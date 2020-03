Alo, nu aţi greșit numărul!

„ Alo, sunt Anca Pandrea, femeia care l-a iubit şi îl va iubi şi peste moarte pe Iurie Darie, n-ați greşit numărul, inspirat ați făcut o parafrază la unul din filmele de mare succes cu Iura, «Alo, ați greşit numărul». Iura este viu, neuitat şi am gata o expoziție cu peste 50 de desene ale lui Iura, destinate ilustrației unor cărți de literatură”. În pieptul şi mintea lui Iurie Darie s-au combinat splendid talentul de actor, harul desenului şi farmecul irezistibil.

Iurie Darie cu firea lui mereu în stare de senin, cu zâmbetul care înflorea mai repede caişii, cu pătrunderea rapidă în sufletele celor din jur a deschis calea acelor actori cu farmec colosal, iubiți foarte de români. El a deschis galeria acestor minunați români aducători de bucurii, urmat apoi de Florin Piersic. Vedeau românii de mai multe ori la cinematograf filme cu umor fin, sentimentale, ca „Alo, ați greşit numărul”, în fruntea distribuției Iurie Darie, Stela Popescu, Ştefan Tăpălagă. Doldora de bis-uri de la români, filmul a continuat în acelaşi registru delicios cu „Dragoste la zero grade”. Iurie Darie a jucat cu măiestrie şi în filmul lui Gopo, „S-a furat o bombă”, premiat la Cannes. Când apărea pe micul ecran, Iurie Darie îi convingea pe români să dea sonorul tare, tare. La Teatrul de Comedie, în piesele cu Iurie Darie şi Anca Pandrea pe afiş, biletele se epuizau din prima zi. Dăruit românilor, Iurie a inventat o strălucitoare emisiune pentru copii duminica dimineața, în care harul lui de povestitor se împlinea cu desenele lui Iura măiestrite pe loc. Iurie Darie s-a născut pe pământul sfânt al surorii Basarabie, s-a refugiat cu mama din calea tancurilor sovietice cotropitoare, a ajuns în zona Timişoarei, şi azi o biserică din Ceptura are desenele lui dedicate locaşului ortodox. Împreună cu soția Anca Pandrea a înființat după 1989 un teatru particular de succes, turneele din America, Germania au ridicat sălile în picioare. Iurie Darie are locul lui în lada de zestre a neamului românesc.