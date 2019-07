Woody Allen debutează la Teatro alla Scala

Regizorul american a regizat la Milano opera comică într-un act Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini, compusă în 1917 şi 1918 pe libretul lui Giovacchino Forzano, pe care o pusese în scenă, în 2008 la Los Angeles, cu legenda muzicii lirice, spaniolul Placido Domingo, în rolul principal, şi prezentată deja în Italia la Festivalul celor Două Lumi de la Spoleto. Opera, bazată pe un episod din Cântul XXX al Infernului lui Dante, va putea fi vizionată din 6 până în 19 iulie.

Woody Allen a definit opera milaneză drept “Palatul Cenuşeresei”, la conferinţa de presă oferită cu ocazia apropiatei premiere, afirmând: “Ceva de poveste, de vis, cel mai mare teatru de operă din lume, cel mai înalt obiectiv la care am ajuns. Dacă cineva mi-ar fi spus că voi monta într-o zi o operă la Scala, nici măcar la New York sau în Brooklyn, i-aş fi răspuns că asta este o nebunie, că nici măcar nu m-aş putea gândi să lucrez acolo”.

Cineastul a povestit că a fost abordat de Placido Domingo pentru a pune în scenă această operă, dar că tenorului i-au trebuit ani de zile ca să-l convingă înaintea primei experienţe de la Los Angeles.

“Nu ştiam dacă eram capabil să fac aşa ceva, făcusem cinema şi puţin teatru. Lucrurile sunt foarte diferite în film, unde faci o scenă, apoi o alta din afara secvenţei. Artiştilor le place să interpreteze o operă cu o energie extraordinară tot timpul”, şi-a amintit realizatorul filmelor Manhattan şi Annie Hall.

Opera spune povestea unei familii care, disperată să-l vadă pe bătrânul Buoso Donati lăsându-şi toate bunurile moştenire clerului, a apelat la Gianni Schicchi pentru a rezova probema: acesta s-a substituit bătrânului pentru a dicta notarului un nou testament şi a profitat pentru a-şi atribui moştenirea.

“M-am inspirat din neorealismul anilor 50, ca şi cum ar fi o creaţie de De Sica sau de Fellini. Europa m-a iubit întotdeauna, chiar şi atunci când filmele mele nu au fost foarte bine primite în America, dar aici erau un succes”, a mărturisit regizorul, adăugând în glumă: “Am iubit întotdeauna arta lirică, dar, din cauza lipsei de timp, n-an reuşit niciodată să văd o opera până la capăt: mi-ar plăcea să pun în scenă, unul după altul, toate actele III pe care le-am ratat în viaţa mea”.

Producţia de acum, cu decorul şi costumele concepute de Santo Loquasto, va fi interpretată de elevii Academiei de Teatru de la Scala, care vor împărţi scena cu baritonul italian Ambrogio Maestri, sub bagheta dirijorului Adam Fischer şi va fi vizionată împreună cu Prima la musica e poi le parole de Antonio Salieri, semnată de Grischa Asagaroff.

Nutrită de scrierea colorată a compozitorului toscan, opera se prezintă ca o mare scenă colectivă, prielnică relecturii amuzate a cineastului. Punând accentul pe tonul satiric, Woody Allen îi conferă animaţie, vervă şi energie, dar şi o lejeritate a tonului. Registrul comic, tratat cu detaşarea obişnuită a regizorului, evolueză între parodie şi autoironie, făcând această mare farsă a operei bufe încă mai fină şi mai savuroasă.

“Eram curios să văd cum vor reuşi studenţii să facă faţă dificultăţii de a interpreta o operă comică. Am fost uimit. Au făcut un lucru extraordinar, exact cum îmi doream eu şi cum ar fi dorit Puccini”, a mărturisit Woody Allen la conferinţa de presă.

“Găsesc interesantă versiunea sa transpusă în ambianţa Little Italy din New York-ul anilor 30”, a declarat Alexander Pereira. Alegerea este îndrăzneaţă, după ce fiica sa Dylan l-a acuzat din nou de agresiune sexuală, dar Alexander Pereira şi-a motivat decizia afirmând: “Există şi o altă parte a Hollywoodului, care ar vrea în continuare să lucreze cu el. … Are 83 de ani, ce înseamnă asta? … Găsesc totul exagerat”.

Pentru Woody Allen lumea muzicii a făcut întotdeauna parte din referinţele sale culturale; să amintim trimiterile la repertoriul simfonic şi de operă din toate filmele sale.

Cu prilejul prezenţei lui Woody Allen la Milano, Teatro alla Scala a organizat, în colaborare cu Fundaţia Cineteca Italiana, în cadrul iniţiativei Welcome Back Mr. Allen, o selecţie cinematografică dedicată maestrulu newyorkez. Până în 28 iulie, la Muzeul Interactiv al Cinema-ului de la Milano sunt programate 28 de lungmetraje în care Woody Allen are dublul rol de regizor şi de interpret. Unele filme sunt prezentate în versiunea originală, cu subtitrări în italiană, în timp ce altele, proiectate pe suport de 35 mm, se bucură de dublajul lui Oreste Lionello, voce care a făcut celebre pesonajele lui Woody Allen în Italia.

După premiera de sâmbătă, Allen va pleca la San Sebastian, în Spania, pentru a filma o comedie romantică cu Christoph Waltz, Gina Gershon şi Louis Garrel. El va continua astfel imnul cinematografic dedicat marilor oraşe europene, ilustrat până acum de Vicky Cristina Barcelona în 2008 şi Minuit à Paris în 2011.