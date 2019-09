THE TRUTH - filmul care a deschis Festivalul de la Veneția, pe marile ecrane din România

THE TRUTH / LA VÉRITÉ, cel mai nou film al regizorului japonez Hirokazu Kore-Eda, care a deschis cea de-a 76 ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția (28 august - 7 septembrie), ajunge pe marile ecrane din România la începutul anului viitor, distribuit de Independența Film.

Având o distribuție prestigioasă - Catherine Deneuve, Juliette Binoche şi Ethan Hawke - THE TRUTH spune povestea unei dive ce are parte de toată iubirea și admirația bărbaților, dar care are o relație complicată cu propria fiică. Atunci când Fabienne (Catherine Deneuve) își publică memoriile, Lumir (Juliette Binoche) se întoarce de la New York la Paris împreună cu soţul (Ethan Hawke) şi copilul său. Întâlnirea dintre mamă şi fiică devine rapid o confruntare: adevăruri ascunse și resentimente nedeclarate ies la suprafață.

Considerat un cineast interesat de universul familiei, Kore-Eda a turnat acest film toamna trecută la Paris: “Filmul este o mică poveste de familie ce are loc, în mare parte, într-o casă. Am încercat să-mi fac personajele să trăiască în acest mic univers, cu minciunile, mândria, regretele, tristeţea, bucuria şi reconcilierile lor”, a explicat regizorul.

“Pentru primul său film turnat în afara ţării sale, Kore-Eda a avut privilegiul de a lucra cu două stele ale cinematografului francez”, a declarat Alberto Barbera, directorul Festivalului de Film de la Veneția.

“Întâlnirea dintre universul personal al celui mai important regizor japonez al momentului şi două actriţe atât de iubite precum Catherine Deneuve şi Juliette Binoche a dat naştere unei reflecţii poetice asupra relaţiei mamă-fiică şi asupra meseriei complexe de actriţă”, a adăugat el.

Hirokazu Kore-Eda a câştigat Palme d'Or la Cannes în 2018 pentru A Family Affair, cel de-al 13-lea lungmetraj al său. Un obişnuit al Cannes-ului, el a prezentat Nobody Knows în 2004, Like Father, Like Son în 2013 (Prix du Jury) şi Our Little Sister în 2015. De asemenea, pelicula sa The Third Murder s-a aflat în competiţie la cea de-a 74-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia în 2017.

În următoarele luni, INDEPENDENȚA FILM va lansa:

Un om fidel / L’homme fidèle , regia Louis Garrel. Filmul a câștigat recent Premiul Special al Juriului la TIFF 2019 și va avea premiera pe 20 septembrie.

, regia Louis Garrel. Filmul a câștigat recent Premiul Special al Juriului la TIFF 2019 și va avea premiera pe 20 septembrie. Durere și glorie / Dolor y gloria , regia Pedro Almodovar. Câștigător a două premii la Cannes 2019, Cel mai bun actor (Antonio Banderas) și premiul pentru coloană sonoră (Alberto Iglesias), va fi lansat în cinematografe pe 18 octombrie.

, regia Pedro Almodovar. Câștigător a două premii la Cannes 2019, Cel mai bun actor (Antonio Banderas) și premiul pentru coloană sonoră (Alberto Iglesias), va fi lansat în cinematografe pe 18 octombrie. Parasite , regia Bong Joon Ho. Film câștigător al Palme d'Or la Cannes 2019, va intra în cinematografele din România pe 8 noiembrie.

, regia Bong Joon Ho. Film câștigător al Palme d'Or la Cannes 2019, va intra în cinematografele din România pe 8 noiembrie. Young Ahmed, filmul ce a adus premiul pentru regie la Cannes 2019 fraților Jean-Pierre și Luc Dardenne, va fi lansat la finalul acestui an.

Printre filmele care vor fi distribuite de Independența Film în prima parte a anului viitor, se regăsesc: Les misérables (regia Ladj Ly), câștigător al Premiului Juriului la Cannes 2019, Sorry We Missed You (regia Ken Loach), nominalizat la Palme d'Or la Cannes 2019, It Must Be Heaven (regia Elia Suleiman), mențiune specială la Cannes 2019, și Il traditore (regia Marco Bellocchio), nominalizat la Palme d'Or, Cannes 2019.