Ziua Europeană a Limbilor: Sesiuni de ”speak dating”, lecturi şi concerte, la reprezentanţele ICR

Ziua Europeană a Limbilor va fi marcată anul acesta în cadrul reprezentanţelor Institutului Cultural Român din reţeaua EUNIC prin concursuri de cultură generală, sesiuni de speak dating, lecturi și concerte, proiecții de filme, expoziții, standuri cu preparate culinare tradiționale din diverse țări.

La iniţiativa Consiliului Europei, Ziua Europeană a Limbilor este sărbătorită în fiecare an, din 2001, pe data de 26 septembrie.

Scopul acestui eveniment este de a promova plurilingvismul, acesta reprezentând o punte de comunicare între popoare, dar și un instrument de interes turistic sau profesional. Activitățile organizate cu această ocazie în diverse țări europene încurajează învățarea limbilor străine și constă în manifestări cu şi pentru copii și adulți, emisiuni de radio şi de televiziune, cursuri de limbă, conferinţe etc.

Obiectivele generale ale evenimentului sunt sensibilizarea publicului cu privire la importanța învăţării limbilor străine şi la diversificarea numeroaselor limbi învăţate, promovarea bogăției diversităţii culturale şi lingvistice a Europei, menţinerea şi cultivarea ei; încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii, nu numai în contextul şcolar, ci şi în afara acestuia, pe durata studiilor, pentru nevoi profesionale, dar şi din motive de mobilitate sau pentru petrecerea timpului liber.

Cursuri de limba română pentru vizitatori, în Pasajul Lucerna din Praga

Reprezentanța Comisiei Europene în Cehia și Clusterul EUNIC Praga sărbătoresc Ziua Europeană a Limbilor printr-o serie de activităţi specifice, desfăşurate în Pasajul Lucerna, din centrul oraşului Praga (un pasaj de trecere foarte circulat atât de către locuitorii oraşului cât şi de turişti), pe 26 septembrie, între orele 16.00-20.00. Ca şi în anii precedenţi, vor fi amplasate spaţii de prezentare cu informaţii despre ofertele de cursuri de limbă ale institutelor și reprezentanțelor culturale participante, unde publicul va avea ocazia de a face conversaţie în toate limbile europene prezentate la eveniment. ICR Praga va promova limba română cu sprijinul conf. univ. dr. Jiří Felix, care va susţine cursuri de limba română pe parcursul evenimentului tuturor vizitatorilor interesaţi.

Sesiuni de "speak dating", la Lisabona

EUNIC Portugalia propune pentru marcarea Zilei Europene a Limbilor activități care vor permite publicului participant să asiste la sesiuni de "speak dating" în diverse limbi (spaniolă, engleză, română, germană, franceză, italiană, poloneză, croată, greacă, etc), la sesiuni de lectură și muzică, proiecții de filme, expoziții, standuri cu preparate culinare tradiționale din diverse țări.

Ideea conceptului "speak dating" este următoarea: timp de 5-6 minute cursantul va învăța două sau trei fraze într-o limbă europeană, urmând ca la sfârșitul fiecărei sesiuni să obțină o ștampilă în pașaportul său de limbi europene („European language passport“). Ulterior, se va muta la alte mese, unde va participa la noi sesiuni de "speak dating", în alte limbi europene. Orarul sesiunilor va fi următorul: 15.00-16.30 și 17.00-18.30.

Sâmbătă, 28 septembrie 2019, va avea loc un eveniment festiv multicultural şi pluridisciplinar, ce se va desfăşura în Grădina Campo Grande din Lisabona (Jardim do Campo Grande).

Activitățile din cadrul Zilei Europene a Limbilor se adresează publicului de toate vârstele şi se vor desfăşura în intervalul orar 14:00 şi 19:00, cu intrare liberă. Având la dispoziție un vast program cultural, participanții de anul acesta își pot testa cunoștințele lingvistice, pot lua parte la jocuri și dansuri (pentru adulți și copii) și pot asista la concerte și expoziții. Vizitatorii mai tineri vor avea posibilitatea de a explora limbile europene printr-o varietate de activități creative. Unul dintre marile succese ale edițiilor anterioare, „speak dating“-ul, va fi prezent și în acest an - o activitate distractivă și ludică, în care participanții pot învăța cuvinte și expresii din diverse limbi străine în mini-conversații de 5 minute. De asemenea, vor fi degustate preparate tradiționale din diverse țări. Evenimentul se va încheia cu o tombolă ce va avea ca premii cursuri de limbi străine, predate în cadrul institutelor culturale membre EUNIC.

Istoria spațiului unde vor avea loc toate aceste activități, Grădina Campo Grande din Lisabona, începe în secolul al XIX-lea. La jumătatea secolului al XX-lea, mai precis, în 1945, grădina a fost reamenajată în spiritul unui nou concept, anume pentru a fi transformată într-un loc unde toţi vizitatorii să aibă prilejul de a se distra. Astfel, marea Grădină Campo Grande cuprinde zone pentru picnic, terenuri de joacă pentru copii, restaurante și un lac de unde turiştii pot închiria bărci.

Activitățile dedicate Zilei Europene a Limbilor reprezintă o ocazie ideală de a cunoaște diversitatea lingvistică reprezentată de EUNIC Portugalia, printr-un eveniment care oferă participanților posibilitatea de a intra în contact cu 14 limbi europene: cehă, croată, engleză, finlandeză, franceză, georgiană, germană, greacă, italiană, irlandeză, poloneză, portugheză, română și spaniolă. Cu peste 200 de limbi autohtone în Europa și între 6.000 și 7.000 de limbi vorbite în întreaga lume, Ziua Europeană a Limbilor, instituită de către Consiliul Europei, își propune să atragă atenția asupra numeroaselor beneficii de a învăța limbi străine și să asigure dezvoltarea competențelor cognitive, ruperea barierelor culturale și deschiderea către noi prietenii și oportunități profesionale.

"Porţi deschise culturilor europene. Săptămâna europeană a limbilor", în Spania

Institutul Cultural Român de la Madrid co-organizează, în perioada 24-27 septembrie, împreună cu Cluster-ul EUNIC Spania, și în colaborare cu Reprezentanța Comisiei Europene în Spania, evenimentul „Porţi deschise culturilor europene. Săptămâna europeană a limbilor“, menit să promoveze limba și cultura țărilor participante.

Programul va cuprinde: conferinţă de presă la care vor participa toate ţările parte din proiectul EUNIC; concurs de cultură generală, +Europa!: juego sobre cultura y lenguas de la UE (+Europa!: joc de cultură generală şi cunoştinţe despre limbile din UE).

Concursul are o durată de 1 oră şi cuprinde 90 de întrebări interactive, întrebări formulate de toate ţările participante reflectând aspecte proprii culturii fiecărei ţări. Jocul are formatul unui concurs televizat, la care participă trei echipe, fiecare formată din trei concursanţi, elevi din trei licee din Madrid. Publicul din sală va putea participa la concurs, conectându-se la apps ale jocului prin Android sau iOS. De asemenea, prin web screening, toţi telespectatorii vor putea participa la concurs în cadrul retransmiterii programului.

Totodată, va fi organizat de către Centrul Ceh la Biblioteca Eugenio Trías Clubul de lectură. Clubul de Lectură, un proiect gândit de toate ţările membre în clusterul EUNIC şi care se va organiza o dată la patru luni, în ultima zi de joi a fiecărei luni, eveniment la care este invitat un scriitor al ţării participante şi un moderator.

În data de 27 septembrie, ora 18.00, vor fi organizate "speak dating", sesiuni gratuite în 10 limbi străine: germană, franceză, maghiară, italiană, polonă, slovacă, cehă, română, portugheză și greacă. Întâlnirile vor avea loc la sediul Goethe Institut din Madrid, în intervalul orar 18.00-20.00, în sesiuni de 5 minute. În total vor fi 20 de sesiuni pentru fiecare limbă. Cursurile vor fi susținute de Ruxandra Constantinescu, profesoara care susține și cursurile de limba română organizate de ICR Madrid.

În 2019, ICR Madrid deține vicepreședinția Clusterului EUNIC Spania, iar din octombrie 2019 până în septembrie 2020 va asigura președinția EUNIC Spania.

Cursuri de limbă, jocuri lingvistice interactive, vânătoare de comori, la Istanbul

În contextul deținerii președinției EUNIC Istanbul, Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul va coordona Ziua Europeană a Limbilor, aflat la cea de-a 8-a ediție, unul dintre cele mai importante proiecte ale Clusterului EUNIC Istanbul. Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 12 octombrie 2019, între orele 12.00-18.00, la Centrul de Congrese și de Spectacole Hilton, Istanbul, în cadrul celei de-a 18-a ediție a Târgului AKARE - târg de consultanță educațională pentru studii în străinătate. Delegația Uniunii Europene în Republica Turcia, cu sediul la Ankara, se va alătura evenimentului ca partener, acoperind o parte din costurile de promovare.

La ediția de anul acesta vor lua parte opt institute culturale și misiuni diplomatice europene din Istanbul dintre care amintim: Consulatul General al Poloniei, Centrul Educațional Olandez Nesso, Institutul Balassi - Institutul Maghiar din Istanbul, Institutul Cervantes, Institutul Francez, Institutul Goethe, Institutul Cultural Italian, Institutul Cultural Român Istanbul.

Diversitatea culturală și lingvistică va fi sărbătorită pe parcursul a șase ore prin derularea în paralel a unor diferite activități cultural-artistice - de la cursuri de limbă, jocuri lingvistice interactive, speak-dating, identificarea de cuvinte comune până la concurs de vânătoare de comori. Ca şi în anii precedenţi, fiecare institut va avea propriul stand de prezentare, publicul putând afla informații despre ofertele de cursuri de limbă ale institutelor și reprezentanțelor culturale participante și vor avea ocazia de a conversa în toate limbile europene prezentate la eveniment. Premiile competițiilor vor consta în cursuri gratuite de limbă, mici obiecte de promovare a țării și multe alte surprize.

Participarea concretă a ICR Istanbul va consta în: stand de prezentare a Institutului; două cursuri introductive de limba română pentru străini cu o durată de 20 - 25 de minute; participarea la jocuri și activităţi lingvistice comune „European Language Jeopardy/ Q&A”, „Speak - Dating”, „Treasure Really”, „cuvinte comune”; acordarea unor premii care constau în: curs gratuit de limbă română pentru o persoană, mici obiecte de artizanat și dulciuri românești; Cursurile elementare de limbă română vor fi susținute de profesorul de limbă română, Jenny Marilena Vișa.

Concert de cântece pentru copii, joc urban lingvistic şi lecţii de cultură şi civilizaţie via skype, în Polonia

Institutul Cultural Român de la Varșovia participă și în acest an la proiectul Ziua Europeană a Limbilor. În acest an, vor fi organizate evenimente pe întreg teritoriul Poloniei, prin intermediul centrelor de informare EuropeDirect și sub coordonarea reprezentanței Comisiei Europene în Polonia.

La Wrocław vor avea loc: un concert de cântece pentru copii în mai multe limbi, cu participarea câtorva coruri de copii din școlile orașului, un turneu de fotbal dedicat comunităților de emigranți aflați în regiunea Sileziei Inferioare (ucraineni, vietnamezi, spanioli) și prezentări despre părţi ale lumii, susținute de instituții și organizații de profil din Wrocław.

În Cracovia, Clusterul EUNIC a planificat pentru luna septembrie, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Europene a Limbilor, un joc urban lingvistic, care, tradițional, reunește peste 500 jucători și un festival de filme aparținând țărilor membre ale Clusterului.

La Varșovia, programul va cuprinde: lecții demonstrative de limbă via Skype, lecții de cultură și civilizație şi o dezbatere pe tema: Limbă, egalitate de gen și cultură.Totodată, în cafenelele partenere proiectului vor fi distribuite semne de carte cu citate din cărți sau curiozități lingvistice și alte materiale promoționale, dedicate țărilor participante. Cu sprijinul mai multor ONG-uri locale, vor fi organizate în școli din Varșovia jocuri lingvistice, inclusiv în școlile cu elevi provenind din părinți emigranți, precum și ateliere dedicate profesorilor pe tema predării în medii multiculturale.

ICR Varșovia participă la eveniment prin organizarea de cursuri demonstrative de limba română via Skype (15 cursuri), în perioada 16 - 27 septembrie, susţinute de translatorul de limba română, Józef Palanchievici; organizarea de cursuri de cultură și civilizație română (2 cursuri), în zilele de 16 și 23 septembrie, susţinute de Agnieszka Majewska.

Proiectul „European Languages Cocktail Bar”, la Budapesta şi Győr

Institutul Cultural Român de la Budapesta a organizat, în data de 19 septembrie la Budapesta, și va organiza în data de 26 septembrie la Győr, proiectul „European Languages Cocktail Bar” cu scopul promovării diversităţii lingvistice europene. Acest eveniment se află la a zecea ediție.

Institutul Cultural Român Budapesta va participa la acest eveniment cu un stand la care se vor desfăşura activităţi de iniţiere în limba română (jocuri lingvistice), pentru cei care cunosc deja limba română conversaţie cu vorbitori nativi. Cu această ocazie vor fi promovate şi activităţile institutului, cu accent pe cele legate de învățarea limbii române.

Urmare a succesului din anii trecuți, profesorul Florin Cioban va fi invitat la Budapesta și lectorul Szabo Zsolt laGyőr pentru a participa la workshop-ul dedicat predării limbilor străine. La acest workshop vor participa reprezentanți ai Institutului Goethe, Institutului Italian, Institutului Francez, Institutul Portughez Camoes.

Festivalul Internaţional TRANSPOESIE, la Bruxelles

În perioada 26 septembrie - 17 octombrie 2019, rețeaua EUNIC Bruxelles, în parteneriat cu primăria orașului și cu Societatea de transport în comun STIB, organizează a 9-a ediţie a proiectului european TRANSPOESIE. Festivalul Internațional va reuni 21 de poeți.

Proiectul celebrează anual diversitatea culturală şi multilingvismul în Europa și propune publicului larg lucrări ale unor poeţi europeni. TRANSPOESIE are și un scop educativ și invită cetăţenii europeni la descoperirea Europei prin limbaj și prin poezie. În cele opt ediții ale festivalului, peste 135 de poeți europeni și-au prezentat poeziile în cadrul proiectului. Poetul Dan Coman este invitatul Reprezentanței ICR Bruxelles pentru această ediție a festivalului TRANSPOESIE.

Interviu-dezbatere pe marginea unui volum semnat de poetul Petru Ilieşu

IRCCU Veneţia organizează proiectul intitulat ,,România și Europa: întâlnire cu poetul Petru Ilieșu”, la sediul Departamentului Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali al Universității Parma, Aula K din „Complesso Universitario via d’Azeglio - via Kennedy”, în data de 26 septembrie.

Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, în colaborare cu Universitatea din Parma, organizează o discuție în jurul celui mai recent volum bilingv al poetului român Petru Ilieșu, „Petru Ilieşu e la sua Romania. A trent’anni dalla Rivoluzione” (ed. Athenaeum, Parma 2019). Evenimentul se va desfășura sub forma unei întâlniri tip interviu-dezbatere, pentru reparcurgerea critică a anilor ce au urmat zilelor ce au zguduit, în 1989, România și lumea întreagă. Volumul de poezie al lui Ilieșu, care va furniza tema dezbaterii, cuprinde patru poeme incisive, traduse și introduse de Davide Astori, cadru didactic în cadrul Facultății de Litere a Universității din Parma. Discuția despre Revoluție, moderată de directorul IRCCU Veneția, prof. Grigore Arbore Popescu, va fi însoțită de considerații despre conștiința și responsabilitățile scriitorului-cetățean. Evenimentul va fi dublat și de un suport vizual bazat pe o expoziție cu fotografii aparținând lui Petru Ilieșu, dedicată evenimentelor din decembrie 1989, de la Timișoara.

Cafeneaua limbilor străine, la ICR Stockholm

La Stockholm, Ziua Europeană a Limbilor va fi marcată pe 24 septembrie printr-o cafenea a limbilor străine, în cadrul căreia vor fi ţinute scurte lecţii de: franceză, germană, greacă, română, cehă, daneză, esperanto, estonă, finlandeză, italiană, lituaniană, maghiară, norvegiană, spaniolă și limbajul semnelor pentru elevi între 12 şi 18 ani. La eveniment s-au înscris peste 600 de elevi de la diferite şcoli din Stockholm și împrejurimi, partenere ale proiectului. La finalul zilei se va organiza un concurs cu premii. ICR Stockholm în parteneriat cu Ambasada României la Stockholm vor face prezentarea limbii și culturii române împreună cu invitata Arina Stoenescu, scriitoare de literatură pentru copii. Cafeneaua limbilor străine va avea loc între orele 09.00 și 15.00 la Europahuset, sediul reprezentanţei Comisiei Europene şi al punctului de informare al Parlamentului European în Suedia care dispune de un spaţiu de expoziţie şi o sală de dezbateri, fiind deseori gazda proiectelor ce promovează valorile Uniunii Europene.

De asemenea, Ambasada României la Sofia co-organizează, alături de British Council Bulgaria și cluster-ul EUNIC Bulgaria, ediția din 2019 a Zilei Europene a Limbilor în 26 septembrie. Evenimentul este o inițiativă a Cluster-ului EUNIC Bulgaria şi este organizat de British Council în parteneriat cu ambasadele și institutele culturale ale mai multor ţări la Sofia. Competenţele lingvistice sunt o necesitate şi un drept pentru toţi: acestaeste unul dintre mesajele principale ale Zilei Europene a Limbilor.Participarea României la acest eveniment poate contribui la sensibilizarea publicului bulgar față de cunoaşterea limbii şi literaturii române.