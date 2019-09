Fundația Interart TRIADE din Timișoara, în colaborare cu Fundația Magdalena Abakanowicz din Varșovia și Muzeul de Artă Timișoara sunt încântați să vă prezinte expoziția Magdalena Abakanowicz (1930-2017): Presence, essence, identity.

Îngrijită de curatoarea internațională Maria Rus-Bojan, această retrospectivă semnificativă a marii artiste poloneze se deschide joi, 19 septembrie 2019, ora 18.00, la Muzeul de Artă Timișoara.

Expoziția va prezenta o selecție impresionantă de lucrări din toate etapele creației artistei, de la începutul anilor ’70, până la sfârșitul anilor 2000.

Una dintre cele mai importante artiste de pe scena artei mondiale, Magdalena Abakanowicz și-a câștigat notorietatea internațională în anii 1960, prin experimentele sale extrem de neobișnuite la acea vreme, sculpturi gigantice din fibră textilă, intitulate generic Abakans. Aceste structuri fluide, țesute din materiale organice, au extins semnificativ sensul tradițional al sculpturii, transformând suprafața plană a unei tapiserii într-o formă dinamic organizată în spațiu, care declanșează experiențe vizuale și tactile complexe.

De-a lungul vieții, Magdalena Abakanowicz și-a dedicat întreaga energie creativă explorării continue a relației dialectice pe care ființa umană o împărtășește cu lumea naturală. Artista şi-a transpus ȋntelegerea despre esența lucrurilor în reprezentări sculpturale unice, care contestă ideile convenționale despre artă și ridică întrebări universale pentru experiența umană.

Această expoziție propune o imagine de ansamblu asupra creației artistei, incluse fiind lucrări-cheie din diferitele etape ale carierei sale, cum ar fi Hurma, ansamblu copleşitor de figuri umane fără cap, reprezentând, asemeni altor figuri umane emblematice din creația artistei, martorii împietriți ai istoriei. Teme cruciale în lucrările lui Abakanowicz sunt libertatea și pierderea acesteia, moartea și învierea, identitatea și diferența.

Prezentând peste 100 de sculpturi, expoziția își propune să ofere o înțelegere a subiectelor majore din opera artistei, ilustrând modalitățile prin care aceasta a revoluționat istoria artei contemporane, reinventând constant mediul ȋn care a lucrat – sculptura.

Expoziția de la Muzeul de Artă Timișoara este a treia expoziție retrospectivă monografică a artistei, realizată în colaborare cu familia acesteia din Varșovia, succedând expozițiile ‘Effigies of Life, A tribute to Magdalenei Abakanowicz’ (Wroclaw, 2017), curatoriată de Mariusz Hermansdorfer, împreună cu Maria Rus-Bojan, și ‘Magdalena Abakanowicz: Presence, Essence, Identity’’ (Wałbrzych, 2018), curatoriată de Maria Rus-Bojan, împreună cu Magdalena Mielnicka.

Lucrările aparțin Fundației Magdalena Abakanowicz (Varșovia), colecției Artur Trawinski și Irmina Nazar (Wroclaw), Marek Trzaskowsk (Poznan) și colecției Ovidiu Șandor (Timișoara).

Expoziția va rămâne deschisă în perioada 20 septembrie - 25 octombrie 2019

Magdalena Abakanowicz s-a născut în 1930, în Falenty, Polonia, a trăit și a lucrat la Varșovia până în 2017, când s-a stins din viață.

Abakanowicz a câștigat medalia de aur la cea de-a 7-a Bienală Internațională de Artă din São Paulo în 1956 și-a reprezentat țara în Pavilionul polonez la Bienala de la Veneția din 1980. Artista și-a prezentat lucrările la nivel mondial, în peste o sută de expoziții personale, în muzee și spații expoziționale importante, cum ar fi: Muzeul Frans Hals, Haarlem (1968), Muzeul Național Stockholm (1970), Galeria de Artă Whitechapel, Londra (1975), Muzeul de Artă Contemporană Chicago (1982), Muzeul Das Städel, Frankfurt (1989), Hiroshima City Museum of Contemporary Art (1991), Metropolitan Museum of Art, New York (1999), Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris (1999), Museum Beelden aan Zee, Haga (2003) și retrospective mai recente realizate la Muzeul de Arte Plastice din Budapesta (2005), Muzeul de Artă Trondheim (2008), Muzeul Reina Sofia, Madrid (2008), Muzeul Kunst Palast, Düsseldorf (2008) și multe altele instituții și galerii.

Lucrările ei fac parte din colecția permanentă a marilor muzee din întreaga lume, inclusiv: MoMA, Galeria Națională de Artă din Australia, Muzeul de Artă Modernă din Busan, Muzeul Orașului Hiroshima, Centrul Pompidou, Tate Modern, Metropolitan Museum New York, Muzeul Hirshhorn și Grădina de Sculptură din Washington, DC, Walker Art Center Minneapolis Muzeul Național din Varșovia și Wroclaw.

Maria Rus-Bojan este curator internațional de origine română. Din 2004 trăiește în Amsterdam și este specializată în arta contemporană a Europei de Est. Este președinta fundației European ArtEast din Londra, trustee al Muzeului de Sculptură, Beelden aan Zee Museum, Haga, membru al boardului RIBOCA, Bienala de Artă Contemporană din Riga și membră a consiliului de administrație al Muzeului de Artă Contemporană din Wroclaw. În 2011, a curatoriat „Performing History”, Pavilionul României la cea de-a 54-a ediție a Bienalei de la Veneția. În 2015 a câștigat premiul special pentru publicații al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă, secția Olanda, pentru pentru monografia artistului german Ulay, intitulată „Whispers: Ulay on Ulay”. În 2019, a curatoriat a patra ediție a expoziției internaționale “Art for the Treasure Hunt”, intitulată “From Where Comes Your Voice”, un amplu parcurs expozițional inițiat de Luzzia Hennessy în multiple spații de rezonanță istorică din zona Chianti, regiunea Toscana.

Cristina Bută este scriitoare şi curatoare de artă contemporană şi film, activând ȋntre Olanda şi România. Deține un BA Honours ȋn Studii Literare şi Analiză Culturală de la Universitatea din Amsterdam şi un Master în Curatoriatul Artei şi Culturii de la Universitatea din Amsterdam şi Vrije Universiteit din Amsterdam, Olanda. În 2018-2019, a fost curator ȋn formare la Stedelijk Museum Amsterdam, unde a colaborat la realizarea expozițiilor solo majore Maria Lassnig – Ways of Being (2019) şi Walid Raad – Let’s be honest, the weather helped (2019). Practica sa curatorială contestă modelele dominante vestice, explorând conceptele de libertate politică şi vulnerabilitate.

Fundația Interart TRIADE este un spațiu cultural la intersecția dintre artele vizuale și alte forme de exprimare artistică. Fondată și dedicată operei importantului sculptor român Petru Jecza, fundația a pus bazele unei game variate de programe artistice, inclusiv Sculptura XXI, un proiect care documentează și susține sculptura contemporană.