Am cărat aur cu Dacia

Şuiera un viscol tăios ca lama Gillet, crivăţul făcea pe nebunul înşurubând în aer vălătuci de nea, se întunecase şi serbarea de acordare a unor premii în lumea sportului se încheiase. Mă chinuiam să îndepărtez zăpada groasă de pe parbrizul bătrânei mele Dacii când de maşină se apropie trei mogâldeţe, cu pas sprinten, deşi îşi croiau drum prin ditamai nămeţii: „Ne luaţi şi pe noi cu maşina, că am îngheţat în staţie şi nu vine autobuzul!”. Răspunsul meu nu putea fi decât „da”. Fetişcanele cu glugă peste ochi au sărit iute în maşină, mie mi-a pornit motorul cu tot gerul neprietenos de afară şi mă întorc spre puştoaice cu voce zglobie, să le întreb unde să le duc. „La căminul din Vitan”, îmi răspunde cea mai vioaie dintre ele. Şi atunci o recunosc, rămân cu gura căscată de uimire. Vorbăreaţa înzăpezită era Lavinia Miloşovici, campioana noastră olimpică şi mondială, iar celelalte mogâldeţe erau şi ele din echipa naţională de gimnastică a României, la rândul ei, echipa cu aur. „Suntem cazate la un cămin, am luat premiile sportive ale anului 1996, ne-au votat românii, ziariştii şi antrenorii!”, spune una dintre ele. Vorbise Gina Gogean, argintul la aparate şi la individual compus, secundanta campioanei Miloşovici. Am cărat cu Dacia mea aur mondial, superbele sportive cărora li s-a cântat imnul şi li s-a ridicat tricolorul la cele mai mai fastuoase concursuri mondiale. Au ciripit ca nişte vrăbiuţe vesele tot drumul până la modestul cămin din Vitan, erau prietene, nicio încruntare de invidie între ele, nici o sclifoseală că nu au fost cazate într-un hotel de lux, deh, campioanele planetei! Antrenorii de clasă înaltă Octavian Bellu şi Mariana Bitang au reuşit să menţină un climat de colegialitate între vedetele de multe stele din naţionala de gimnastică a României. Cei doi antrenori lăudaţi în lumea largă au fost şi profesori exigenţi, dar şi părinţi, prieteni ai sportivelor noastre. Ca să nu mai amintim că Bellu şi Bitang au construit pur şi simplu o „fabrică” de scos medalii de aur, pe bandă rulantă, în fiecare an. Multipla campioană Lavinia Miloşovici a avut neşansa ca fetiţa născută din căsătoria cu un ofiţer de jandarmi să sufere de o gravă boală congenitală, a fost internată ani lungi, iar Mariana Bitang şi Bellu au ajutat-o pe marea campioană cu tot ce au putut în acest necaz.