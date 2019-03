Zilele Filmului Românesc pornesc din Suceava

Cea de-a VIII-a ediţie a caravanei Zilele Filmului Românesc îşi începe călătoria prin ţară la Suceava. Cele mai recente filme autohtone ajung pe ecranul de la Cinema Modern în weekend-ul 6-7 aprilie pentru ca cinefilii suceveni să se poată bucura de filme care în mod obişnuit nu se văd pe ecranele cinematografelor din oraş.

Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, în regia lui Radu Jude (Aferim, Inimi cicatrizate)a câştigat în 2018 Globul de Cristal şi Premiul Label Europa Cinemas la Festivalul Internaţional de Film de la Karlovy Vary şi va deschide proiecţiile de sâmbătă, 6 aprilie, de la Cinema Modern. Filmul prezintă povestea realizării unei reconstituiri istorice pentru un spectacol de stradă şi a fost propunerea de anul acesta la Oscar a României.

Distanţa dintre mine şi mine, primul lungmetraj semnat de Mona Nicoară alături de Dana Bunescu şi care a câştigat Premiul publicului în secţiunea Avanpremierele Toamnei la Les Films de Cannes a Bucarest, o are în centru pe Nina Cassian, poetă avangardistă, compozitoare şi graficiană, a cărei viaţă a fost o luptă între estetică şi etică. Prin cruntele realităţi ale fascismului, comunismului şi exilului în capitalism, cea mai fascinantă femeie din literatura română şi-a păstrat libertatea interioară şi credinţa copilărească într-un basm utopic. Dana Bunescu este primul invitat special al caravanei la Suceava şi va răspunde întrebărilor publicului după proiecţia de sâmbătă seara, de la 19:00, a filmului.

Duminică, 7 aprilie, cinefilii sunt aşteptaţi de la ora 14:00 să urmărească filmul lui Florin Şerban, Dragoste 1. Câine, cu Valeriu Andriuţă şi Cosmina Stratan în rolurile principale, urmat de Pororoca, în regia lui Constantin Popescu. Actorul Bogdan Dumitrache a primit Premiul pentru Cel mai bun actor la festivalul de la San Sebastian pentru rolul din Pororoca, un film care spune povestea dispariţiei unui copil într-un moment de neatenţie a tatălui şi a modificării geografiei de familie în contextul acestui eveniment devastator.

Zilele Filmului Românesc la Suceava se încheie cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri alături de producătorul Bianca Oana după proiecţia filmului Touch Me Not, în regia Adinei Pintilie, câştigătoarea Leului de Aur la Berlin, în 2018. Touch Me Not vorbeşte despre nevoia de contact uman şi teama de intimitate, despre cum putem iubi fără să ne pierdem pe noi înşine.

Programul Zilele Filmului Românesc la Suceava:

Sâmbătă, 6 aprilie:

16:00 Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari (r. Radu Jude, 140 min)

19:00 Distanţa dintre mine şi mine (r. Mona Nicoara şi Dana Bunescu, 129 min) + Q&A Dana Bunescu (regizor, editor)



Duminică, 7 aprilie:

14:00 Dragoste 1. Câine (r. Florin Şerban, 103 min)

16:00 Pororoca (r. Constantin Popescu, 152 min)

19:00 Touch Me Not (r. Adina Pintilie, 121 min) + Q&A cu Bianca Oana (producător)

Caravana Zilele Filmului Românesc aduce în fiecare an proiecţii de filme autohtone în oraşele rămase fără săli de cinema sau în oraşele în care filmele româneşti nu sunt promovate suficient. Itinerarul caravanei va fi disponibil în curând.