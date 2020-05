„Alo, 112, Pesedistul Popescu a strănutat și nu a avut masca pe față!”

A stârnit multe ecouri și a creat o mare îngrijorare mesajul pe care l-a transmis aseară opiniei publice Marcel Vela, ministrul de interne, în acești termeni categorici:”Când vedeți pe cineva că strănută și nu are mască, sunați la 112!” E adevărat că,mai târziu, luând act de reacțiile nu prea favorabile cu care s-a ales, domnul ministru a intervenit și, conform uzanțelor unei bune comunicări instituționale, a mai dat încă o dată vina pe presă. Precizând că s-a referit numai la situația în care asemenea indivizi își dau în mod intenționat masca jos pe stradă sau în alte locuri și, în acest fel, dovedesc a fi avut intenția de a transmite virusul. Și, pentru ca lucrurile să fie clare pentru tot românul, domnul ministru a mai dat și un exemplu, al celor care, în metrou, strănută în mod intenționat și fără mască. Fapt care trebuie sesizat numaidecât la 112, urmând ca patrulele aflate în fiecare stație să intervină la moment,iar făptuitorul să se aleagă cu dosar penal.

Bine-bine, veți spune, călătoria cu metroul este doar una dintre ocaziile în care riscăm să fim contaminați și putem să și ripostăm. Ce ne facem, însă, în alte situații, de pildă pe stradă? De exemplu, dacă avem ghinionul să dăm peste un asemenea individ, iar acesta să ne strănute în față, cum trebuie să procedăm? Îl reținem cu forța până vine poliția? Da, dar în cazul acesta individul ne poate el acuza de sechestrare de persoane? Apelăm la alți trecători și le ceream să ne ajute? Da, dar și în cazul ăsta putem fi acuzați că am perturbat liniștea și ordinea publică sau, mai rău, că am pus la cale un grup organizat și destabilizator.Grup care s-ar prea putea să reunească mai mult de 3 persoane. Mai departe, cum procedăm atunci când vin oamenii legii?Adică în ce fel dovedim că persoana respectivă a strănutat intenționat și că, tot intenționat, și-a dat jos de pe față masca? Și, în cazul în care nu putem dovedi că o asemenea supoziție este rezonabilă, atunci nu riscăm ca tocmai cel în cauză să ne deschidă proces pe motiv că am atentat la imaginea de bun cetățean?

Iată doar câteva întrebări de elementar bun simț pe care avem tot dreptul să le punem, cu atât mai mult cu cât o fi fiind ea valabilă și binevenită recomandarea domnului ministru Vela, în lipsa normelor metodologice de aplicare, nu prea văd cum ne vom descurca.

Dar, haideți să nu mai dăm și noi alte motive de îngrijorare, că și așa nu ducem lipsă. Cât privește soluțiile optime în cazul în care ne vom confrunta cu asemenea comportamente, sunt convins că, și de această dată, de mare folos să ne fie prețioasele indicații de înaltă valoare teoretică și practică pe care ni le va da, la momentul potrivit, tot domnul președinte Klaus Iohannis. Motiv pentru care aștept cu cel mai viu interes declarațiile pe care domnia sa le va face peste nici un ceas.

Iar, dacă nu va da răspuns la aceste apăsătoare întrebări, eu tot nu cred că aste cazul să nu ne panicăm și mai rău .O soluție la îndemână există. Ea rezultând din algoritmul lansat și cultivat cu maximă consecvență de către domnul președinte și de guWERNul său, potrivit căruia la originea tuturor relelor prezente, trecute și viitoare se află PSD-ul! Așa că, în situația de față, cel mai la îndemână și cel mai scutit de riscul de a fi contraziși atunci când veți suna, este să transmiteți doar acest simplu mesaj: „Alo, 112!Trimiteți vă rog un echipaj, fiindcă Pesedistul Popescu a strănutat și nu a avut masca la nas”.

Restul, vă garantez, va merge ca uns. Dosarul penal fiind ca și făcut la moment!