Ambasadorii lui Soros scoşi din funcţii

Știrea despre înlocuirea ambasadorului american Hans Klemm avea nevoie doar de o confirmare. Casa Albă a anunțat oficial în 24 iulie ceea ce mediile politice și diplomatice știau de câteva luni. Era cunoscută și persoana aleasă de Donald Trump, un avocat din zona afacerilor imobiliare vorbitor nativ de limba română. Plecarea lui Klemm poate fi caracterizată, din multe puncte de vedere, cu expresia românească „pagubă-n ciuperci”. Mai mult, este chiar o ușurare pentru coaliția de guvernare deoarece, în mai multe ocazii, Klemm a depășit rigorile comportamentului diplomatic statuat de Convenția de la Viena și a făcut declarații de partizanat politic evident, exploatate de opoziție. Prestația ambasadorului Klemm în legătură cu reformarea justiției și decizii ale Curții Constituționale exprimau de fapt poziții ale unor grupuri de interese legate ombilical de George Soros, constituite de-a lungul anilor într-o rețea clientelară, cu propriile afaceri și opțiuni politice, departe de scopurile afișate ale societății deschise. Sub umbrela eco și a luptei anticorupție s-a format în România o burghezie oengistă, cu ierarhii de tip cvasimilitar, având în vârf un grup elitist. Acest cerc închis, fără răspunderea cheltuirii fondurilor, cu pretenția de a fi reprezentant unic al societății civile, este implicat direct în lupta politică, declarându-se că are sprijinul Statelor Unite prin etalarea unor relații cu ambasadorii americani. Klemm, cutie de rezonanță a orientărilor din Departamentul de Stat potrivnice lui Donald Trump, știa imediat după rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2016 că are zilele numărate în funcție, ca apropiat al doamnei Clinton. În plus, el se află acum și în situația să răspundă pentru fondurile publice dirijate de ambasadă către ONG-urile sorosiste, Judicial Watch declanșând procedura în acest sens la o instanță din Washington. Klemm, la fel ca ambasadorii USA din Albania, Macedonia, Ungaria, Columbia, este pe lista neagră a Senatului care a solicitat detalii despre suportul financiar dat ONG-urilor din rețeaua Soros prin USAID și Departamentul de Stat pentru promovarea politicii proprii și a intereselor „filantropului”. Deja Casa Albă a făcut nominalizări pentru înlocuirea diplomaților „paravan Soros” în cele patru țări. La fel au plecat din funcțiile-cheie din Departamentul de Stat Victoria Nuland și Hoyt Yee, susținătorii rețelei Soros din Europa de Est și Balcani. Până la sosirea la București a noului ambasador, Adrian Zuckerman, Klemm se va comporta ca o fiară rănită, cu mesaje tot mai apăsate de susținere pentru „linia Kovesi”, devenită o linie Maginot dezafectată.