijor Mark Elder, regia David McVicar (spectacol) & François Roussillon (film) - The Royal Opera House, 12 iunie, ora 17:30

„Frați și Surori”, regia Lev Dodin (teatru) - Maly Drama Theatre, partea I – 12 iunie, ora 20:00; partea II – 13 iunie, ora 20:00

„După Bătălie”, regia Pippo Delbono (teatru), Emilia Romagna Teatro Fondazione - Pippo Delbono Company - 12 iunie, ora 12:00

„Memorandum”, coregrafia Amir Kolben (dans) - Kolben Dance Company, 12 iunie, ora 14:00

„Körper”, coregrafia Sasha Waltz (dans) - Sasha Waltz & Guests, 13 iunie, ora 19:00

„If At All”, coregrafia Rami Be’er (dans) - Kibbutz Contemporary Dance Company – 21 iunie, ora 18:05.

Programul complet al ediției poate fi consultat pe site-ul #FITSonline, dar și pe pagina de Facebook.

În FITS online, diminețile sunt ale copiilor

De la ora 9:30, în fiecare dimineață, actorul Marian Râlea, cel care a cucerit și fascinat generații întregi cu emisiunile sale pentru copii difuzate de televiziunea publică TVR, aduce la FITS online zece povești magice pentru cei mici, în cadrul celei mai noi secțiuni a festivalului „FITS for KIDS”: „Bivolul și iepurașul” (12 iunie), „De ce este blândă oița” (13 iunie), „Steaua plângătoare” (14 iunie), „Trei fete sfinte” (15 iunie), „Gaița și turturica” (16 iunie), „Cei doi feciori de împărat” (17 iunie), „Lupul pârcălab”, de Petre Ispirescu (18 iunie), „Un om tare bogat” (19 iunie), „Ogarul și iepurele” (20 iunie), „Vrabia și stejărelul” (21 iunie).

Peste 100 de companii artistice participă la Bursa de Spectacole de la Sibiu

Bursa de Spectacole de la Sibiu singurul eveniment de acest gen din România aduce an de an, în timpul FITS, împreună profesioniști din domeniul artelor spectacolului, managementului cultural, producției de spectacole și impresariatului artistic, oferind, prin deschiderea internațională pe care o are, contextul prezentării și promovării proiectelor artistice, al creării de conexiuni și parteneriate în artele spectacolului. Anul acesta, în perioada 15 – 17 iunie 2020, vor participa online, la eveniment, peste 100 de companii artistice și profesioniști ai artelor spectacolului din toată lumea. “Festivalurile și criza artelor spectacolului”, “Festivaluri în dialog” și “Dezvoltarea comunității prin cultură” sunt câteva dintre temele care vor fi cuprinse în Bursa de Spectacole. Printre invitații ediției din acest an ai evenimentului, amintim: David Baile (ISPA - International Society for the Performing Arts), Gilles Doré (CINARS), Julie-Anne Richard & Nadia Guérette (Bourse RIDEAU), Yingqi Tang (ChinaSPAF), Yan Pan (China Association of Performing Arts), Faisal Kiwewa (DOADOA - East African Performing Arts Market), Andy Beecroft (Adelaide Fringe - Honey Pot), Mike Ribalta (FiraTàrrega), Geir Lindahl (Performing Arts Hub Norway), Dieter Jaenicke (Internationale tanzmesse nrw!), Tisa Ho (Hong Kong Arts Festival), Alicia Adams (John Kennedy Center for Performing Arts), Jens Frimann Hansen (Passage Festival), Maja Mitić & Brnislava Jovanović (International Nisville Jazz Theater Festival), Eyal Sher (Israel Festival), Maria Revyakina (Golden Mask), Anthony Sargent.

20 de spectacole lectură în programul #FITSonline

Un „best of” al celor mai apreciate evenimente găzduite de secțiunea „Spectacole lectură Virgil Flonda” din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu va fi difuzat online, în cadrul ediției din acest an a festivalului, în parteneriat cu Teatrul Național Radiofonic pe platforma eteatru.ro și pe site-ul #FITSonline Emisiunile, promovate sub titlul „Thaliafest” arhivează, sub forma „imaginilor sonore”, fragmente din textele dramatice propuse de FITS și interpretate de actori ai Teatrului Naţional „Radu Stanca”, precum şi de studenţii Departamentului de Artă Teatrală din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Emisiunile sunt realizate de o echipă a Teatrului Național Radiofonic (redactor Irina Soare, regia muzicală Patricia Prundea), condusă de regizorul artistic Mihai Lungeanu.

Bursa de Spectacole

Luni, 15 iunie

16:00

CONFERINȚĂ DE DESCHIDERE - BURSE DE SPECTACOLE DIN LUME

Invitați: Constantin Chiriac (Bursa de Spectacole de la Sibiu), David Baile (ISPA - International Society for the Performing Arts), Gilles Doré (CINARS), Julie-Anne Richard & Nadia Guérette (Bourse RIDEAU), Yingqi Tang (ChinaSPAF), Yan Pan (China Association of Performing Arts), Faisal Kiwewa (DOADOA - East African Performing Arts Market), Andy Beecroft (Adelaide Fringe - Honey Pot), Mike Ribalta (FiraTàrrega), Geir Lindahl (Performing Arts Hub Norway), Dieter Jaenicke (Internationale tanzmesse nrw!)

Moderator: Cosmin Chivu

ROU-USA-CAN-CHN-UGA-AUS-ESP-NOR-DEU

Durată: 1h40min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

18:00

FESTIVALURILE ȘI CRIZA ARTELOR SPECTACOLULUI

Invitați: Constantin Chiriac (Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu), Tisa Ho (Hong Kong Arts Festival), Alicia Adams (John Kennedy Center for Performing Arts), Naomi Campbell (Luminato Festival Toronto), Jens Frimann Hansen (Passage Festival), Maja Mitić & Brnislava Jovanović (International Nisville Jazz Theater Festival), Eyal Sher (Israel Festival), Maria Revyakina (Golden Mask), Anthony Sargent

Moderator: Octavian Saiu

ROU-CHN,HKG-USA-CAN-DNK-SRB-ISR-RUS

Durată: 1h40min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

Marți, 16 iunie

16:00

FESTIVALURI ÎN DIALOG (PRIMA PARTE)

Moderat de Nelson Fernandez

Cu: Petra Brylander (The Swedish Biennial for Performing Arts), Gaurav Kripalani (Singapore International Festival of Arts), Joan Clevill (Scottish Dance Theatre)

SWE-SGP-GBR

Durată: 1h30min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

17:50

FESTIVALURI ÎN DIALOG (A DOUA PARTE)

Moderat de Nelson Fernandez

Cu: Petra Brylander (The Swedish Biennial for Performing Arts), Gaurav Kripalani (Singapore International Festival of Arts), Joan Clevill (Scottish Dance Theatre)

SWE-SGP-GBR

Durată: 1h10min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

20:00

CONVERSAȚII CULTURALE

Cu Noel Witts

Durată: 1h

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

Miercuri, 17 iunie

16:00

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII PRIN CULTURĂ

Invitați: Gina Kafedzhian (Plovdiv European Capital of Culture 2019), Vojislav Prkosovacki & Bojan Milosavljević (Novi Sad European Capital of Culture 2021), Henrik Sand Dagfinrud (Bodø European Capital of Culture 2024), Erni Kask (Tartu European Capital of Culture 2024), Giuliana Ciancio & Luca Ricci (BeSpectACTive!), Corina Panaitopol (Permanent Representation of Romania to the European Union), Octavian Saiu (Professor, researcher and theatre critic)

Moderator: Cosmin Chivu

BGR-SRB-NOR-EST-ITA-BEL-ROU

Durată:1h40min

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

18:00

ARTELE SPECTACOLULUI – DIMENSIUNEA OUTDOOR

Invitați: Dan Bartha-Lazăr (Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu), Daisuke Kitagawa (Satoh Sakichi Theatrical Festival), Alfred Konijnenbelt (Spoffin Street Arts Festival in Amersfoort), Matthias Rettner (Power of Diversity), Bruno Costa (Bússola), Gabriele Koch (La Strada Bremen), Alessio Michelotti (EU Open Street / Poetic Invasion of the Cities), Francesco Marilungo (Veregra Street Festival / Poetic Invasion of the Cities), Stéphane Segreto-Aguilar (Circostrada-the European Network for Circus and Street Arts), Pierre Sauvageot (IN SITU network)

Moderator: Cosmin Chivu

Durată: 1h40min

ROU-JPN-NLD-PRT-DEU-ITA-FRA

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

20:00

CONVERSAȚII CULTURALE

Cu Noel Witts

Durată: 1h

Eveniment în limba engleză

Traducere în limba română

Spectacole lectură audio FITS 2020 / în colaborare cu Teatrul Național Radiofonic

12 iunie 2020

Ora 14:00

REUNIFICAREA CELOR DOUĂ COREI & OM FĂRĂ OM (Oriunde mă duc, numai de mine dau)

La réunification des deux Corées & A Man Without a Man (Wherever I Go, All I Find is Myself)

De: Joël Pommerat și Valentin Nicolau

Traducerea: Vlad Russo și Anca Bărbulescu (trad. în engleză)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacol lectură audio/1h2min

Eveniment în limba română

13 iunie 2020

Ora 14:00

DIN MINUNATA LUME A ANIMALELOR: CONVERSAȚIE NOCTURNĂ & DIAMANTELE SUNT CĂRBUNI CARE S-AU PUS PE TREABĂ

Del maravolloso mundo de los animales: conversación nocturna & Diamonds are Coal that Got Down To Business

De: Daniel Veronese & Paweł Demirski

Traducerea: Luminița Voina-Răuț & Sabra Daici (trad. în engleză Artur Zapałowski)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h3min

Eveniment în limba română

14 iunie 2020

Ora 14:00

IUBIREA LA OAMENI (DIN VIAȚA ÎN PRAGUL IERNII ȘI ÎN AȘTEPTAREA VERII) & FORME (CORDELIA MCCLAIN)

Amor de gente (Escenas de vida en vísperas del invierno y a la espera del verano) & Shape (Cordelia Mcclain)

De: Dmitri Bogoslavski & Erik Ehn

Traducerea: Raluca Rădulescu (trad. în spaniolă Alberto Guarnieri) & Dan Sociu

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacol lectură audio/1h4min

Eveniment în limba română

15 iunie 2020

Ora 14:00

ANTISOCIAL

Text și traducere de Bogdan Georgescu

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/57min

Eveniment în limba română

16 iunie 2020

Ora 14:00

FETE ÎN IUBIRE & MAL/PRAXIS

Girls in Love & MAL/PRAXIS

De: Irina Vaskovskaia & Bogdan Georgescu

Traducerea: Raluca Rădulescu (trad. în engleză de Elena D. Richard și Paul J. Richard) & Bogdan Georgescu și Stephen Motika

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h6min

Eveniment în limba română

17 iunie 2020

Ora 14:00

ORLANDO SAU NERĂBDAREA & OTRAVĂ

Orlando ou l’Impatience & Poison/Gift (Eine Ehegeschichte)

De: Olivier Py & Lot Vekemans

Traducerea: Eugen Jebeleanu & Alexa Stoicescu (în germană de Eva Pieper și Alexandra Schmiedebach)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h3min

Eveniment în limba română

18 iunie 2020

Ora 14:00

MULȚIMEA & CONSILIUL DE FAMILIE

The Crowd & Consejo Familiar

De: Nick Rongjun Yu & Cristina Clemente

Traducerea: Camelia Oană (trad. în engleză Gigi Chang revăzută de Claire Conceison) & Luminița Voina-Răuț (în catalană de Francesc Albiol)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h10min

Eveniment în limba română

19 iunie 2020

Ora 14:00

PRINȚESA DE CARTIER & TEROARE

La rea & Terror

De: Andrei Ivanov & Ferdinand von Schirach

Traducerea: Raluca Rădulescu (trad. din rusă) & Ciprian Marinescu (trad. din germană)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h17min

Eveniment în limba română

20 iunie 2020

Ora 14:00

SULKI ȘI SULKU POARTĂ CONVERSAȚII INTELIGENTE & WHITE ROOM

Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes & White Room

De: Jean-Michel Ribes & Alexandra Badea

Traducerea: Diana Nechit și Cristina Toma

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacol lectură audio/1h

Eveniment în limba română

21 iunie 2020

Ora 14:00

IUBIRE SECRETĂ PE TĂRÂMUL PIERSICILOR ÎN FLOARE & UN LOC STRATEGIC

Secret Love in Peach Blossom & Un lugar estratégico

De: Stan Lai & Garcia Morales

Traducerea: Camelia Oană (trad. în engleză și adapt. Stan Lai) & Luminița Voina-Răuț

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu & Teatrul Național Radiofonic

ROU/Spectacole lectură audio/1h8min

Eveniment în limba română