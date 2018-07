ANRE e de vină pentru inflaţie, nu BNR

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a constatat că sunt îndeplinite condiţiile pentru o majorare, în medie cu 5,83%, a preţului la gazele pentru clienţii finali casnici, de la 1 august 2018. Asta în contextul în care, pe piaţa internaţională, preţul gazelor e mai mic de 4-5 ori faţă de acum 10 ani şi a rămas cam la fel în ultimii doi. Iar cine se trezeşte vorbind că preţul gazelor îl urmează pe cel al petrolului e într-o mare eroare, poate fi edificat pe această temă chiar şi de wikipedia. El se corelează mai degrabă cu cel al cărbunelui.

De fapt, pe o piaţă liberalizată, inclusiv pentru consumatorii casnici, ar trebui ca ANRE să nu mai aibă nimic de zis. În realitate însă, avem tot preţuri administrate, fiindcă pentru consumatorii casnici s-au liberalizat doar în relaţia producătorii interni - furnizori.

Şi după cum am spus şi altă dată, când se apucase premiera să arunce vina asupra BNR pentru inflaţie, e bine de ştiut că banca centrală poate fi culpabilizată doar pentru evoluţia core inflation, nu şi a preţurilor administrate.

Dar tocmai pentru că avem o parte a inflaţiei pentru care e responsabilă autoritatea în domeniul energiei, nu cea monetară, poate că ar fi bine, aşa cum Banca Naţională publică minutele şedinţelor Consiliului de Administraţie ce arată argumentele ce au stat la baza deciziilor luate, ca şi ANRE să facă – transparent – acelaşi lucru, pentru că altfel se creează impresia că are drept de viaţă şi de moarte asupra românilor.

Mai ales că ministrul Finanţelor sugerează că producătorii de gaze n-au realizat investiţiile promise şi nu se justifică o scumpire.

O ultimă nedumerire, în cheia de la început. Oare de ce Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei se cheamă Energy Regulatory Authority ca în Franţa (Regulatory Commission of Energy) şi nu Office of the Gas and Electricity Markets ca în Marea Britanie? Adică de ce într-o ţară cu mult gaz on şi offshore lipsesc „Pieţele” şi apare „Reglementarea”?